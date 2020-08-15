Лада Веста после 93 500 км: детальный отчет по поломкам

Масложор, капризный робот, слабая электрика, глюки электроники... — за пять лет редакционный седан накопил немало болячек. А за качество металла — зачет.

В декабре редакционной Весте исполнится пять лет. Примерно тогда же на одометре высветится круглое число — 100 000. Я подвел итоги совместной жизни с машиной чуть раньше. Заодно расскажу свежие новости о красном седане. Он их поставляет регулярно.

Прошлый рассказ полугодовой давности я закончил со смешанным чувством: стоимость километра пробега снизилась, но на подходе были крупные траты. Увы, надежды обойтись без них растаяли.

ТО-90 000

Обслуживание на пробеге 90 000 км предполагает обширный перечень работ. Вместе с маслом и тремя фильтрами пришлось раскошелиться на свечи, антифриз, тормозную жидкость, поликлиновой ремень и ролик генератора. Моторное масло, памятуя об аппетите Весты, усилившемся после пробега 50 000 км, взял с запасом — большую канистру плюс литр. И еще не факт, что остатка хватит до следующей замены.

У кого есть время и желание обслуживать Весту самостоятельно — смелее вперед! Описание всех регламентных работ нетрудно найти. Я лишь обращу внимание на два нюанса. Чтобы слить антифриз из блока цилиндров, необходимо демонтировать стартер. А для замены ролика генератора нужно — всего-то! — открутить лонжерон подрамника и вывесить двигатель с одной стороны. Без этого открученный ролик не проходит по ширине между шпилькой и лонжероном, а потому вынуть его невозможно. И это подстава. От Лады, которую многие чинят своими руками, ждешь более простых и технологичных решений.

Лампу аварийного давления масла погасил, подергав провода на разъеме датчика под капотом. Он располагается на виду, справа от маслозаливной горловины.

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Комплект ГРМ после долгих раздумий решил не менять. Хотя опыт редакционных Гранты и Датсуна предостерегает: на их восьмиклапанных втыковых моторах ремень «рванул» до регламентной замены. Со всеми вытекающими для двигателя последствиями. Но раз в сервисной книжке Весты написано «замена через 180 000 км» — будем ждать. Сидя на пороховой бочке, но ждать. Таков наш подход: следовать рекомендациям производителя. В этом случае мы можем выявить слабые места и рассказать об этом вам.

После ТО всегда кажется, что машина едет веселее. Моя радость оказалась недолгой. Как и после предыдущих замен свечей (интервал 30 000 км), идеально ровной работой двигателя я наслаждался не больше пары сотен километров. Вновь вернулось хроническое подрагивание на холостых — незаметное по стрелке тахометра, но ощущаемое в салоне. Не лечится хворь, даже если Весту кормить улучшенными бензинами АИ‑95.

Салонный фильтр после пробега 15 000 км. Экономить, увеличивая интервал его замены, точно не стоит.

Опять масложор? Нет, глюк!

Хотя какая же это мелочь по сравнению с загоревшейся после утреннего запуска лампой аварийного давления масла! Двигатель тут же заглушил, хотя успел отметить нестыковку: работал он явно не посуху. Масляный щуп показал, что картер полный, и масло начало расходиться по мотору.

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Эксперты редакции надоумили идти от простого и для начала подергать провода датчика. Помогло: проблема оказалась в электрике. Следующие 50–70 км лампа периодически напоминала о себе краткими включениями. А потом неисправность исчезла так же внезапно, как и появилась. Крайне неприятный глюк! С любым другим горящим индикатором еще можно пытаться ехать, но не с «масленкой» — себе дороже.

Сюрприз, который преподнесла Веста, впервые за все годы пошатнул веру в то, что этот автомобиль всегда довезет.

Четвертое сцепление

А Веста не унималась! Через неделю в 30-градусную жару сцепление робота АМТ напомнило, что его давно не меняли. Впрочем, не так уж и давно — третий, усиленный комплект стоит с 38 000 км. Прошлой осенью в несерьезные +20 С˚ оно уже сигнализировало мне о перегреве. Тогда признаков износа еще не было, и я посчитал неприятность ­единичным сбоем.

На панели приборов зажегся индикатор перегрева сцепления. Жаркая погода — не оправдание, не Сахара за окном. Совет владельцам и потенциальным покупателям Весты: не затягивайте с заменой сцепления робота, если признаки его износа уже проявили себя. Даже не в самую жаркую погоду затяжная пробка может обездвижить на время машину.

Теперь же, пройдя чуть меньше 55 000 км, оно снова принудительно разомкнулось, зажегся сигнализатор неисправности на панели, и Веста встала. Вот ирония: сигнализатор горит желтым (некритичный дефект), а шибко умный робот переключиться с нейтрали не дает. Как назло, это случилось в центре Москвы в восьмибалльные пробки.

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Сколько добрых слов в свой адрес получил, ковыляя до дома, — даже думать не хочу. В километре от родного двора остывать пришлось столько, что я уже посчитал сцепление ­умершим.

Но нет. На следующий день на улице посвежело градусов на восемь, и Веста поехала! Однако решил не испытывать судьбу и не тянуть дальше с ремонтом. Запчасти и работа обошлись в 11 000 рублей. Еще 2200 отдали за трансмиссионное масло и давно просившийся на замену сальник левого привода. Так, на пробеге 93 000 км роботу АМТ сделали очередную смену блюд, и он начал стирать четвертое по счету сцепление . Менять его, что ли, превентивно вместе со свечами раз в 30 000?

Интересно, какой индикатор на панели приборов загорится следующим? Например, я еще не видел значок аккумулятора. Развлекает и стрелка температуры антифриза. В жару за +30 С˚ в пробках периодически отключается кондици­онер. Вправо указатель пока заваливается некриминально, но это звоночек: пора мыть радиаторы. С момента покупки эту процедуру Весте не проводили. Нет у нее и защитных сеточек за штатными решетками. В общем, пора!

Полный комплект расходников облегчил карман на 6015 рублей. Все работы выполнили в нашем техцентре — за исключением замены ролика генератора, они сложностей не представляли. У дилера счет с учетом работы оказался бы около 20 000 рублей. Почувствуйте разницу!

***

Ворох накрывших Весту поломок за последнюю тысячу километров настро­ение подпортил, но не более того. По опыту других автомобилей знаю: нередко неисправности вываливаются кучей, а потом наступает долгое затишье. Надеюсь, как минимум до 100 000 км Веста больше не побеспокоит.

Итоги пятилетки

Пять лет — серьезный срок, чтобы сделать выводы об автомобиле. Пробег на Весте пока для меня рекордный: ни на одной машине прежде столько не проезжал. Мои симпатии к ней непостоянны, хотя плюсы у машины есть.

Я не сторонник протирать оптику перед каждой поездкой. И тем более не тру ее по-сухому. Но столь гуманный подход не уберег фары от повреждений. Колпак пестрит микроцарапинами и пропускает свет не так, как в молодости. Качество ближнего и дальнего света заметно просело. Новая фара стоит 12–16 тысяч рублей. За штуку! При такой цене замена не вариант — попробую отполировать. О результатах сообщу.

По частоте отказов достойную конкуренцию сцеплению составляют повторители поворотников в зеркалах. По левой стороне «кончился» уже третий по счету. Судя по одновременному отказу всех светодиодов, дело в проводке. Подозреваю, из-за ежедневного складывания. Хромированные бумеранги сдались окончательно и выглядят всё позорнее с каждой мойкой. Цвести начала и эмблема на решетке радиатора. Не ладится у АВТОВАЗа с псевдохромом! Может, ну его?

Защитная крышка на двигателе — чисто декоративная. От грязи не защищает, звук работающего мотора не приглушает. Вдобавок защита растеряла половину креплений и трясется, норовя протереть окрестные патрубки и провода. Снял без сожаления и оставил в гараже. Аккумулятор и его крепление выглядят страшненько, но свои функции выполняют. Читаю интернет-форумы по разным маркам и понимаю, что пять лет и 100 000 км для батареи — очень неплохой по сегодняшним меркам ресурс.

Сзади в ходовой всё в норме. В барабанные тормоза еще не залезали. Спереди, напомню, дважды меняли колодки и один раз — диски (с последним комплектом колодок). Передняя подвеска утратила былую упругость. Однако амортизаторы сухие, явных стуков нет. Показаний к замене не нашлось, езжу дальше.

Выпуск подмочил репутацию прогоревшей гофрой, замененной по гарантии. В остальном система и сейчас молодцом. Все резинки ­подвеса — как новые. Сколы вопреки давней вазовской традиции не рыжеют. А ведь на капоте они пережили несколько зим. За качество металла — зачет.

Лада Веста Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2015

В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2015 года

Пробег на момент отчета — 93 500 км





Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–93 500 км)* Расходы на содержание: 0–85 700 км 404 746 ₽

404 746 ₽ Из них на бензин (АИ‑92, АИ‑95; средний расход 8,1 л/100 км) 310 065 ₽

310 065 ₽ Расходы на содержание: 85 700–93 500 км 46 275 ₽

46 275 ₽ Из них на бензин (АИ‑92, АИ‑95; средний расход 7,4 л/100 км) 27 060 ₽

27 060 ₽ ТО — 90 000 км самостоятельно Масло Lada Ultra 5W40 (4 л + 1 л на долив) 1896 ₽

1896 ₽ Масляный фильтр Lada 238 ₽

238 ₽ Воздушный фильтр Pilenga 202 ₽

202 ₽ Салонный фильтр Big Filter 210 ₽

210 ₽ Свечи зажигания Finwhale (4 шт.) 288 ₽

288 ₽ Ролик генератора Trialli 936 ₽

936 ₽ Приводной ремень Contitech 828 ₽

828 ₽ Антифриз Lada 1156 ₽

1156 ₽ Тормозная жидкость 261 ₽

261 ₽ Комплект сцепления 5000 ₽

5000 ₽ Замена сцепления 6000 ₽

6000 ₽ Трансмиссионное масло 1800 ₽

1800 ₽ Сальник левого привода 400 ₽

400 ₽ Общие расходы 451 021 ₽

451 021 ₽ Стоимость 1 км пробега 4,82 ₽ * Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Лада Веста после 93 500 км: детальный отчет по поломкам Масложор, капризный робот, слабая электрика, глюки электроники... — за пять лет редакционный седан накопил немало болячек. А за качество металла — зачет. Лада Веста после 93 500 км: детальный отчет по поломкам