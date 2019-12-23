Дилеры уже принимают заказы на новое поколение Polo, превратившегося из седана в лифтбек.

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Новый Фольксваген Поло представлен в четырех комплектациях: Origin, Respect, Status и Exclusive, а его минимальная стоимость составляет 792 900 рублей — на 28 тысяч дороже, чем новый Hyundai Solaris, но на 2 тысячи дешевле, чем Kia Rio.

Новый Polo предлагается с тремя бензиновыми двигателями на выбор, мощность которых 90, 110 и 126 л.с. Самый скромный агрегат оснащается 5-ступенчатой механикой, для 110-сильного мотора доступен 6-ступенчатый автомат, а самый мощный агрегат работает в паре с роботизированной DSG-7.

Стоимость Поло в комплектации Origin составляет от 792 900 рублей, версия Respect обойдется минимум в 837 900 рублей, комплектация Status оценивается в сумму от 971 900 рублей, а в топовой версии Exclusive модель стоит от 1 111 900 рублей.

VW Polo Origin оснащается светодиодными фарами и задними фонарями, сиденьем водителя с регулировкой по высоте, мультимедийной системой с 6,5-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto.

В комплектации Respect есть зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом, обогрев форсунок омывателя, кондиционер и подогрев передних сидений. Будучи оснащенной 110-сильным мотором и автоматом, данная версия обойдется уже в 927 900 рублей.

Комплектация Status отличается мультифункциональным рулевым колесом с обогревом, центральным подлокотником на заднем диване, салонным зеркалом с автозатемнением, круиз-контролем и климат-контролем.

Поло в версии Exclusive имеет хромированные решетку радиатора и вставки заднего бампера, передний центральный подлокотник, атмосферную подсветку салона, 8-дюймовый сенсорный экран, парктроники, датчики света и дождя, обогрев лобового стекла, а также систему бесключевого доступа и запуска двигателя с кнопки.

Объявлены цены на новый Polo — от 792 тысяч Дилеры уже принимают заказы на новое поколение Polo, превратившегося из седана в лифтбек. Объявлены цены на новый Polo — от 792 тысяч

Также Volkswagen предлагает к покупке обновленный Пассат, с плюсами которого вы можете ознакомиться здесь.

Фото: Volkswagen