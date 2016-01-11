В редакции «За рулем» поселился седан Лада Веста. Рассказывать о нем мы будем в новом формате: заметки о машине станут публиковаться на сайте еженедельно, а интересующие вопросы вы, уважаемые читатели, сможете задать в комментариях.

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Седан красивого красного цвета «сердолик» мы забрали из салона за неделю до Нового года. Изначально в наших планах значилась машина с роботом в максимальной комплектации «Люкс», с пакетом «Мультимедиа»: чем больше опций, тем интереснее эксплуатация и больше поводов для публикаций. Но реальность внесла свои коррективы.

Столичные дилеры (а торговать Вестами, напомним, доверили пока немногим) разводили руками: автомобили в интересующей нас версии распроданы и о дате новых поставок ничего конкретного они сказать не могут.

Слухи и неофициальные разговоры намекали на то, что в Ижевске банально нет комплектующих для сборки упакованных по максимуму Вест. Вот те на! Если верить первым обсуждениям модели в интернете, многие хотели бы купить именно топовую комплектацию. АВТОВАЗ нынче не в том положении, чтобы разбрасываться потенциальными клиентами. Такая оплошность — тоже пятно на репутации. Тем более что к самой Весте и старту ее продаж сам производитель накалил неслыханный для российского автопрома интерес.

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Что ж, пришлось ограничиться более скромным набором, и мы приобрели исполнение «Люкс» без дополнительных опций. Недосчитались круиз-контроля с ограничителем скорости, руля с кнопками и мультимедийной системы с навигацией и камерой заднего вида. Не жалею: многих из наворотов даже такой Весты не было и в помине на моей предыдущей служебной машине — седане Nissan Almera тольяттинской сборки. К слову, именно с этим автомобилем я иногда буду сравнивать вазовскую модель в своих впечатлениях, равно как и с предыдущими Ладами: личный опыт общения с ними гарантирует правильность эмоций и сравнений. Не останутся в стороне и другие игроки сегмента.

Первый отчет с впечатлениями читайте на нашем сайте в ближайшую субботу, 16 января. Поверьте: даже первая тысяча километров, пройденная за новогодние праздники, дала достаточно пищи для размышлений!

Интересующие вас вопросы о новой модели АВТОВАЗа задавайте в комментариях ниже.