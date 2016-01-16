Lada Vesta из парка ЗР: первые замечания

Две всплывшие в первый же день знакомства с Вестой недоработки — и это на гордости российского автопрома! Случайность или серьезные промашки?

00 Lada Vesta

Получить номера на нашу Lada Vesta в предновогодней суете успели лишь к обеду 30 декабря. Надо было только переобуться: не оставлять же долгожданную обновку скучать под снегом почти на две недели! Колеса в сборе — вот они, но времени ехать до нашего техцентра в Тушине, где есть хороший подкатной домкрат, уже не было. Пришлось орудовать штатным инструментом на парковке перед редакцией.

На первом же колесе мне вспомнилась моя Самара 12-летней давности. В то время АВТОВАЗ еще не грезил иностранными технологиями и конкуренцией с корейцами и немцами, и поэтому столь убогий аксессуар не смотрелся чуждым элементом. Вместо стандартного для большинства иномарок ромбовидного домкрата — Г-образный. Он заведомо менее жесткий и требует выверенной установки, хотя и такие конструкции могут быть достойного качества (за примерами можно обратиться к владельцам некоторых Шкод и БМВ). У Весты же малейший перекос оборачивается катастрофой: профиль подъемника гнется, и машина валится на землю.

01 На фотографии — домкрат всего после двух подъемов.

Материалы по теме Lada Vesta из парка ЗР: мы ездим — вы спрашиваете

Я не требую класть в багажник профессиональный инструмент, но тот, что лежит там сейчас, банально опасно использовать по прямому назначению. Он, кстати, с наклейкой «Сделано на Украине», что уже породило массу шуток и сарказма в редакции.

В тот же день вечером я поехал на дачу. Пока толкался по московским улицам, все было отлично, и осадочек от переобувки постепенно улетучивался. Но стоило выехать на трассу и набрать скорость за сотню, как вновь что-то пошло не так. В салоне стал мигать плафон освещения, а на комбинации приборов — тревожная красная лампа. Вспышке на пятой удалось разглядеть пиктограмму: Веста сигнализировала об открытом капоте. Но ведь он точно был закрыт! Для успокоения совести остановился на первой же АЗС: все в порядке. Но бить тревогу машина не прекратила.

На следующий день стал разбираться. Виновен оказался резиновый упор на капоте, который нажимает на концевик после закрытия. Он, как выяснилось, слишком глубоко вкручен. На высокой скорости набегающий поток воздуха чуть приподнимал капот, и силы нажатия уже не хватало. Рецепт лечения предельно прост — выкрутить «барашек» на пару витков резьбы, и проблема ликвидирована. К слову, с такой же неприятностью столкнулись наши коллеги с сайта kolesa.ru. Значит, есть шансы, что аналогичная недоработка проявится и на других машинах.