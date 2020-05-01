Обновленный Volkswagen Passat: тест во время эпидемии

Обновленный Пассат
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сразу дал понять, что телефон мне не зарядить. Разъемов в салоне три, но не традиционные USB, а новомодные маленькие USB-C. Даже тем, кто уже перешел на гаджеты такого формата, всё равно придется покупать провод с «цешками» с двух сторон. Сайт AliExpress выручит, но недели через две, а вот в ближайших салонах связи нужного я не нашел.
Пришлось отложить проверку навигации с пробками на дисплее машины: Android Auto и Apple CarPlay работают только по проводу (ожидается и беспроводное решение, но пока его нет). Для оффлайн-версии штатный «сусанин» Пассата укомплектован до предела: и остаток бензина в баке отслеживает, вовремя предлагая заскочить на заправку, и знаки ограничения скорости в памяти держит. Даже муниципальные парковки в Москве с номерами парковочных зон знает! Сюда бы еще оперативные обновления «по воздуху», а то отставание на несколько месяцев при столичных темпах строительства сильно снижают полезность этих знаний.
Volkswagen Passat. Цена в России от 1 829 000 руб. LED-фары — базовое оснащение. Расширить их функционал опциями обойдется от 29 тысяч до 162 тысяч рублей. Последняя сумма — за пакет из навороченных матричных фар, предпускового подогрева Webasto и проекционного дисплея. Дорого, но они того стоят.
Volkswagen Passat. Цена в России от 1 829 000 руб. LED-фары — базовое оснащение. Расширить их функционал опциями обойдется от 29 тысяч до 162 тысяч рублей. Последняя сумма — за пакет из навороченных матричных фар, предпускового подогрева Webasto и проекционного дисплея. Дорого, но они того стоят.
Start-Stop
Даже при пустых улицах система Start-Stop раздражает больше прежнего! Дело в том, что на Пассате внедрили функцию, которая глушит двигатель еще до остановки: когда машина не полностью остановилась. И если в этот момент вновь надавить на газ, двигатель пускается вновь. Циклов «вкл/выкл» становится больше, а электроника не понимает, когда останавливать мотор не нужно.
Избавиться от дерготни можно — отключив систему, но делать это придется каждую поездку.
Приборную панель рестайлинг изменил в обе стороны: худшую и лучшую. Максимальная диагональ выросла до 9,2 дюйма. Есть несколько физических клавиш, но вращающуюся ручку громкости убрали.
Приборную панель рестайлинг изменил в обе стороны: худшую и лучшую. Максимальная диагональ выросла до 9,2 дюйма. Есть несколько физических клавиш, но вращающуюся ручку громкости убрали.
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У виртуальных приборов три варианта дизайна. Если уж отказываться от классики, то мне симпатичнее такая подача информации.
У виртуальных приборов три варианта дизайна. Если уж отказываться от классики, то мне симпатичнее такая подача информации.
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Стрелочные часы убрали. Вместо них — надпись.
Стрелочные часы убрали. Вместо них — надпись.
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Ассортимент богатый, а удобного USB — нет!
Ассортимент богатый, а удобного USB — нет!
Круиз-контроль
Прогрессирующий адаптивный «круиз» работает лучше круизов прошлых лет. Однако тормозит Пассат излишне резко, трогается с большим запозданием, дистанцию даже при выставленной на минимум настройке держит с перебором — и в прогал лезут машины из соседних рядов. А радар видит их через раз! Однажды Passat меня конкретно напугал, проспав плавное замедление потока.
Зато прайс-лист наглядно показывает, как дешевеют технологии. Адаптивный «круиз» стоит всего 24 тысячи рублей. Это при том, что «металлики» для кузова оценены в 22–56 тысяч. Когда такое было, чтобы крутая электроника была дешевле краски? Пусть адаптивный круиз не безупречен, но какой-никакой вклад в комфорт и безопасность вносит.
В сиденьях ergoComfort мне не хватило диапазона регулировки поясничного упора по вылету. Неожиданно! Замшевые вставки отменно цепкие: сел — и не поёрзаешь при всём желании.
В сиденьях ergoComfort мне не хватило диапазона регулировки поясничного упора по вылету. Неожиданно! Замшевые вставки отменно цепкие: сел — и не поёрзаешь при всём желании.
Passat примерно на 10 см короче прямых конкурентов из Азии, но на просторе для задних пассажиров это не сказалось.
Passat примерно на 10 см короче прямых конкурентов из Азии, но на просторе для задних пассажиров это не сказалось.
Моторы
Мотор 2.0 TSI — идеальный вариант в отсутствие дизеля. Его 190 сил — в самый раз. Двигателя 1.4 с его 150 силенками не всегда хватает для тяжелого седана. По налогам двухлитровый мотор не разорит, по расходу в беспробочном городе уложитесь в 10 л/100 км. Робот DSG о семи ступенях ведет себя идеально. Как в пробках — не знаю, подождем ухода вируса.
Функция выбора ездовых режимов на Пассате, в отличие от многих других моделей, — не плацебо. Разница между экономичной, комфортной и спортивной настройками ощутима. Хотя даже в «зажигательном» режиме сохраняется небольшая «экологическая» пауза в отклике на нажатие акселератора. Ускорение до сотни — заявленные 7,5 с.
Подвеска
За адаптивное шасси DCC надо доплатить 34 тысячи рублей. Амортизаторы меняют характер демпфирования в зависимости от выбранного пресета. Жестковато на них только при проезде острых «лежачих полицейских». Несмотря на «восемнадцатые» колёса и желание ходовой «рассказать» водителю всю правду о дорожных неровностях, дискомфорта я не испытал. Хотя платить за 18 дюймов (30–59 тысяч рублей) точно не стал бы — на «семнадцатых» лучше.
В зависимости от комплектации и опций под полом может быть полноразмерная запаска или докатка. Электропривод крышки багажника — штука полезная, но с виртуальной открывашкой под бампером я не подружился.
В зависимости от комплектации и опций под полом может быть полноразмерная запаска или докатка. Электропривод крышки багажника — штука полезная, но с виртуальной открывашкой под бампером я не подружился.
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Цены на рестайлинговый Passat кусаются. За 1,83 млн рублей предлагают «ручку», обычный кондиционер и стальные колеса с колпаками (поверьте, это не ошибка). А следующая ступень — с DSG, но всё равно не шибко богатая — это уже 2,2 миллиона. Passat cо 190‑сильным мотором потянет минимум на 2,29 млн рублей. Тестовая машина нафарширована почти всеми опциями — ее цена 3,1 миллиона с хвостиком!
Не твоя вина, Passat, но ты слишком крут. Нам бы курс рубля поднять — тогда был бы другой разговор.
У фонарей изменили рисунок (форма та же), а на крышке багажника появилось имя Passat.
У фонарей изменили рисунок (форма та же), а на крышке багажника появилось имя Passat.
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Volkswagen Passat 2.0 TSI
Длина / ширина / высота / база 4775 / 1832 / 1483 / 2786 мм
Объём багажника 586 л
Снаряжённая / полная масса 1530 / 2060 кг
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 140 кВт / 190 л.с. при 4200–6000 об/мин; 320 Н∙м при 1500–4100 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 7,5 с
Максимальная скорость 238 км/ч
Топливо / запас топлива АИ‑95/66 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,3 / 5,2 / 6,3 л / 100 км
Трансмиссия передний привод; Р7