На фоне этой машины прошлое поколение кажется безнадежно устаревшим.

Volkswagen Passat

Длина / ширина / высота / база 4775 / 1832 / 1483 / 2786 мм

Объем багажника 586 л

Снаряженная/полная масса 1530/2060 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 140 кВт / 190 л. с. при 4200–6000 об/мин; 320 Н·м при 1500–4100 об/мин

Максимальная скорость 238 км/ч

Топливо / запас топлива АИ‑95 / 66 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,3 / 5,2 / 6,3 л / 100 км

Трансмиссия передний привод; Р7

Volkswagen Passat

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Это было словно волшебство. Испания, девять лет назад. Мчу около 100 км/ч на Пассате прошлого поколения. Показавшийся впереди поворот все машины «режут», наезжая колесами на разметку. Я тоже спрямил было траекторию, но… руль внезапно отвернул в сторону, вернув машину в границы ряда. Померещилось? Снова «режу» — и Passat опять подрулил. Почти автопилот. Магия, не иначе!

И вот я качу по Германии на модернизированном Пассате следующего поколения (заводской индекс В8). На его фоне прошлая машина кажется безнадежно устаревшей. Новый Passat способен не просто подруливать, но и самостоятельно двигаться точно по центру занимаемой полосы на скорости от 0 до 210 км/ч (с механической коробкой передач — от 30 до 210 км/ч). Держать руки на руле необязательно — обод, подобно сенсорным телефонам, чувствует даже легкое прикосновение пальцев. Полностью же ехать без рук не позволяют пробелы в законодательстве.

Салон всё такой же суховато-строгий. Самое заметное изменение — отказ от стильных стрелочных часов на центральной консоли. Руль — с емкостной технологией. «Чувствует» даже легкие прикосно­вения.

Новая виртуальная приборка компактнее прежней; маленькие шкалы не слишком «глазастые».

Проектор высвечивает данные не на ветровом стекле, а на куцей пластине. Работает, но выглядит несолидно.

На новый уровень вышел и адаптивный круиз-контроль — его научили ориентироваться на данные навигатора (например, перед круговой развязкой Passat самостоятельно притормозит) и системы распознавания дорожных знаков. Въезжаешь в очередной городишко, и машина сама сбрасывает ход до 50 км/ч, а в исторической части — до 30 км/ч. Прощайте, штрафы за превышение!

Появились матричные фары, в каждую из которых имплантировано 44 светодиода. Они не только ярко светят, но и самостоятельно переключаются с дальнего на ближний, подсвечивают повороты и затеняют встречных, чтобы не слепить води­телей.

Новая информационно-развлекательная система MIB3 — с 9,2‑дюймовым экраном. В нее много чего зашито, но некоторые мультимедийные и стриминговые сервисы, включая поддержку онлайн-радио и раздачу Wi-Fi, в России работать не будут. Да и русский язык система понимает через пень-колоду.

Ползунковую регулиро­вку жесткости подвески Passat позаимствовал у седана Arteon.

В список опций вошла аудиосистема Dynaudio Confidence мощностью 700 Вт.

Passat перешел на редкие пока медиаразъемы Type-C — пришлось пользоваться переходниками.

Новая виртуальная панель приборов озадачила. Три варианта конфигурации вместо прежних двух — это хорошо. Но экран урезали с прежних 12,3 до 11,7 дюйма, а приборы читаются похуже. Я не стал бы за них доплачивать — классические базовые шкалы лучше.

А вот на адаптивное шасси DCC не грех и раскошелиться. Теперь помимо пресетов Normal, Comfort и Sport имеется индивидуальный режим, в котором жесткость амортизаторов выбираешь виртуальным ползунком со множеством промежуточных положений.

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Как я убедился, эта система вовсе не блажь и не уловка маркетологов. Различия в поведении машины между крайними положениями — существенные. В «комфорте» Passat плывет над дорогой, чуть покачиваясь на волнах. В «спорте» раскачка исчезает и он исправно собирает дорожную мелочевку, зато рулится заметно веселее.

Passat, как известно, - один из самых драйверских автомобилей в сегменте. Точный «руль», быстрые реакции, близкая к нейтральной поворачиваемость (для переднеприводников это скорее исключение, чем правило) и деликатная настройка ездовой электроники придутся по вкусу активным водителям.

Моторы? Тоже поменялись. Новое семейство турбодизелей 2.0 TDI Evo (120, 150, 190 или 240 л.с.), доведенных до перспективного стандарта Euro‑6d, в Россию не приедет. К нам Пассаты будут поставлять с прежним 2-литровым 150‑сильным агрегатом, не столь требовательным к чистоте топлива.

Не видать нам и 1,5-литрового бензинового турбомотора — будем довольствоваться старым 1,4‑литровым мощностью 150 сил. А вот 2.0 TSI, сменивший 1.8 TSI, до нас доберется — и это отличный двигатель!

Passat GTE с плагин-гибридной силовой установкой получил тяговую батарею энергоемкостью 13 кВт∙ч вместо прежних 9,9 кВт∙ч, и это позволило довести пробег на электротяге до 56 км (для универсала заявлено 55 км). «Пустая» батарея заряжается от бытовой сети за пять с половиной часов. При использовании домашней зарядной станции или зарядной стойки с напряжением 360 В время зарядки сокращается до четырех с половиной часов. В Россию Passat GTE поставлять не планируют.

Прирост мощности невелик: 190 «лошадей» вместо 180 л.с. Выигрыш в крутящем моменте существенный: было 250, стало 320 Н·м. Благодаря такому допингу Passat заметно увереннее ускоряется со средних оборотов. А средний расход у меня получился умеренный — 8,5 л/100 км.

Если кто положил глаз на обновленный Passat, советую именно версию 2.0 TSI.

По ощущениям от вождения, по породистости восприятия Passat теперь ближе к представителям немецкой «большой тройки», нежели к бюджетным ­одноклассникам.

Универсал в Европе популярен, у нас — не очень. В России такие машины появятся позднее седанов.

Лидер класса по оснащению электроникой В России многие из обновок будут недоступны

Кто конкуренты?

Длина / ширина / высота / база, мм Двигатели Цена, ₽ Hyundai Sonata 4855 / 1865 / 1475 / 2805 2,0 л, 150 л.с.

2,4 л, 188 л.с. от 1 344 000

от 1 685 000 Kia Optima 4855 / 1860 / 1465 / 2805 2,0 л, 150 л.с.

2,4 л, 188 л.с.

2,0 л, 245 л.с. от 1 344 900

от 1 704 900

от 2 054 900 Mazda 6 4870 / 1840 / 1450 / 2830 2,0 л, 150 л.с.

2,5 л, 194 л.с.

2,5 л, 231 л.с

от 1 498 000

от 1 682 000

от 2 244 000 Skoda Superb 4861 / 1864 / 1483 / 2841 1,4 л, 150 л.с.

1,8 л, 180 л.с.

2,0 л, 220 л.с.

2,0 л, 280 л.с. от 1 643 000

от 1 972 000

от 2 187 000

от 2 526 000 Toyota Camry 4885 / 1840 / 1455 / 2825 2,0 л, 150 л.с.

2,5 л, 181 л.с.

3,5 л, 249 л.с. от 1 573 000

от 1 756 000

от 2 324 000

Фото: автора и фирмы Volkswagen