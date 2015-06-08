Nissan Almera из парка ЗР: есть ли жизнь на газе?

Almera перешла на новое для себя меню – пропан-бутан. На этом был закончен предыдущий отчет (ЗР, 2014, № 12) о редакционном бюджетном «Ниссане». Все, связанное с этим топливом, было для меня внове, посему эмоций за 15 000 км накопилось изрядно.

NISSAN ALMERA

Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия

Год выпуска – 2013

В эксплуатации ЗР – с апреля 2013 года

Пробег на момент отчета – 60 000 км

Публикации ЗР:

2013, № 7, 8, 12;

2014, № 2, 3, 7, 9, 12

Начну хотя бы с того, что за этот пробег я заглох с десяток раз – на машине с автоматической коробкой. Сделать это несложно. Стоит лишь попытаться тронуться с места ровно в тот момент, когда двигатель после прогрева переходит с бензина на газ.

Идею перевести машину на газ подсказал не только астрономический по меркам класса расход бензина (около 12 л/100 км в городе), но и АГЗС, которую я каждый день проезжал по дороге на работу. Увы, незадолго до моего визита в установочный центр эту АГЗС закрыли на реконструкцию… На ее месте моментально выросла красивая фирменная заправка ЛУКОЙЛа с графой «пропан-бутан» на пилоне с ценами. Радость прошла быстро: комплекс работает уже больше полугода, но альтернативное топливо завозить на него, кажется, не собираются.

Теперь каждый визит на ближайшую к моим ежедневным маршрутам АГЗС – это 20 км лишнего «газового» пробега. Поездка до нее и обратно в московском трафике занимает 45 минут, и это в лучшем случае. Вот и приходится заниматься тем, что неведомо потребителям бензина и солярки, – планированием маршрутов с учетом возможности заправиться. Посему первый совет тем, кто присматривается к ГБО: изучите расположение заправок относительно ваших стандартных маршрутов. Тут несколько нюансов.

Ездящим на бензине такая надпись незнакома. А для клиентов газовых заправок – в порядке вещей.

Во‑первых, в подавляющем большинстве случаев АГЗС – это не фирменные комплексы с яркой иллюминацией. Кроме шуток, даже в Москве мне попадались заправки, о существовании которых я не догадался бы, стоя ночью в 20 метрах! Искать пришлось с помощью Интернета, где обнаружились созданные энтузиастами списки адресов. Наиболее точным и полезным мне показался портал benzin-price.ru.

Во‑вторых, газовые станции имеют свойство чаще бензиновых закрываться из-за отсутствия топлива, не работать по ночам или вообще бесследно исчезать. Последнее отнюдь не фигура речи. Одна из колонок в столице без всяких видимых на то причин ликвидировалась за неделю. Поэтому подыщите две-три подходящие АГЗС.

Непрезентабельный вид заправок соответствует качеству услуг. Не сочтите за столичный снобизм, но невозможность оплаты пластиковой карточкой – это для меня ощутимое неудобство. Невыдача чека тоже в порядке вещей для многих АГЗС. Поэтому в служебных поездках я сначала интересуюсь: чеки выдаете? Зато практически везде есть заправщики. Но это забота не о клиенте, а о соблюдении техники безопасности: газ опаснее бензина.

Осенью прошлого года газ в столице резко подорожал: прибавка в полтора рубля вывела его цену на некоторых заправках за 20 рублей. Однако к весне всё вернулось на прежний уровень. В марте литр пропана в соседних с Московской областях стоил от 16 (Владимирская область) до 19 (Тверская область) рублей.

На первых же «газовых» километрах отметил, что маршрутный компьютер «Алмеры» продолжает подсчитывать расход в литрах на километры. Рано радовался: заточенный под бензин датчик начал безбожно врать. Погрешность, по моим наблюдениям, составляет 20–25% в сторону уменьшения. Реальный аппетит мотора (см. таблицу) вырос более чем на 20%. Это превышает обещанные 10–15%, но у меня есть основания сомневаться в правильности моих расчетов, основанных на чеках и пробеге.

Судите сами. Указатель уровня газа, установленный в салоне, точности не обучен. На протяжении 120–150 км с момента заправки он показывает максимальный уровень, а в течение следующих 20 км падает до минимального, на котором и держится до полного опустошения баллона. Посему я взял за правило обнулять одометр прямо на АГЗС. В городском режиме 42‑литровой емкости хватает на 300–315 км.

Каждый заезд на заправку тоже своего рода лотерея. С бензином все ясно: лей до отсечки или пока из горловины не польется. Подача же пропан-бутана останавливается по сигналу датчика давления, который может срабатывать по-разному. В почти пустой баллон на разных колонках мне заливали и 41, и 35, и 23 (!) литра. Добавим сюда сомнительный вид оборудования на многих станциях, заставляющий подозревать недолив. Вот и высчитай в таких условиях, сколько реально топлива оставалось в баке и сколько тебе на самом деле залили.

Так отсчитывают литры на АГЗС около деревни Ярославищи, что в Тверской области. Антиквариат нынче дорог, и, видимо, поэтому цена топлива здесь оказалась самой высокой.

Несмотря на некоторые неудобства, ездить на газе мне нравится. К оборудованию польской компании LPG TECH претензий нет. Проблему с бракованным датчиком в магистрали решили за полчаса – по гарантии. Он не держал давление и перекрывал подачу топлива. В результате минут через пятнадцать после пуска ГБО отключалось, и мотор автоматически переходил на бензин. Возобновлялось питание пропаном (на те же 15 минут) только в том случае, если заводился полностью остывший двигатель. Единственное пока плановое обслуживание на пробеге 10 000 км обошлось в скромную тысячу рублей и заняло 20 минут.

Экономия есть, и она ощутима: стоимость километра пробега снизилась с 5,71 до 5,03 рубля (при том что на более дешевом топливе Almera проехала меньше трети общего своего пробега, взятого за основу расчета). За это я готов терпеть мелкие неудобства.

Если и вы хотите установить ГБО, советую начать с расчета периода окупаемости, а затем тщательно продумать, где будете заправляться. Остальное второстепенно.

Газ у них…

Отправляясь в новогоднее путешествие в Германию, мы с женой были полны решимости сэкономить на топливе по максимуму. Оптимизмом заразил Интернет. Удачно найденный сайт mylpg.eu оказался сокровищем: все газовые заправки Евросоюза с адресами и координатами для навигатора!

Из 5000 км Almera проехала на бензине около полутора сотен. Львиная их доля пришлась на Белоруссию, где АГЗС, на которую я надеялся, оказалась закрытой, а до следующей остатка газа не хватило. В Белоруссии газовые колонки на трассах расположены в едином комплексе с бензиновыми. Правда, стоят в дальнем углу, а их операторы в половине случаев оказались ярыми поборниками техники безопасности: выйдите из машины, откройте капот, отойдите на 20 метров. Не самая приятная процедура в мороз. А если бы у меня в машине спал ребенок?

В Польше пропан-бутаном торгуют чуть ли не на каждом углу. Цены на местных шоссе и на платной трассе Варшава – Берлин разнятся: от 2,2 до 2,5 злотого за литр в первом случае и от 2,7 до 3 злотых – во втором (на время поездки 1 зл. = 16 руб). Зато никакой дискриминации: колонки с надписью LPG или Autogas (европейское написание) мирно соседствуют с бензиновыми. Заправщиков нет, ярких плакатов с техникой безопасности – тоже.

На немецких автобанах газом можно разжиться не во всех придорожных комплексах, но в целом – никаких проблем. Однако есть свой нюанс. Если российский переходник (тип Dish) используют и белорусы, и поляки, то в Германии – другой (тип ACME). Набор адаптеров, как правило, есть у кассира. Его не оказалось только на одной из примерно десятка АЗС, куда мы заезжали. Выдают нужную железяку не просто так, требуют залог – паспорт или документы на машину. Сойдут и наличные. Я оставлял в качестве залога от 25 до 70 евро. Если вас по каким-то причинам такой вариант не устраивает, дождитесь машины с польскими номерами. Такие часто ездят на пропане, и водители, как я сам убедился, дружелюбно делятся переходником без всяких капиталистических условностей. Кстати, в Европе используют адаптеры четырех разных видов.

Дома подсчитал затраты. На 5000 км ушло 556,5 л пропана (средний расход 11,1 л/100 км) на общую сумму 23 195 рублей (по действовавшему на тот момент курсу 70 рублей за евро). В Европе газ вдвое дешевле бензина, но часть экономии съедает увеличившийся аппетит мотора. Предполагаю, что благодаря ГБО в семейном бюджете сохранилось до 20 тысяч рублей. Одна поездка в Европу практически полностью отбила затраты на установку комплекта!

…и газ у нас

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На всю Москву – около 55 АГЗС. Добрая треть расположена на МКАД, еще часть – на реконструкции, после которой сохранение газового профиля под большим вопросом. Решив разведать ситуацию в соседних областях, я набросал маршрут пробега, захватив и федеральные трассы, и региональные дороги.

На бумаге затея казалась немного авантюрной. Уже упомянутый сайт benzin-price.ru сообщил лишь о 17 заправках во всей Ивановской области (бензиновых там, по информации того же сайта, – 153), а на Смоленщине – вообще о дюжине (бензиновых – 257). Для сравнения: в Подмосковье заявлено почти 250 газовых колонок и 1365 бензиновых, в Нижегородской области – 70 и 532, во Владимирской – 48 и 310. Соотношение удручающее.

Но на деле все оказалось неплохо. Самый длинный отрезок, на котором мне не встретилось ни одной АГЗС, протянулся на 210 км – от Нелидова на трассе М-9 до въезда в Смоленск. Справедливости ради: на большей его части, 170‑километровом участке дороги Р136, не было и ни одной приличной бензиновой АЗС. За городом одного баллона «Алмере» хватает на 360–400 км. Так что если начинать высматривать заветное слово «пропан» через 200 км после предыдущей заправки, то на бензин переходить, скорее всего, не придется.

Заправка компании «Роснефть» на трассе М-9 перед городом Нелидово – редкий пример современной АЗС со всеми удобствами, где можно заправиться и газом.

Частые остановки требуют времени, зато денег в кармане остается больше. Кроме того, в дальней дороге рекомендуется останавливаться каждые два-три часа – чтобы размяться. Так что расценивайте это как дополнительный вклад ГБО в вашу безопасность за рулем.

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