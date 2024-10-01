ЗИС-101 Спорт построили молодые инженеры московского завода вообще лишь в одном экземпляре. Но на этой спортивной, авангардной по дизайну машине в 1940-м был установлен новый всесоюзный рекорд скорости – 162,4 км/ч. Мимо этого события «За рулем» пройти, конечно, не мог. Тем более что о ЗИС-101 Спорт журнал написал впервые. По сути, на многие годы журнал стал практически единственным источником знаний о малосерийных и опытных советских автомобилях предвоенного периода.



Несмотря на то, что тираж журнала достиг 84 тысяч экземпляров и спрос на «За рулем» по-прежнему превышал предложение, в конце 1940 года автомобильный журнал, как, кстати, и многие иные издания, закрыли. Причиной стала экономия в связи с отнюдь не победоносной войной СССР с Финляндией.