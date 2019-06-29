Лада Веста после 78 000 км: самая дешевая в обслуживании. Но это не точно

Не единожды приходилось читать и слушать упреки: почему мы не наматываем на Весте пробег более интенсивно?
Модель эта и сейчас, спустя три с половиной года после запуска в серию, не теряет актуальности и вызывает большой интерес.
Но вот незадача: условий для больших пробегов пока нет. Пара отпусков в год километраж добавляют, но не глобально. И даже если бы я не пересаживался на лето на мотоцикл, редакционная Веста все равно бы не поражала сейчас цифрами на одометре. Поэтому пока Веста прошла всего пять ТО.
Самообслуживание
Так как трехлетний гарантийный период закончился, мы не увидели причин переплачивать дилеру за работу при наличии собственного техцентра в Тушине. И расходники, купленные в обычном магазине запчастей, облегчили карман по минимуму. Канистра «синтетики» Lada Ultra 5W40 (1187 рублей), масляный (193 рубля), воздушный (255 рублей) и угольный салонный (334 рубля) фильтры — вот и весь потребовавшийся набор. Итого — меньше 2000 рублей за все. У официального дилера ТО-5 обошлось бы примерно в 7000 руб.
Май и начало июня в Москве выдались на редкость жаркими. Самое время проверить кондиционер. Сил своих он нисколько не растерял, охлаждает салон, как и три года назад — практически мгновенно. Радиаторы мы пока на Весте не промывали. И судя по стрелке температуры антифриза, этого еще не требуется. На редакционной машине установлена комбинация приборов со старой прошивкой, у которой стрелка старается показывать реальную температуру, а не усредненные 90 градусов. Так вот: за привычный рубеж (на глазок — около 95–97 градусов) она в пробках не заваливается.
Обивки салона
Похвалю обивку салона. Веста — машина бюджетная, а 78 000 км можно назвать серьезным пробегом. «Кожаные» салоны иных не самых дешевых иномарок к такому пробегу выглядят удручающе. У Лады же с тканью порядок! На подушке водительского сиденья она практически не вытянулась (у Альмеры, например, картина была хуже). Не несет никаких следов эксплуатации и центральный подлокотник, на который я постоянно опираюсь.
А еще отделка салона не маркая. У меня три собаки, и хотя я вожу их на заднем сиденье в специальном гамаке, боковины дивана и дверные карты полностью прикрыть не получается. Так вот на них — никаких пятен. Все три с половиной года я обходился без пятновыводителя, орудовал простым пылесосом.
Когда менять ремень ГРМ?
На Весте агрегат другой, 16-клапанный. Но ведь комплектующие к нему от тех же поставщиков. И пробег уже заставляет задуматься о смене ремня ГРМ превентивно, не дожидаясь катастрофических последствий. Была бы это моя личная машина, так бы и сделал. Однако ресурсные испытания «За рулем» подразумевают строгое следование режиму обслуживания, предписанному заводом. А в сервисной книжке Весты об обязательной замене ГРМ ни слова. Только оговорки о контроле состояния на каждом ТО. Значит, будем следить, а с заменой пока повременим. Хотя опыт Гранты и Датсуна напрягает. Причем обе машины встали отнюдь не у порога редакции, а в Тульской и Владимирской областях.
Красный седан продолжает наматывать километры. За счет отказа от дилерского обслуживания в пользу самостоятельного жду снижения стоимости километра пробега. Если не будет внеплановых неисправностей, у Весты есть шансы стать самой дешевой машиной в парке «За рулем».
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