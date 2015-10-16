АВТОВАЗ нажмет на сжатый газ

Автомобили Lada Vesta и Lada Largus на сжатом газе представили на ВДНХ, где уже в 13-й раз прошла международная специализированная выставка GasSuf. Вновь были продемонстрированы возможности и преимущества использования газового топлива для различных видов транспорта, коммунальной и сельскохозяйственной техники.

lada CNG_новый размер Многие посетители порадовались возможности увидеть новый седан «Лада Веста» в серийном исполнении. Даже при открытых капоте и багажнике отличия этого образца от бензинового практически незаметны.

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Владельцы легковых автомобилей неизменно задерживались у стенда АВТОВАЗа, чтобы осмотреть две любопытные новинки: седан «Лада Веста» и универсал «Лада Ларгус» с аппаратурой для питания сжатым природным газом.

Двигатели таких машин оборудованы отдельными форсунками для подачи газа и бензина. По израсходовании газа двигатель автоматически переходит на бензин; доступно и ручное переключение. У пятиместного «Ларгуса» 90-литровый композитный баллон размещен за спинкой заднего сиденья, занимая часть багажника. У «Весты» два баллона в нише запасного колеса, в сумме они вмещают 96 литров.

К достоинствам двухтопливных автомобилей относят выгоду от использования газа, который примерно вдвое дешевле жидкого топлива, а также увеличенный запас хода. Однако в показанных образцах он, по сути, достигается за счет уменьшения багажного отсека. Кроме того, автомобиль оснащается дополнительной топливной аппаратурой, что увеличит его цену на несколько десятков тысяч. АВТОВАЗ намерен устанавливать ее на заводе в качестве опции, спрос на которую сейчас изучается.

lada CNG1_новый размер Газовая альтернатива предлагается как для популярного «Ларгуса», так и для перспективной «Весты».

Сжатый газ в России более привычен как топливо для грузовиков. На этой выставке впервые демонстрировался «ГАЗон-Next» для коммунальных служб с двухтопливным дизелем ЯМЗ мощностью 149 л.с. (Евро-5). Разумеется, и здесь речь идет об оснащении газовой аппаратурой непосредственно на Горьковском автозаводе в процессе сборки машины, причем на грузовик дается трехлетняя гарантия.

Внушительно смотрелся в павильоне седельный тягач МАЗ, чья топливная аппаратура разработана российской группой «Ротор». В отличие от ранее применявшихся систем, она предназначена не для сжатого, а для сжиженного метана. Его использование на транспорте делает в нашей стране первые шаги.

Помимо автомобилей можно было ознакомиться с новейшими технологиями для транспортировки, заправки и питания двигателей различным газовым топливом, приборами и материалами для диагностики и ремонта аппаратуры. Тем не менее выставку покидаешь с ощущением, что масштабы использования «голубого топлива» на транспорте далеко не соответствуют возможностям и статусу крупнейшей газодобывающей державы.