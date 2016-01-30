Lada Vesta из парка ЗР: едем на сервис

Неисправность из первого выпуска нашего дневника, посвященного Ладе Веста, разрешилась без участия сервиса. Однако повод для гарантийного визита все же появился.

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Опциями Весту не обделили. Отдав за них деньги, естественно, хочется, чтобы все они работали и выполняли свои функции. На нашем автомобиле нашлась пара «саботажников».

Автоматическая блокировка дверей при начале движения есть на всех Вестах, но у нас запирать замки при достижении скорости 7 км/ч она отказывалась с самого начала. Инструкция умалчивает о том, что эта функция может быть отключена, однако опыт общения с иномарками подсказывал, что режимы «вкл» и «выкл» обычно все-таки есть. Так и оказалось: после удержания клавиши на передней панели в течение нескольких секунд автоблокировка включалась, правда, только на пять-десять циклов, после чего ее приходилось активировать снова.

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Персональный менеджер, положенный всем покупателям Вест в первые полгода и присутствующий в дилерском центре, проконсультировался с Тольятти и выдал потрясающий ответ. Дескать, АВТОВАЗ еще не определился, как влияет эта функция на безопасность, так что она пока работает не на всех седанах. Но наша-то включается, пусть и ненадолго! Кроме того, почему не прописан алгоритм ее «пробуждения» в инструкции?

Из сервиса я так и уехал — без ответа. Получил я его неделей позже, общаясь с вазовцами на тесте Лады Иксрей в Сочи. Оказывается, функция все-таки работает и должна активироваться дилером в рамках предпродажной подготовки.

Почему об этом были не в курсе в «моем» сервисе — загадка. Видимо, сказывается новизна модели, о которой нужно знать слишком много всего нового. Владельцам следует быть готовыми к определенной некомпетентности персонала в отношении ряда нюансов.

Второй жалобой шла крайне низкая эффективность работы обогрева ветрового стекла. До минус 5 градусов на улице его старания были заметны, но уже после —10 0С — никакой пользы.