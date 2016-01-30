Lada Vesta из парка ЗР: едем на сервис

Неисправность из первого выпуска нашего дневника, посвященного Ладе Веста, разрешилась без участия сервиса. Однако повод для гарантийного визита все же появился.

LADA Vesta
LADA Vesta

LADA > Vesta

заставка

заставка

Опциями Весту не обделили. Отдав за них деньги, естественно, хочется, чтобы все они работали и выполняли свои функции. На нашем автомобиле нашлась пара «саботажников».

Автоматическая блокировка дверей при начале движения есть на всех Вестах, но у нас запирать замки при достижении скорости 7 км/ч она отказывалась с самого начала. Инструкция умалчивает о том, что эта функция может быть отключена, однако опыт общения с иномарками подсказывал, что режимы «вкл» и «выкл» обычно все-таки есть. Так и оказалось: после удержания клавиши на передней панели в течение нескольких секунд автоблокировка включалась, правда, только на пять-десять циклов, после чего ее приходилось активировать снова.

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1453468170_gq7q8406 Lada Vesta из парка ЗР: разговор с роботом-тугодумом

Персональный менеджер, положенный всем покупателям Вест в первые полгода и присутствующий в дилерском центре, проконсультировался с Тольятти и выдал потрясающий ответ. Дескать, АВТОВАЗ еще не определился, как влияет эта функция на безопасность, так что она пока работает не на всех седанах. Но наша-то включается, пусть и ненадолго! Кроме того, почему не прописан алгоритм ее «пробуждения» в инструкции?

Из сервиса я так и уехал — без ответа. Получил я его неделей позже, общаясь с вазовцами на тесте Лады Иксрей в Сочи. Оказывается, функция все-таки работает и должна активироваться дилером в рамках предпродажной подготовки.

Почему об этом были не в курсе в «моем» сервисе — загадка. Видимо, сказывается новизна модели, о которой нужно знать слишком много всего нового. Владельцам следует быть готовыми к определенной некомпетентности персонала в отношении ряда нюансов.

Второй жалобой шла крайне низкая эффективность работы обогрева ветрового стекла. До минус 5 градусов на улице его старания были заметны, но уже после —10  0С — никакой пользы.


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02Обогревы зеркал, лобового и заднего стекол заведены у Весты на одну клавишу.
Обогревы зеркал, лобового и заднего стекол заведены у Весты на одну клавишу.
Обогревы зеркал, лобового и заднего стекол заведены у Весты на одну клавишу.

И снова аргументация представителя завода поразила. Он объяснил, что переднее стекло и должно греться хуже заднего. Это заложено в алгоритм блока управления. А пользоваться обогревом ветровика нужно, дабы избежать запотевания и обмерзания при движении.

Но позвольте, зачем мне прозрачное стекло сзади, если ехать я все равно не могу из-за напрочь промерзшего переднего? Что мешало обучить Весту сначала прогреть самую важную для обзора часть, а потом приниматься за второстепенную? Мне кажется, так логичнее и полезнее. А уж про запотевание и обмерзание на ходу даже комментировать не хочется. Таким страдали разве что древние Жигули, и то далеко не всегда.

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3_4На фото стекла после 8-минутной работы обогрева при температуре на улице —13 градусов. Заднее обрело прозрачность, а на ветровом только узкая амбразура от обдува вентилятора печки. Если махнуть дворниками, то никакого ущерба наледи на стекле они не нанесут.
На фото стекла после 8-минутной работы обогрева при температуре на улице —13 градусов. Заднее обрело прозрачность, а на ветровом только узкая амбразура от обдува вентилятора печки. Если махнуть дворниками, то никакого ущерба наледи на стекле они не нанесут.
На фото стекла после 8-минутной работы обогрева при температуре на улице —13 градусов. Заднее обрело прозрачность, а на ветровом только узкая амбразура от обдува вентилятора печки. Если махнуть дворниками, то никакого ущерба наледи на стекле они не нанесут.

Впрочем, какие-то ошибки электронная диагностика выявила, и их из памяти стерли. Пока морозы отступили, так что об изменении в работе обогрева пока ничего сказать не могу. Пользуясь случаем, хочется спросить владельцев российских машин и иномарок с теплым лобовым стеклом: а насколько эффективно оно греется у вас?

Lada Vesta из парка ЗР: едем на сервис
Lada Vesta из парка ЗР: едем на сервис
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Отзывы о LADA Vesta (15)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На фиг она нужна, с такими ценами на бензин, народ будет ждать от Автотаза машин с обьемом 1.2–1.4 литра до 100 л.с., с расходом горючки город 6–8 л, трасса 4,5–5,5л! Эти жрущие по 10–11 литров тачки , это уже прошлое, жалко , что Автотаз это еще не сообразил.

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