Volkswagen озвучил цены на обновленный Passat

Автомобиль предлагается в трех комплектациях. На выбор предлагают два двигателя и две коробки передач — роботизированную и механическую.

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Компания Volkswagen озвучила стоимость обновленного Пассата в России, который будет предлагаться с двумя турбированными бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 2 литра и мощностью 150 и 190 л.с., а также с роботом DSG—7 и механической 6-ступенчатой коробкой.

В базовой комплектации Respect со 150-сильным двигателем и механикой цена Пассата начинается от 1 829 000 рублей. Версия Business обойдется в сумму от 2 199 000 рублей, а в топовой комплектации Exclusive седан будет стоить минимум 2 345 000 рублей.

Volkswagen Passat Respect оснащается стальными колесными дисками, светодиодными фарами, зеркалами с электрорегулировкой, тканевым салоном и мультирулем, кондиционером, обогревом форсунок омывателя лобового стекла, системой «Старт-стоп», системой помощи при троганье в гору, электрическим стояночным тормозом, круиз-контролем с ограничителем скорости, аудиосистемой с 6,5-дюймовым дисплеем, усиленной подвеской и защитой днища. Среди систем безопасности — ЭРА-ГЛОНАСС, система стабилизации, 8 подушек безопасности и система измерения давления воздуха в шинах.

Комплектация Business, оснащаемая 1,4- или 2-литровым мотором в сочетании исключительно с роботом, дополнена легкосплавными дисками, противотуманками и системой управления светом, более комфортными передними креслами и комбинированной обивкой салона, многофункциональным цветным дисплеем на приборной панели Premium, мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном и навигацией, передними и задними парктрониками, а также камерой заднего вида, 3-зонным климат-контролем и датчиком дождя.

Версия Exclusive, имеющая те же сочетания двигателей и коробки, что и Business, отличается наличием системы бесключевого доступа и пуска двигателя с кнопки, двух ключей-пультов, электропривода открытия и закрытия крышки багажника, розеткой на 220 вольт в багажном отделении и многими другими системами, а также особым оформлением экстерьера и интерьера.

Кроме того, для всех комплектаций предлагаются разнообразные пакеты опций.

Новый Volkswagen Passat уже доступен к заказу, а подробная информация о нем размещена на официальном сайте бренда.

Также к продажам готовится обновленный кроссовер VW Tiguan, фото которого недавно появились в Сети.

Фото: Volkswagen