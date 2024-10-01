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1928-1940
1928
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ НЕАВТОМОБИЛЬНОЙ СТРАНЫ
Первый номер журнала «За рулем», созданного по инициативе «Автодора» - общественной организации, целью которой была автомобилизация страны и, в первую очередь, строительство автодорог, вышел в апреле 1928 года. Журнал входил в акционерное общество «Огонек», на основе которого позднее создали огромное журнально-газетное объединение «Жургаз».
Феномен «За рулем» заключался в том, что Советская Россия совсем не была автомобильной страной. По официальной статистике на огромной территории было менее 21 тысячи автомобилей, многие из которых, по сути, ездить не могли. В 1928-м завод АМО отчитался всего-то о 1000-м выпущенном с 1924 года грузовике АМО-Ф15. Тем не менее, «За рулем», выходящий два раза в месяц тиражом 25 тысяч экземпляров, с каждым журналом мгновенно приобрел огромную популярность.

У истоков издания стояли лучшие журналисты и публицисты тех лет. В том числе Михаил Кольцов – самый прославленный советский журналист того времени; писатель и публицист Виктор Шкловский; драматург Николай Погодин.
Главным (по терминологии тех лет – ответственным) редактором стал Валериан Валерианович Оболенский (псевдоним Николай Осинский) – по образованию юрист, работавший в правительстве в должностях замнаркома земледелия, начальника ЦСУ, полпредом СССР в Швеции. Будучи горячим сторонником автомобилизации страны, Осинский в 1927-м стал зампредом общества «Автодор», а затем возглавил «За рулем».

Правой рукой Осинского и заведующим редакцией стал Наум Зиновьевич Беляев – выпускник Киевского политехнического института.
Популярность журнала определила его многогранная тематика, по сути, заложенная уже в первом номере апреля 1928 года. В журнале начали публикацию серии просветительских статей инженера, а в будущем академика Евгения Чудакова по устройству автомобиля. Шоферы делились опытом эксплуатации первой советской малолитражки НАМИ-1. Для рассказа о международных автомобильных новостях сразу же создали рубрику «Автомобильная витрина». И уже в первом номере был опубликован рассказ о международном автосалоне! Речь шла о выставке грузовиков и спецмашин в Лейпциге.
Наконец техническую информацию и проблемные статьи в 6-м номере 1928-го «разбавили» стихотворением «Рассказ об одной мечте» самого знаменитого советского поэта тех лет Владимира Маяковского, тоже привлеченного к созданию автомобильного журнала. Герой стихотворения мечтал выиграть автомобиль в лотерею, но для начала предлагал, все-таки, заняться строительством дорог. Вопрос - злободневный на ближайшие несколько десятилетий и актуальный даже сегодня.
1929
ПЕРВЫЙ ПРОБЕГ, СТРОЙКИ, СТИХИ
Уже в следующем после начала выпуска году тираж «За рулем» достиг
50 000 экземпляров.
«За рулем» организует большой испытательный пробег по маршруту Москва — Тула — Воронеж — Харьков — Орел — Тула — Москва, возглавленный главным редактором Николаем Осинским. Испытывали новенький Ford A, сравнивая его с Chevrolet, а также с американскими автомобилями забытых ныне марок Willys-Overland (модель Whippet) и Durant (модель Star; компанию Durant основал бывший руководитель концерна GM Уильям Дюрант после своего ухода оттуда). В пробеге не только испытывали машины, но и тестировали то, что тогда называлось дорогами. Но главной целью ставили определить — какой автомобиль лучше всего подходит для СССР. По итогам 2000‑километрового пробега на первое место поставили простой, не без недостатков, но крепкий Ford. Второе место отдали Chevrolet, третье занял Durant, последнее — Willys-Overland. Совсем скоро американский Ford A, понравившийся сотрудникам журнала, и превратился в советский ГАЗ-А.
Журнал активно участвует в дискуссии по выбору зарубежного партнера для организации крупного производства легковых и грузовых автомобилей. «За рулем» отслеживает все события, связанные с переговорами с компанией Ford – от приезда эмиссаров американской фирмы в Москву до выбора площадки для гигантского завода, который в результате начинают строить в Нижнем Новгороде. В специальной рубрике «На фронте Автостроя» журнал отслеживает каждый этап строительства и подготовки производства.
Очередное стихотворение Владимира Маяковского «Ответ на будущие сплетни», опубликованное в «За рулем», посвящено купленному поэтом в Париже и привезенному в Москву автомобилю Renault. Для «За рулем» эта тема особенно важна. Ведь машина Маяковского – первая в Советской республике частная. А журнал уже в те годы настойчиво писал о том, что автомобили нужны не только предприятиям и армии, но и простым советским гражданам.
1930
ПЕРВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
«За рулем» чутко реагирует на каждое автомобильное событие в стране. Особенно, конечно, на столь важные, как старт сборки американских Фордов на заводе «Гудок Октября» в Нижнем Новгороде. Сборку машин из заокеанских деталей там начали еще до пуска основного производства. А через полгода первый конвейер по сборке легковых и грузовых автомобилей Ford заработал и на окраине Москвы. Завод имени КИМ стал филиалом Нижегородского (позднее – Горьковского), потом был переориентирован на производство малолитражки. Наконец, много позже на базе этого предприятия сформируют МЗМА, выпускающий Москвичи.
1933
ЗА РУЛЕМ ПО ПУСТЫНЕ
Летом в Москве стартовал большой и беспрецедентный по сложности испытательный Каракумский пробег. Журнал «За рулем» имел к нему непосредственное отношение. Ведь в числе инициаторов пробега был один из руководителей «Автодора» и главный редактор «За рулем» Николай Осинский. Ну и, конечно, журнал пристально следил за каждым этапом испытаний на маршруте длиной около 9000 км двадцати трех автомобилей ЗИС и ГАЗ, регулярно выдавал обстоятельные корреспонденции о каждом этапе пробега, о поведении первых советских серийных автомобилей.
1937-1938
ПРОБЛЕМЫ И ТРАГЕДИИ
С 1937 года почти все обложки журналов, за редким исключением, обычно связанным с праздничным ноябрьским номером, стали одинаковыми: строгими и скучными, почти как у амбарной книги. Зато с 1938 года простой логотип в стиле конструктивизма 1920-х сменил новый претенциозный «росчерк» в стиле, модном для конца 1930-х.

В 1937-м был арестован, а годом позже расстрелян главный редактор «За рулем» Николай Осинский. Завредакцией Наум Беляев покинул журнал. Теперь «За рулем» руководила поредевшая редколлегия. В 1957 году незаконно репрессированного Осинского реабилитировали.
В 1938-м тираж «За рулем» вырос до 83 тысяч экземпляров. Журнал опубликовал в двух номерах обстоятельную статью Г. Зимелева, развивающую дискуссию о необходимости выпуска в СССР малолитражного автомобиля, рассчитанного в первую очередь на частных владельцев. В качестве удачного примера автор приводил, в частности, британский Ford Prefect, который позднее и стал прототипом советского КИМ-10.
1940
РЕКОРД И ЗАКРЫТИЕ
Журнал публикует материалы обо всех отечественных новинках. Даже тех, что только-только появились в опытных образцах. В майском номере появилось первое изображение малолитражки КИМ-10, о необходимости создания которой «За рулем» писал уже несколько лет. Серийным автомобиль стал только в 1941 году, но из-за начавшейся войны выпустили менее 400 машин.
ЗИС-101 Спорт построили молодые инженеры московского завода вообще лишь в одном экземпляре. Но на этой спортивной, авангардной по дизайну машине в 1940-м был установлен новый всесоюзный рекорд скорости – 162,4 км/ч. Мимо этого события «За рулем» пройти, конечно, не мог. Тем более что о ЗИС-101 Спорт журнал написал впервые. По сути, на многие годы журнал стал практически единственным источником знаний о малосерийных и опытных советских автомобилях предвоенного периода.

Несмотря на то, что тираж журнала достиг 84 тысяч экземпляров и спрос на «За рулем» по-прежнему превышал предложение, в конце 1940 года автомобильный журнал, как, кстати, и многие иные издания, закрыли. Причиной стала экономия в связи с отнюдь не победоносной войной СССР с Финляндией.
1956-1964
Своей дорогой
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