Два с половиной года до России добирался преемник кроссовера Skoda Yeti!

Материалы по теме Skoda объявила цены на кроссовер Karoq

В Европе до рестайлинга уже рукой подать, а для нас Skoda Karoq — горячая новинка. Нам, впрочем, не привыкать. Это премиум везут почти без задержек, а машины из массового сегмента выводят на рынок после тщательного ­экономического расчета.

Перспективы у Карока радужные — у нас любят и Шкоды, и кроссоверы. В топ‑25 рынка пробился даже сравнительно дорогой Kodiaq.

Цéны объявили пока лишь на комплектацию Ambition с 1,4-литровым двигателем и DSG — от 1 515 000 рублей. Вырисовывается диапазон от 1,3 до 1,7 млн рублей, ведь Karoq попроще и поменьше Тигуана (от 1,5 млн рублей), но побогаче и побольше Креты с Каптюром, которые в хорошей комплектации стóят свыше 1,2–1,3 млн рублей. А прямые конкуренты — Nissan Qashqai и Renault Arkana (если закрыть глаза на то, что у Арканы — кузов купе).

При габаритах 4382×1841×1603 мм Karoq на 160 мм длиннее, на 48 мм шире и на 88 мм ниже предшественника Yeti. Колесная база вытянулась на 60 мм, и сидящие сзади это хорошо ощущают.

Полного привода с агрегатом 1.6 не было и не будет. С 1.4 TSI его предлагают как опцию. Причем за обретение второй пары ведущих колес придется отплатить заменой автомата шестискоростным преселективом DSG. Видимо, для самой дорогой комплектации решили оставить весь цвет технологий в полном объеме. Версии 1.4 TSI 4×2 и 4×4 по динамическим качествам идентичны: 8,8 секунды до 100 км/ч и 199 км/ч максималки у машин с автоматом, 8,9 секунды и 193 км/ч — с роботом. Любопытно, что полка максимального момента (это 250 Н·м) для моноприводной машины простирается от 1500 до 4000 об/мин, а у полноприводника заканчивается на 500 об/мин раньше.

Переднюю панель визуально не отличить от европейской. На первый взгляд она выглядит скучной, как мечта инженера-чертежника. Но опционные цифровая приборка и мультимедиасистема с функциями отзеркаливания приложений смартфона на штатный дисплей разгоняют скуку.

Спереди и сзади в Кароке вмонтировано по одному зарядному разъему типа USB-C. Неудобно, ведь пока не все запаслись проводами нового формата и гаджетами под них. Впрочем, есть еще две стандартные розетки на 12 В и одна на 230 В.

Фоновая подсветка интерьера предоставляет выбор из десяти цветов. Интересная фишка: светящиеся полосы есть по бокам от руля, но они гаснут, как только машина начинает движение, - чтобы не отвлекать водителя.

Подвеска на российском Кароке адаптирована под наши дороги: изменены калибровки пружин и амортизаторов, архитектура осталась прежней. В пакет для плохих дорог входят дополнительные элементы защиты днища: моторного отсека, провóдки, тормозных контуров и некоторых других элементов. Под штатной пластиковой защитой картера двигателя я намерил 170 мм (Skoda заявляет 164 мм на версии 4×4). Негусто… Покупатели машин в комплектациях Active и Ambition на обувке для них не разорятся: стандартно — «шестнадцатые» колёса. В топовом варианте Style — 17‑дюймовые, для современного кроссовера далеко не запредельный размер. Любителям выделиться доступны колёса на размер-два побольше.

Двухзонный климат-контроль Climatronic снабжен функцией Air Care для очистки салонного воздуха в режиме рециркуляции. Протоколы синхронизации с телефоном Android Auto, Apple CarPlay и MirrorLink доступны даже для базовой системы Swing с 6,5‑дюймовым экраном, не говоря уже о более крутых.

Заднее сиденье приветливо для двоих, но при необходимости приютит и третьего, хотя центральный туннель немаленький. Из приятных опций — держатели для планшетов, нижние боковые подушки безопасности (на весь салон их шесть по умолчанию и до девяти за доплату). Само собой, есть и обогрев крайних мест. Шторок и отдельного климат-контроля для задних пассажиров Кароку не положено по статусу. Но почему нет подголовников с откидными «ушками» для удобного сна? Впрочем, вспомните об унификации фольксвагеновских моделей: аналогичные детали от Кадьяка наверняка встанут как родные. Если понадобятся, можно заказать.

В российской спецификации объем багажника чуть меньше, чем у «европейца»: 500 литров против 521. А в подполье всё равно лежит докатка. Впрочем, у предшественника Yeti «трюм» был в полтора раза меньше. Для пятой двери можно заказать два варианта электропривода — стандартный и бесконтактный, срабатывающий от маха ногой.



Роль базового двигателя выполняет отлично знакомый нам 110‑сильный атмосферник 1.6, который производят в Калуге. С ним будет работать 5-ступенчатая механика, - версия с автоматом сертифицирована, но на автомобилях из первых партий ее не будет. Спокойно! Чехи не забыли о приоритетах россиян и приготовили сюрприз. На переднеприводные Кароки с мотором 1.4 TSI (тоже старый знакомый, мощностью 150 л.с.) устанавливают… классическую автоматическую коробку, причем 8-ступенчатую. Прежде на компактных машинах концерна Volkswagen турбомоторы с гидромеханикой не сочетались. Эксклюзив для России!

Skoda переходит на новые шильдики. Теперь вместо фирменной эмблемы на корме размашисто написано название марки. Всё из-за китайцев — они слабо разбираются в эмблемах, им проще прочитать. Не только чехи бросились угождать прихотям крупнейшего автомобильного рынка мира. По этой же причине появилась проекция логотипа марки на асфальт при открывании передних дверей. Выглядит убого, особенно на моделях люксовых брендов.

Материалы по теме Skoda Karoq: тест-драйв по следам Йети

Углы въезда и съезда очень скромные: 18,4 и 18,7 градуса соответственно. Например, у Кашкая они, по нашим замерам, составляют 20,5 и 29,5 градуса, у Арканы — 22,5 и 27 градусов.

Karoq не для разбитых проселков. Но если всё же загнать его на бездорожье, то тут пригодится электронная имитация блокировки межколес­ного дифференциала. Она установлена и на переднеприводных версиях. Кроссовер со всеми ведущими дополнительно вооружен ездовыми режимами «снег» и «бездорожье». Адаптированные алгоритмы работы электроники чуда не сотворят, но помогут максимально эффективно использовать возможности автомобиля.

Уверен, что Карок станет популярен у нас, и он тоже окажется в топе продаж — там, где пребывают уже три из четырех доступных в России Шкод: Rapid, Octavia и Kodiaq.

Skoda Karoq российской сборки — цены, двигатели и коробки Два с половиной года до России добирался преемник кроссовера Skoda Yeti! Skoda Karoq российской сборки — цены, двигатели и коробки





Фото: Кирилл Милешкин и Skoda