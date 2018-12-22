Лада Веста из парка ЗР: 3 года и 70 000 км

Незаметно пролетели три года, и редакционная Лада Веста из первых выпусков вступает в период жизни, не защищенный заводской гарантией. Вспоминаем плохое и хорошее, случившееся за 70 000 проведенных вместе километров.

Лада Веста из парка ЗР. Первое фото после покупки и постановки на учет.

Седан цвета «Сердолик» впервые припарковался перед крыльцом редакции в последних числах декабря 2015 года, спустя всего месяц после старта продаж. Двигатель 1.6 — единственный из доступных на тот момент. Коробка передач, разумеется, робот АМТ, про который сразу было понятно: он гарантированно даст повод для обсуждения. Комплектация «Люкс», но без излишеств в виде мультимедийной системы и камеры заднего вида (машин с ними банально не было в тот момент в наличии у дилеров).

Знакомство сразу не заладилось. При смене резины на зимнюю сразу же пошел винтом штатный домкрат, а на скорости из-за неправильно выставленного упора капота срабатывал сигнализатор открытия и загорался свет в салоне. Расстроился несильно: нашелся лишний домкрат на замену, резиновый шпенёк поправил сам.

Домкрат распрощался с нами на втором подъеме колеса. Сейчас Лады комплектуются уже другим подъемником.

Приложить руки Веста попросила после первого же выезда за город. Упор капота оказался закручен слишком глубоко, и из-за этого срабатывал сигнализатор открытия.



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Еще два повода всплыли в течение первого же месяца и уже заставили наведаться к официальному дилеру. Автоматическая блокировка замков при начале движения срабатывала через раз, а алгоритм ее включения/выключения оказался вообще не прописан в инструкции. Заведенный на одну клавишу с обогревами зеркал и заднего стекла обогрев ветрового стекла огорчил низкой эффективностью в морозы. Решить не удалось ни одну из проблем, так с ними и живу.

Потом наступил период привыкания. У Весты оказалось множество достоинств. Машина отличается скромным аппетитом, едва выходящим за 9 л/100 км в самом пробочном режиме движения, и отличной по меркам класса шумоизоляцией, которую мы дополнительно улучшили установкой подкрылков. Передние сиденья показались — без преувеличения! — лучшими в классе, головной свет позволяет уверенно ездить ночью. Плюс очень правильная работа систем отопления и кондиционирования, датчиков света и дождя.

Выпускная система заявила о себе на 38 000 км и еще 25 000 км после этого удерживала звук в рамках приличия. Затем — замена по гарантии.

В первый раз из-за неработающих повторителей поворотников дилер менял зеркала в сборе. Два года спустя подход изменили на разумный: копеечная деталь поставляется отдельно.



К сожалению, к абсолютно беспроблемному сосуществованию Веста оказалась не предрасположена, и гарантийных обращений случилось не так уж мало. Ни одна из неисправностей автомобиль не обездвиживала и по счастливой случайности не застала меня в дальней поездке. Хотя, строго говоря, прогоревшая система выпуска и неработающие указатели поворота служат поводом для запрета эксплуатации, и Весту следовало бы ставить на прикол. При этом дублеры поворотников в зеркалах отказывали дважды, а в первую замену ждать их пришлось два месяца.

Поцарапанные об уплотнители боковые стекла менять не стали — не напрягают (хотя дилеры готовы сделать это бесплатно). Забавно: судя по заверениям разных дилеров, у которых побывала наша Веста, сами уплотнители на редакционной машине меняли и подрезали раз пять или шесть. На вторую зиму из-за отвалившейся «массы» отказал обогрев заднего стекла. Исправили бы и сами, но не догадались заглянуть через багажник под заднюю полку, где и притаился проблемный проводок.

Боковые стекла исцарапались об уплотнитель. Затерто и ветровое. Подозреваю турецкий Sisecam в излишней мягкости.

Робот — главная тема для разговоров вокруг Весты. За три года к его тормознутости я так и не привык. Подумываю о перепрошивке у неофициалов.



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Но лейтмотивом отношений треугольника я — Веста — дилер стало сцепление роботизированной коробки передач. Заводской комплект прошел всего 20 000 км , второй — еще 18 000 км. Потом нам установили модернизированное усиленное сцепление, опять же бесплатно. И вот с ним наступила другая жизнь! Уже 32 000 км оно не выказывает никаких признаков износа, хотя на его предшественниках они проявлялись уже спустя 5000 — 10 000 км в зависимости от сезона.

Кстати, окончанию гарантии я даже рад. Теперь можно с чистой совестью поставить эксперимент и прошить роботизированную коробку в гаражном сервисе новым алгоритмом работы с ползущим режимом и ускоренной сменой передач. Официальные дилеры эту операцию не делают, но нам к ним теперь и не ездить.

Стойки стабилизатора застучали на 43 000 км. Рано, но на фоне отзывов владельцев в интернете — отличный результат. На замену поставили оригинал.

Минувшей осенью салон Весты затопило. В нашем тушинском техцентре прочистили дренаж, потратив на все работы час времени. Владельцам Вест рекомендую проверять его почаще.



Вместе с гарантийными (читай: бесплатными) проблемами были и те, за которые пришлось платить из своего кармана. Пришлось поменять стойки стабилизатора, покупать взамен потерянных зажим лючка бензобака и центральную заглушку литого колеса. Из расходников потратились на пять лампочек, два комплекта щеток стеклоочистителя и один комплект передних тормозных колодок.

Лада Веста 1.6 АМТ продолжает службу в редакции. И у нас на нее еще большие планы.

Как менять стойки стабилизатора на Ладе Весте, показано в нашей видеоинструкции (по ссылке).

Вот что бывает, если вовремя не прочистить дренажное отверстие кузова в районе передних амортизаторных стоек, — видео.

Самые популярные товары для Лады Весты в уходящем году — упоры капота и 3D-коврики. У любителей путешествовать хитом стал автобокс Евродеталь Магнум 390, ну и многим пригодились браслеты на колеса.

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