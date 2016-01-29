Оператив ЗР: тест-драйв Lada XRAY — с большими надеждами

АВТОВАЗ представил Lada XRAY — вторую модель новой для себя эры: новый дизайн, новая концепция, новые цены. Кроссовер из Тольятти симпатичен, но вызывает ряд вопросов.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

IMG_5682

IMG_5682Lada XRAY
Lada XRAY

Материалы по теме
Lada XRAY2 Стали известны цены и комплектации хэтчбека Lada XRAY

Повод: тест-драйв первых серийных Иксреев.

Место действия: Сочи, Россия.

Впечатления: познакомить читателей с новинкой наш сайт успел уже дважды — в материалах «Четверо на одного» и «13 вопросов к Lada XRAY». Однако то была предсерийная машина с японским мотором и французской механической коробкой. В Сочи же главный интерес вызывала версия с двигателем ВАЗ-21179 (1,8 литра, 122 л.с.), сопряженным с уже известным роботом ВАЗ-2182.

Коробка передач для меня откровением не стала. С ее последними настройками я знаком на примере редакционной Весты. Глобальных отличий на Иксрее не заметил. Разве что разгонная динамика предсказуемо лучше, за что спасибо бойкому мотору 1.8. Однако появились и новые впечатления.

Тестовый маршрут включал изрядную долю серпантинов, где общение с роботом в автоматическом режиме мне откровенно не понравилось. На спусках коробка любит зависать на пониженной передаче, имитируя торможение двигателем. Вроде бы правильная настройка, вот только ступень я бы выбирал на одну выше, да и не во всех случаях такой алгоритм жизненно необходим.

xray salon 07_1

xray salon 07_1Lada XRAY
Lada XRAY

Идя на подъем, тоже лучше не лениться и орудовать рычагом вручную. Во-первых, не раз неожиданностью становилось переключение вниз при казалось бы неизменном нажатии на педаль газа. Во-вторых, с по-настоящему нужными переходами робот несколько раз запаздывал. Это и на равнине обернулось бы заметным «затыком», а в медленном «тещином языке» попросту опасно. Зато уж в ручном режиме претензии могут быть только к себе: коробка выполняет команды шустро и исправно.

На разбитых проселках, которых за три дня мы тоже проутюжили немало, больше вопросов вызвала неотключаемая система стабилизации и антипробуксовки. Я-то ожидал увидеть клавишу в салоне, деактивирующую электронику хотя бы до скорости 30–50 км/ч, но ее нет. Заводские настройки допускают некоторую пробуксовку колес, но потом все-таки начинают душить двигатель. А ведь снег и грязь иногда легче проехать ходом, пусть и с отчаянным проскальзыванием ведущей оси.

IMG_5238

IMG_5238Lada XRAY
Lada XRAY

А еще не оставил равнодушным фирменный ярко-оранжевый цвет «фреш». Живьем этот «апельсин» смотрится потрясающе, добавляя обаяния не самому пропорциональному — будем откровенны — силуэту.

Цены уже известны: от 589 тысяч рублей за 106-сильную машину с механикой в базовой комплектации Optima до 723 тысяч за 122 «лошади» и робот под капотом с полным набором опций. У дилеров машины появятся 14 февраля, но заказ продавцы готовы принять хоть сегодня.



Перспективы: АВТОВАЗ планирует собрать в этом году 20 400 Иксреев. Продать их все в текущей ситуации на рынке — значит победить стереотипы покупателей относительно марки Лада.

Оценка: общение с моделью оставило очень приятное впечатление, но вот в большие продажи я почему-то верю слабо.

Подробности: ЗР, 2016, №3.

Оператив ЗР: тест-драйв Lada XRAY — с большими надеждами
Оператив ЗР: тест-драйв Lada XRAY — с большими надеждами
Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA XRAY (15)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Новая.

Недостатки:

Тонкий металл.

Комментарий:

Машина сделана из пивных банок, стойка крыши у лобового стекла продавливается пальцем. Передние крылья играют на сантиметр наружу и вовнутрь. Кузов весь слабый. Пластик дешёвый. Заднее стекло, где вклейка стоит вода, стока нет обязательно обработать... Красная цена 400тр. 2018 год. машине 2 нед...

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