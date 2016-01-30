Случайными свидетелями ДТП стали не какие-нибудь пауэрлифтерши, а обычные сотрудницы детского сада. Им понадобилось всего 20 секунд, чтобы оторвать от земли тяжелый автомобиль и спасти попавшего под него мужчину.
Экспертизы для ЗР я провожу более двадцати лет — практически с первого дня работы в редакции. Угадайте, что в этой работе всегда было самым сложным? Различные подставы и судебные разборки — пока что в сторону...
Расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону, если вы захотите посетить один из матчей ЧМ-2018, можно преодолеть по прямой за 11−12 часов. Или за 16−18, заскочив по пути в один-два города. Трасса М-4 «Дон» пересекает пять областей и девять платных зон.
В дни чемпионата мира по футболу у болельщика есть два постоянных вопроса. Первый — кто и когда сегодня играет? Второй — как вчера сыграли? У «За рулем» есть все ответы — с нашим расписанием вы не пропустите ни один матч.
Lada Vesta из парка ЗР: едем на сервис
Неисправность из первого выпуска нашего дневника, посвященного Ладе Веста, разрешилась без участия сервиса. Однако повод для гарантийного визита все же появился.
Опциями Весту не обделили. Отдав за них деньги, естественно, хочется, чтобы все они работали и выполняли свои функции. На нашем автомобиле нашлась пара «саботажников».
Автоматическая блокировка дверей при начале движения есть на всех Вестах, но у нас запирать замки при достижении скорости 7 км/ч она отказывалась с самого начала. Инструкция умалчивает о том, что эта функция может быть отключена, однако опыт общения с иномарками подсказывал, что режимы «вкл» и «выкл» обычно все-таки есть. Так и оказалось: после удержания клавиши на передней панели в течение нескольких секунд автоблокировка включалась, правда, только на пять-десять циклов, после чего ее приходилось активировать снова.
Персональный менеджер, положенный всем покупателям Вест в первые полгода и присутствующий в дилерском центре, проконсультировался с Тольятти и выдал потрясающий ответ. Дескать, АВТОВАЗ еще не определился, как влияет эта функция на безопасность, так что она пока работает не на всех седанах. Но наша-то включается, пусть и ненадолго! Кроме того, почему не прописан алгоритм ее «пробуждения» в инструкции?
Из сервиса я так и уехал — без ответа. Получил я его неделей позже, общаясь с вазовцами на тесте Лады Иксрей в Сочи. Оказывается, функция все-таки работает и должна активироваться дилером в рамках предпродажной подготовки.
Почему об этом были не в курсе в «моем» сервисе — загадка. Видимо, сказывается новизна модели, о которой нужно знать слишком много всего нового. Владельцам следует быть готовыми к определенной некомпетентности персонала в отношении ряда нюансов.
Второй жалобой шла крайне низкая эффективность работы обогрева ветрового стекла. До минус 5 градусов на улице его старания были заметны, но уже после —10 0С — никакой пользы.
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Обогревы зеркал, лобового и заднего стекол заведены у Весты на одну клавишу.
Обогревы зеркал, лобового и заднего стекол заведены у Весты на одну клавишу.
Обогревы зеркал, лобового и заднего стекол заведены у Весты на одну клавишу.
И снова аргументация представителя завода поразила. Он объяснил, что переднее стекло и должно греться хуже заднего. Это заложено в алгоритм блока управления. А пользоваться обогревом ветровика нужно, дабы избежать запотевания и обмерзания при движении. Но позвольте, зачем мне прозрачное стекло сзади, если ехать я все равно не могу из-за напрочь промерзшего переднего? Что мешало обучить Весту сначала прогреть самую важную для обзора часть, а потом приниматься за второстепенную? Мне кажется, так логичнее и полезнее. А уж про запотевание и обмерзание на ходу даже комментировать не хочется. Таким страдали разве что древние Жигули, и то далеко не всегда.
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На фото стекла после 8-минутной работы обогрева при температуре на улице —13 градусов. Заднее обрело прозрачность, а на ветровом только узкая амбразура от обдува вентилятора печки. Если махнуть дворниками, то никакого ущерба наледи на стекле они не нанесут.
На фото стекла после 8-минутной работы обогрева при температуре на улице —13 градусов. Заднее обрело прозрачность, а на ветровом только узкая амбразура от обдува вентилятора печки. Если махнуть дворниками, то никакого ущерба наледи на стекле они не нанесут.
На фото стекла после 8-минутной работы обогрева при температуре на улице —13 градусов. Заднее обрело прозрачность, а на ветровом только узкая амбразура от обдува вентилятора печки. Если махнуть дворниками, то никакого ущерба наледи на стекле они не нанесут.
Впрочем, какие-то ошибки электронная диагностика выявила, и их из памяти стерли. Пока морозы отступили, так что об изменении в работе обогрева пока ничего сказать не могу. Пользуясь случаем, хочется спросить владельцев российских машин и иномарок с теплым лобовым стеклом: а насколько эффективно оно греется у вас?
На фиг она нужна, с такими ценами на бензин, народ будет ждать от Автотаза машин с обьемом 1.2–1.4 литра до 100 л.с., с расходом горючки город 6–8 л, трасса 4,5–5,5л! Эти жрущие по 10–11 литров тачки , это уже прошлое, жалко , что Автотаз это еще не сообразил.
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