Обновленный Volkswagen Passat: тест во время эпидемии

Даже у дорогого немецкого автомобиля не все системы работают как часы.

Материалы по теме Обновленный Volkswagen Passat — все его изменения

Обновленный Пассат сразу дал понять, что телефон мне не зарядить. Разъемов в салоне три, но не традиционные USB, а новомодные маленькие USB-C. Даже тем, кто уже перешел на гаджеты такого формата, всё равно придется покупать провод с «цешками» с двух сторон. Сайт AliExpress выручит, но недели через две, а вот в ближайших салонах связи нужного я не нашел.

Пришлось отложить проверку навигации с пробками на дисплее машины: Android Auto и Apple CarPlay работают только по проводу (ожидается и беспроводное решение, но пока его нет). Для оффлайн-версии штатный «сусанин» Пассата укомплектован до предела: и остаток бензина в баке отслеживает, вовремя предлагая заскочить на заправку, и знаки ограничения скорости в памяти держит. Даже муниципальные парковки в Москве с номерами парковочных зон знает! Сюда бы еще оперативные обновления «по воздуху», а то отставание на несколько месяцев при столичных темпах строительства сильно снижают полезность этих знаний.

Volkswagen Passat. Цена в России от 1 829 000 руб. LED-фары — базовое оснащение. Расширить их функ­ционал опциями обойдется от 29 тысяч до 162 тысяч рублей. Последняя сумма — за пакет из навороченных матричных фар, предпускового подогрева Webasto и проекционного дисплея. Дорого, но они того стоят.

Start-Stop

Даже при пустых улицах система Start-Stop раздражает больше прежнего! Дело в том, что на Пассате внедрили функцию, которая глушит двигатель еще до остановки: когда машина не полностью остановилась. И если в этот момент вновь надавить на газ, двигатель пускается вновь. Циклов «вкл/выкл» становится больше, а электроника не понимает, когда останавливать мотор не нужно.

Избавиться от дерготни можно — отключив систему, но делать это придется каждую поездку.

Приборную панель рестайлинг изменил в обе стороны: ­худшую и лучшую. Максимальная диагональ выросла до 9,2 дюйма. Есть несколько физических клавиш, но вращающуюся ручку громкости убрали.

У виртуальных приборов три варианта дизайна. Если уж отказываться от классики, то мне симпатичнее такая подача информации.

Стрелочные часы убрали. Вместо них — надпись.

Ассортимент богатый, а удобного USB — нет!



Круиз-контроль

Прогрессирующий адаптивный «круиз» работает лучше круизов прошлых лет. Однако тормозит Пассат излишне резко, трогается с большим запозданием, дистанцию даже при выставленной на минимум настройке держит с перебором — и в прогал лезут машины из соседних рядов. А радар видит их через раз! Однажды Passat меня конкретно напугал, проспав плавное замедление потока.

Зато прайс-лист наглядно показывает, как дешевеют технологии. Адаптивный «круиз» стоит всего 24 тысячи рублей. Это при том, что «металлики» для кузова оценены в 22–56 тысяч. Когда такое было, чтобы крутая электроника была дешевле краски? Пусть адаптивный круиз не безупречен, но какой-никакой вклад в комфорт и безопасность вносит.

В сиденьях ergoComfort мне не хватило диапазона регулировки поясничного упора по вылету. Неожиданно! Замшевые вставки отменно цепкие: сел — и не поёрзаешь при всём желании.

Passat примерно на 10 см короче прямых конкурентов из Азии, но на просторе для задних пассажиров это не сказалось.

Моторы

Мотор 2.0 TSI — идеальный вариант в отсутствие дизеля. Его 190 сил — в самый раз. Двигателя 1.4 с его 150 силенками не всегда хватает для тяжелого седана. По налогам двухлитровый мотор не разорит, по расходу в беспробочном городе уложитесь в 10 л/100 км. Робот DSG о семи ступенях ведет себя идеально. Как в пробках — не знаю, подождем ухода вируса.

Функция выбора ездовых режимов на Пассате, в отличие от многих других моделей, — не плацебо. Разница между экономичной, комфортной и спортивной настройками ощутима. Хотя даже в «зажигательном» режиме сохраняется небольшая «экологическая» пауза в отклике на нажатие акселератора. Ускорение до сотни — заявленные 7,5 с.

Подвеска

За адаптивное шасси DCC надо доплатить 34 тысячи рублей. Амортизаторы меняют характер демпфирования в зависимости от выбранного пресета. Жестковато на них только при проезде острых «лежачих полицейских». Несмотря на «восемнадцатые» колёса и желание ходовой «рассказать» водителю всю правду о дорожных неровностях, дискомфорта я не испытал. Хотя платить за 18 дюймов (30–59 тысяч рублей) точно не стал бы — на «семнадцатых» лучше.

В зависимости от комплектации и опций под полом может быть полноразмерная запаска или докатка. Электропривод крышки багажника — штука полезная, но с виртуальной открывашкой под бампером я не подружился.

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Цены на рестайлинговый Passat кусаются. За 1,83 млн рублей предлагают «ручку», обычный кондиционер и стальные колеса с колпаками (поверьте, это не ошибка). А следующая ступень — с DSG, но всё равно не шибко богатая — это уже 2,2 миллиона. Passat cо 190‑сильным мотором потянет минимум на 2,29 млн рублей. Тестовая машина нафарширована почти всеми опциями — ее цена 3,1 миллиона с хвостиком!

Не твоя вина, Passat, но ты слишком крут. Нам бы курс рубля поднять — тогда был бы другой разговор.

У фонарей изменили рисунок (форма та же), а на крышке багажника появилось имя Passat.

Volkswagen Passat 2.0 TSI Длина / ширина / высота / база 4775 / 1832 / 1483 / 2786 мм

Объём багажника 586 л

Снаряжённая / полная масса 1530 / 2060 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 140 кВт / 190 л.с. при 4200–6000 об/мин; 320 Н∙м при 1500–4100 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 7,5 с

Максимальная скорость 238 км/ч

Топливо / запас топлива АИ‑95/66 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,3 / 5,2 / 6,3 л / 100 км

Трансмиссия передний привод; Р7