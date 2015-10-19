Газ на авто как альтернатива бензину: плюсы и минусы установки ГБО

Установка газобаллонного оборудования — серьезное вмешательство в конструкцию машины. Однако многие автовладельцы решаются на такую переделку, не страшась даже потерять гарантию. Ведь каждый пройденный на газе километр обходится в среднем на треть дешевле, чем на бензине. Мы выслушали мнения экспертов, установщиков, пользователей, провели собственные испытания, переведя на газ редакционную Nissan Almera, и сделали выводы.

14 Park zr_zr 06_15_новый размер Заправка компании «Роснефть» на трассе М-9 перед городом Нелидово — редкий пример современной АЗС со всеми удобствами, где можно заправиться и газом.

УСТАНОВКА ГБО: БОЛЬШОЙ ПЛЮС ИЛИ «ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР»?

Газ — наиболее реальная альтернатива бензину и дизелю. Речь в первую очередь о сжиженном пропан-бутане. Увы, сжатый природный газ, метан, не очень популярен, в первую очередь из-за неразвитой инфраструктуры (ЗР, 2013, № 3). Зато заправок сжиженным газом хватает — можно безбоязненно пускаться в дальние путешествия.

Основная причина перехода на газ — финансовая выгода. В былые годы от масштабов экономии дух захватывало: комплекты газобаллонного оборудования для примитивных карбюраторных моторов были недороги, а пропан-бутан стоил вдвое меньше, чем бензин. Сейчас ситуация иная. Чтобы подружить газовую систему питания с современными двигателями, необходим совсем другой уровень компонентов и квалификации установщиков. Вкупе с новыми требованиями к безопасности баллонов это привело к значительному удорожанию комплектов.

Каждый пройденный на газе километр обходится в среднем на треть дешевле, чем на бензине.

Два литра пропан-бутана по цене литра бензина купить по-прежнему можно, но для А92 эта граница фактически пройдена. Сейчас цена газа в Москве составляет примерно 50% стоимости литра 95-го. Кроме того, аппетит мотора на новом топливе увеличится примерно на 15%. Так что о двукратном выигрыше в деньгах на каждом километре пробега говорить не приходится.

Вооружившись точными цифрами, я прикинул выгоду от установки ГБО на две редакционные машины, отличающиеся завидным аппетитом. Выяснилось, что добротный комплект с установкой в столице для «Ниссана-Алмера» окупится всего за 18 тысяч километров, а для «УАЗа-Патриот» — и вовсе за 12 тысяч. Это меньше среднегодового пробега большинства автомобилей. Итого: каждый пройденный на газе километр станет в среднем на треть выгоднее, чем на бензине.

Устав от чрезмерных затрат на топливо для «Алмеры» (она кушает в среднем 10 л/100 км), мы оснастили ее ГБО, о чем и отчитались в декабрьском номере журнала «За рулем» за 2014 год. Изучение профильных форумов не выявило однозначно лучшего комплекта. Посему выбрали установщика по рекомендации знакомых. Комплект польской фирмы LPGTech с тороидальным баллоном объемом 42 л обошелся в 25 000 рублей.

Полгода спустя настало время проверить, как Almera переносит новое для себя меню — пропан-бутан. В процессе эксплуатации накопился материал и о работе сети АГЗС. Своими наблюдениями, с которыми можно познакомиться ниже, мы поделились в июньском выпуске журнала за 2015 год, назвав публикацию «Есть ли жизнь на газе?». Добавим, что газовая «Алмера» по-прежнему служит в автопарке «За рулем», не доставляя особых неудобств, — новых откровений за истекшее время не появилось.

01

NISSAN ALMERA

Изготовитель — АВТОВАЗ, Россия

Год выпуска — 2013

В эксплуатации ЗР — с апреля 2013 года

Пробег на момент отчета — 60 000 км

Публикации ЗР:

2013, № 7, 8, 12;

7, 8, 12; 2014, № 2, 3, 7, 9, 12

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Начну хотя бы с того, что за этот пробег я заглох с десяток раз — на машине с автоматической коробкой. Сделать это несложно. Стоит лишь попытаться тронуться с места ровно в тот момент, когда двигатель после прогрева переходит с бензина на газ.

Идею перевести машину на газ подсказал не только астрономический по меркам класса расход бензина (около 12 л/100 км в городе), но и АГЗС, которую я каждый день проезжал по дороге на работу. Увы, незадолго до моего визита в установочный центр эту АГЗС закрыли на реконструкцию… На ее месте моментально выросла красивая фирменная заправка ЛУКОЙЛа с графой «пропан-бутан» на пилоне с ценами. Радость прошла быстро: комплекс работает уже больше полугода, но альтернативное топливо завозить на него, кажется, не собираются.

Теперь каждый визит на ближайшую к моим ежедневным маршрутам АГЗС — это 20 км лишнего «газового» пробега. Поездка до нее и обратно в московском трафике занимает 45 минут, и это в лучшем случае. Вот и приходится заниматься тем, что неведомо потребителям бензина и солярки, — планированием маршрутов с учетом возможности заправиться. Посему первый совет тем, кто присматривается к ГБО: изучите расположение заправок относительно ваших стандартных маршрутов. Тут несколько нюансов.

05 Park zr_zr 06_15_новый размер Ездящим на бензине такая надпись незнакома. А для клиентов газовых заправок — в порядке вещей.

Во‑первых, в подавляющем большинстве случаев АГЗС — это не фирменные комплексы с яркой иллюминацией. Кроме шуток, даже в Москве мне попадались заправки, о существовании которых я не догадался бы, стоя ночью в 20 метрах! Искать пришлось с помощью Интернета, где обнаружились созданные энтузиастами списки адресов. Наиболее точным и полезным мне показался портал benzin-price.ru.

Во‑вторых, газовые станции имеют свойство чаще бензиновых закрываться из-за отсутствия топлива, не работать по ночам или вообще бесследно исчезать. Последнее отнюдь не фигура речи. Одна из колонок в столице без всяких видимых на то причин ликвидировалась за неделю. Поэтому подыщите две-три подходящие АГЗС.

Непрезентабельный вид заправок соответствует качеству услуг. Не сочтите за столичный снобизм, но невозможность оплаты пластиковой карточкой — это для меня ощутимое неудобство. Невыдача чека тоже в порядке вещей для многих АГЗС. Поэтому в служебных поездках я сначала интересуюсь: чеки выдаете? Зато практически везде есть заправщики. Но это забота не о клиенте, а о соблюдении техники безопасности: газ опаснее бензина.

03 Park zr_zr 06_15_новый размер Осенью 2014 года газ в столице резко подорожал: прибавка в полтора рубля вывела его цену на некоторых заправках за 20 рублей. Однако к весне всё вернулось на прежний уровень. В марте литр пропана в соседних с Московской областях стоил от 16 (Владимирская область) до 19 (Тверская область) рублей.

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На первых же «газовых» километрах отметил, что маршрутный компьютер «Алмеры» продолжает подсчитывать расход в литрах на километры. Рано радовался: заточенный под бензин датчик начал безбожно врать. Погрешность, по моим наблюдениям, составляет 20–25% в сторону уменьшения. Реальный аппетит мотора (см. таблицу) вырос более чем на 20%. Это превышает обещанные 10–15%, но у меня есть основания сомневаться в правильности моих расчетов, основанных на чеках и пробеге.

Судите сами. Указатель уровня газа, установленный в салоне, точности не обучен. На протяжении 120–150 км с момента заправки он показывает максимальный уровень, а в течение следующих 20 км падает до минимального, на котором и держится до полного опустошения баллона. Посему я взял за правило обнулять одометр прямо на АГЗС. В городском режиме 42‑литровой емкости хватает на 300–315 км.

Каждый заезд на заправку тоже своего рода лотерея. С бензином все ясно: лей до отсечки или пока из горловины не польется. Подача же пропан-бутана останавливается по сигналу датчика давления, который может срабатывать по-разному. В почти пустой баллон на разных колонках мне заливали и 41, и 35, и 23 (!) литра. Добавим сюда сомнительный вид оборудования на многих станциях, заставляющий подозревать недолив. Вот и высчитай в таких условиях, сколько реально топлива оставалось в баке и сколько тебе на самом деле залили.

04 Park zr_zr 06_15_новый размер Так отсчитывают литры на АГЗС около деревни Ярославищи, что в Тверской области. Антиквариат нынче дорог, и, видимо, поэтому цена топлива здесь оказалась самой высокой.

Несмотря на некоторые неудобства, ездить на газе мне нравится. К оборудованию польской компании LPG TECH претензий нет. Проблему с бракованным датчиком в магистрали решили за полчаса — по гарантии. Он не держал давление и перекрывал подачу топлива. В результате минут через пятнадцать после пуска ГБО отключалось, и мотор автоматически переходил на бензин. Возобновлялось питание пропаном (на те же 15 минут) только в том случае, если заводился полностью остывший двигатель. Единственное пока плановое обслуживание на пробеге 10 000 км обошлось в скромную тысячу рублей и заняло 20 минут.

Экономия есть, и она ощутима: стоимость километра пробега снизилась с 5,71 до 5,03 рубля (при том что на более дешевом топливе Almera проехала меньше трети общего своего пробега, взятого за основу расчета). За это я готов терпеть мелкие неудобства.

Если и вы хотите установить ГБО, советую начать с расчета периода окупаемости, а затем тщательно продумать, где будете заправляться. Остальное второстепенно.

Газ у них…

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Отправляясь в новогоднее путешествие в Германию, мы с женой были полны решимости сэкономить на топливе по максимуму. Оптимизмом заразил Интернет. Удачно найденный сайт mylpg.eu оказался сокровищем: все газовые заправки Евросоюза с адресами и координатами для навигатора!

Из 5000 км Almera проехала на бензине около полутора сотен. Львиная их доля пришлась на Белоруссию, где АГЗС, на которую я надеялся, оказалась закрытой, а до следующей остатка газа не хватило. В Белоруссии газовые колонки на трассах расположены в едином комплексе с бензиновыми. Правда, стоят в дальнем углу, а их операторы в половине случаев оказались ярыми поборниками техники безопасности: выйдите из машины, откройте капот, отойдите на 20 метров. Не самая приятная процедура в мороз. А если бы у меня в машине спал ребенок?

В Польше пропан-бутаном торгуют чуть ли не на каждом углу. Цены на местных шоссе и на платной трассе Варшава — Берлин разнятся: от 2,2 до 2,5 злотого за литр в первом случае и от 2,7 до 3 злотых — во втором (на время поездки 1 зл. = 16 руб). Зато никакой дискриминации: колонки с надписью LPG или Autogas (европейское написание) мирно соседствуют с бензиновыми. Заправщиков нет, ярких плакатов с техникой безопасности — тоже.

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На немецких автобанах газом можно разжиться не во всех придорожных комплексах, но в целом — никаких проблем. Однако есть свой нюанс. Если российский переходник (тип Dish) используют и белорусы, и поляки, то в Германии — другой (тип ACME). Набор адаптеров, как правило, есть у кассира. Его не оказалось только на одной из примерно десятка АЗС, куда мы заезжали. Выдают нужную железяку не просто так, требуют залог — паспорт или документы на машину. Сойдут и наличные. Я оставлял в качестве залога от 25 до 70 евро. Если вас по каким-то причинам такой вариант не устраивает, дождитесь машины с польскими номерами. Такие часто ездят на пропане, и водители, как я сам убедился, дружелюбно делятся переходником без всяких капиталистических условностей. Кстати, в Европе используют адаптеры четырех разных видов.

Дома подсчитал затраты. На 5000 км ушло 556,5 л пропана (средний расход 11,1 л/100 км) на общую сумму 23 195 рублей (по действовавшему на тот момент курсу 70 рублей за евро). В Европе газ вдвое дешевле бензина, но часть экономии съедает увеличившийся аппетит мотора. Предполагаю, что благодаря ГБО в семейном бюджете сохранилось до 20 тысяч рублей. Одна поездка в Европу практически полностью отбила затраты на установку комплекта!

…и газ у нас

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На всю Москву — около 55 АГЗС. Добрая треть расположена на МКАД, еще часть — на реконструкции, после которой сохранение газового профиля под большим вопросом. Решив разведать ситуацию в соседних областях, я набросал маршрут пробега, захватив и федеральные трассы, и региональные дороги.

На бумаге затея казалась немного авантюрной. Уже упомянутый сайт benzin-price.ru сообщил лишь о 17 заправках во всей Ивановской области (бензиновых там, по информации того же сайта, — 153), а на Смоленщине — вообще о дюжине (бензиновых — 257). Для сравнения: в Подмосковье заявлено почти 250 газовых колонок и 1365 бензиновых, в Нижегородской области — 70 и 532, во Владимирской — 48 и 310. Соотношение удручающее.

Но на деле все оказалось неплохо. Самый длинный отрезок, на котором мне не встретилось ни одной АГЗС, протянулся на 210 км — от Нелидова на трассе М-9 до въезда в Смоленск. Справедливости ради: на большей его части, 170‑километровом участке дороги Р136, не было и ни одной приличной бензиновой АЗС. За городом одного баллона «Алмере» хватает на 360–400 км. Так что если начинать высматривать заветное слово «пропан» через 200 км после предыдущей заправки, то на бензин переходить, скорее всего, не придется.

Частые остановки требуют времени, зато денег в кармане остается больше. Кроме того, в дальней дороге рекомендуется останавливаться каждые два-три часа — чтобы размяться. Так что расценивайте это как дополнительный вклад ГБО в вашу безопасность за рулем.

О безопасности и других аспектах ГБО речь пойдет ниже.

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КУЧКА МИНУСОВ ПЕРЕВОДА АВТО НА ГАЗ

Конечно, переход на пропан-бутан не лишен недостатков. Первый из них связан с гарантией на автомобиль. Даже при предъявлении всех положенных документов от установщиков (что само по себе большая удача) дилер, скорее всего, откажет в бесплатном ремонте. Появление в машине второй топливной системы, как ни крути, достаточно серьезное вмешательство в конструкцию. Поэтому не удивляйтесь, если, например, неисправности двигателя в официальном сервисе вам предложат устранять за свой счет. А судебное разбирательство — дело долгое и с непредсказуемым результатом. Посему владельцы свежих авто в большинстве своем выпадают из числа потенциальных посетителей газовых заправок.

Исключение — машины, снаряженные ГБО на самом автозаводе или в компании, уполномоченной производителем авто. У нас таких фирм немного, и, как правило, специализируются они на коммерческой технике. Например, ГАЗ, выпускающий серийно «газели» с ГБО как под сжиженное, так и под сжатое газовое топливо.

07 Park zr_zr 06_15_новый размер Установив на «Алмеру» ГБО, я формально лишился права пользоваться подземной парковкой ближайшего к дому «Ашана». А другой там нет. Каюсь, стал нарушителем.

Второй весомый аргумент против — громоздкий баллон. Разместить его без ущерба для практичности невозможно. Тороидальный вытеснит с законного места запаску: придется переложить ее в багажник или вовсе оставить в гараже. Обычная цилиндрическая емкость сведет на нет трансформации багажного отсека. Даже владельцам седанов это вряд ли понравится, не говоря уже об универсалах и кроссоверах. Впрочем, всё зависит от конкретной модели. Например, владельцам «логанов» первого поколения с нераскладывающимся задним сиденьем терять нечего. К тому же обладателям «УАЗа-Патриот» и других полноразмерных вседорожников установщики предлагают множество вариантов размещения баллона: большой цилиндрический — не только вдоль заднего сиденья, но и на боковой стенке, менее объемный — под днищем, а если тороидальные — два на полу. В последнем случае над ними настилают ровный фальшпол. Правда, на 250 мм выше штатного уровня. Хотя при таком объеме багажника это невеликий ущерб.

4 Gaz CP У владельцев легковушек выбор всего из двух вариантов размещения газовых баллонов. Хотя иногда встречается эксклюзив в виде небольших емкостей вдоль борта или обоих бортов.

Еще один нюанс — доступность заправок. В развитости сети газовые значительно проигрывают бензиновым и дизельным, тем не менее проблем с пропан-бутаном нет ни в крупных городах, ни на трассах. Спланировать дальний маршрут поможет всезнающий Интернет: сразу несколько ресурсов подскажут координаты и адреса АГЗС. Правда, автолюбителю, привыкшему к современным красочным вывескам и избалованному сервисом крупных сетевых бензоколонок, они покажутся, мягко говоря, несовременными и даже неухоженными. Встречаются в Сети нарекания на качество газа. Впрочем, ситуация не хуже, чем с бензином и дизелем.

3 Gaz CP Один из самых популярных способов размещения баллонов в больших вседорожниках.

…И ПАРА МИФОВ

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Больше всего опасений связано со здоровьем двигателя, переведенного на газ. Один из наиболее частых аргументов — вероятность прогара седел клапанов из-за повышения температуры внутри цилиндра. Квалифицированные монтажники в один голос говорят: правильная и тщательная регулировка оборудования сводит риск на нет. Да и от пользователей массовых жалоб не слышно. С пропан-бутаном дружат обычные свечи зажигания, но при желании можно заменить их специально заточенными под газовое топливо (ЗР, 2010, № 4). Кстати, на газ переводят и современные моторы с наддувом — и ничего, живут.

Среди очевидных плюсов — чистое горение газа, уменьшающее количество отложений в цилиндрах. Правда, это не повод вдвое увеличивать интервалы замены масла и фильтров. Кстати, ГБО тоже требует периодического обслуживания. Раз в 10 тысяч километров установщики приглашают на замену фильтров. Стоимость у всех стандартная — около тысячи рублей. Некоторые конторы делают первое ТО бесплатно.

Если разобраться во всех тонкостях альтернативного топлива, его единственный плюс перевешивает все недостатки, реальные и мифические.

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Взрывоопасность ГБО не больше чем миф. Стенки баллона намного толще, чем у бензобака, и выдерживают значительные нагрузки, как ударные, так и температурные. При утечке газа в современных системах четыре аварийных клапана среагируют на повышение давления в резервуаре, обрыв топливной магистрали или банальную остановку двигателя — и подача газа прекратится. Кроме того, закачка пропан-бутана прерывается при заполнении баллона на 80%. Этот запас — на случай расширения газа от нагрева. Но, разумеется, халтурная установка или халатность при эксплуатации способны «перехитрить» все старания инженеров по безопасности.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 4 ПОКОЛЕНИЯ: БОГАТСТВО ВЫБОРА

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Итальянская фирма «Ловато», пожалуй, наиболее известна в России. Но она далеко не единственная на рынке. Например, сейчас популярна система фирмы «Диджитроник». Впрочем, брендов много, от обилия форсунок, клапанов, баллонов, редукторов и прочих компонентов разных производителей рябит в глазах. Желающие могут на несколько дней погрузиться в тему, подбирая себе оптимальный вариант. Благо информации на всевозможных интернет-форумах предостаточно. Более эффективный способ — обзвонить установочные конторы. Часа с лихвой хватит, чтобы подобрать десяток вариантов, основываясь на чужом опыте эксплуатации.

Благодарим к.т.н. В. Лукшо за помощь в подготовке материала.