Skoda рассекретила кросс-купе Kodiaq GT. Достанется не всем!

Чехи опубликовали первые фотографии и информацию о купеобразном варианте флагманского кроссовера, который получил приставку GT в названии.

Тренд, который задали премиальные марки, захватил и массовых производителей, которые стараются разнообразить модельную гамму кроссоверов и привлечь новых покупателей. У Renault уже в следующем году появится купеобразный кроссовер Arkana, а чешская Skoda решила сделать отдельную модификацию своего флагманского кроссовера Kodiaq.

Правда, если Arkana предназначена для нескольких рынков, то Skoda Kodiaq GT станет эксклюзивом для Китая, где займет верхнюю ступеньку в линейке представленных на местном рынке моделей.

Вплоть до средних стоек кросс-купе практически полностью повторяет обычный Kodiaq, но затем крыша более сильно ниспадает к задней части автомобиля. Skoda Kodiaq GT короче обычного кроссовера на 67 мм (длина 4630 мм) и ниже его на 5 мм (1650 мм).

В компании пока ничего не говорят об интерьере машины4 он, судя по всему, ничем не будет отличаться от обычного Kodiaq.

В Китае Skoda Kodiaq GT будет доступен с двумя 2-литровыми бензиновыми двигателями: мощностью 184 л.с. для переднеприводной версии и 220 л.с. — для полноприводной. Вне зависимости от силового агрегата двигатель агрегатирован с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DSG.

Публичная премьера Skoda Kodiaq GT состоится в рамках мотор-шоу в Гуанчжоу в конце ноября этого года.

Чехи решили переименовать свою бюджетную модель Rapid в Scala.

В следующем году в России начнутся продажи более компактного Skoda Karoq.

Фото: Skoda