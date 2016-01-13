13 вопросов к Lada XRAY

Кто вы, мистер XRAY? Кроссовер или хэтчбек? Французский или наш? Чтобы узнать, каков Lada XRAY на дороге, выводим из заводских ворот серийный автомобиль. Ответы на другие животрепещущие вопросы о новинке АВТОВАЗа узнаем от заводчан.

Lada XRAY

Длина/ширина/высота/база 4165/1764/1570/2592 мм

4165/1764/1570/2592 мм Объем багажника (VDA) 361–1514 л

361–1514 л Снаряженная/полная масса 1124/1650 кг

1124/1650 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 84 кВт/114 л.с. при 6000 об/мин; 155 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 84 кВт/114 л.с. при 6000 об/мин; 155 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,3 с

10,3 с Максимальная скорость 171 км/ч

171 км/ч Топливо/запас топлива АИ-92-95/50 л

АИ-92-95/50 л Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл н.д.

н.д. Трансмиссия передний привод; М5

Материалы по теме Lada XRAY: первый тест

Дежавю! Всего лишь три месяца назад я буквально купался в любопытных взглядах прохожих и проезжих — потому что дефилировал по Тольятти на первой серийной Весте. И вот я снова в Автограде, и вновь в центре внимания: новейший XRAY из предсерийной партии мы выбили на целых три недели. Впереди дорога в Москву и сравнительный тест с одноклассниками, а пока — первые впечатления.

— Да, посидеть можно. Нет, снимать нельзя!

Мы с Костей Якубовым одергиваем любопытных. И виновато улыбаемся. Словно человек пришел с явным намерением купить новую Ладу, а наша резкость заставит его навсегда отвернуться от отечественного автопрома и направиться в ближайший салон Bentley. Мы не со зла!

Внешность Иксрея давно уже не секрет, но на изображения даже предсерийного салона наложено эмбарго, и мы честно обещали вазовцам — ни-ни! Более того, сегодня первый день зимы и пока неясно, сколько у этого кроссовера (хотя правильнее было бы называть его приподнятым хэтчбеком) будет уровней оснащения, какие назначат цены и когда можно стать его счастливым обладателем. Ориентир — февраль.

Материалы по теме Стало известно, кто производит автокомпоненты для Lada XRAY

Однако технический ликбез среди интересующихся мы все же провели — и даже услышали неожиданные комментарии.

Французский или наш?

XRAY, в отличие от Весты, родился не на пустом месте — он создан в тесном сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan. Построен на платформе B0, которую делит с другими машинами, собираемыми на АВТОВАЗе, — Логаном, Ларгусом и Алмерой. Половина комплектующих — зарубежного происхождения. Например, на нашей машине стоит ниссановский двигатель HR16, который при рабочем объеме 1,6 л развивает 114 сил и 155 Н·м. Собирают его в Тольятти, равно как и пятиступенчатую механическую коробку Renault JH3.

Тормозные механизмы — дисковые вентилируемые спереди и барабанные сзади — знакомы, в частности, по Логану, да и подвеска почти как на бюджетниках Renault. Почему почти? Потому, что прикрутить заднюю балку от Sandero не получится: задняя колея Иксрея шире на 34 мм, изменены точки крепления. А характеристики пружин и амортизаторов подобраны специально для «икса», у которого на полцентнера больше снаряженная масса и на 70 кг выше грузоподъемность.

Кузов — как у Sandero, только дизайн другой?

И да и нет. Силовая структура практически идентична сандеровской, но все наружные кузовные панели оригинальные. Самые важное конструктивное отличие: позади дверей появились маленькие боковые окошки, которых у Sandero нет. XRAY почти на 50 мм шире, на 50 мм выше и на 80 мм длиннее (больше задний свес).

006-XRAY-zr01-16 Lada XRAY. Передняя панель массивна, органы управления второстепенными функциями расположены удачно.

Передняя панель массивна, органы управления второстепенными функциями расположены удачно.

Заявленный объем багажника «под шторкой» составляет 376 литров — на 60 литров больше, чем у Sandero. А вот пассажирское пространство одинаковое: это обусловлено единой компоновкой и идентичной колесной базой (2592 мм). Дорожный просвет — как у кроссовера Sandero Stepway: 195 мм.

Что в салоне?

Интерьер полон знакомых по французским моделям мелочей, однако самобытен и по ряду решений чуть удобнее, чем у Sandero. Например, центральные дефлекторы вентиляции разместили по краям мультимедийного центра, а не над ним, — это позволило поднять экран повыше, теперь он перед глазами. Комбинация приборов идентична французской, но шрифт стилистически копирует таковой на Весте, а оцифровка шкал, как привычнее большинству автомобилистов, «четная».

Внутри больше сходства с Вестой или с Sandero?

На вкус и цвет… Мне показалось, что Веста, в которую вложили душу российские инженеры и дизайнеры, оформлена интереснее. Но XRAY наверняка найдет сторонников: многим понравится чувство защищенности, которое дарит развитая передняя панель, удачная имитация металла в ободках дефлекторов и дверных ручек, выдвижной ящик под пассажирским сиденьем.

YAKU0219 Lada XRAY. Г‑образные задние подголовники легко утапливаются, спинка не менее легко раскладывается. Мéста для головы и для ступней хватает с запасом, а для коленей — впритык.

Г‑образные задние подголовники легко утапливаются, спинка не менее легко раскладывается. Мéста для головы и для ступней хватает с запасом, а для коленей — впритык.

Задние пассажиры порадуются емким кармашкам в дверях — Веста ими обделена (как и подбутыльником на центральном туннеле, который есть в Иксрее).

Недостатки? Куда же без них! Инфодисплей на панели приборов смотрится синим фингалом, узнать температуру двигателя нельзя (есть только контрольная лампа), макияжные зеркальца в солнцезащитных козырьках не прикрыты шторками, а в бардачок бумаги формата А4 войдут только в полусогнутом состоянии — во всем этом кроссовер проигрывает Весте. Есть и общие элементы — например, блок климат-контроля.

Хватает ли места?

Водитель чувствует себя комфортно — диапазоны регулировки по длине, высоте и углу наклона спинки достаточные. Не вызвало разочарования даже отсутствие регулировки руля по вылету. Центральная консоль не давит на голень — а вот пассажир упирается в нее левой ногой. При росте 180 сантиметров мне хватило места, чтобы сесть «самому за собой», не коснувшись мягкой спинки переднего кресла, — но, чтобы забраться на задний ряд, пришлось протискивать стопу через узкий проем между его подушкой и центральной дверной стойкой. Так что XRAY в этом ничем не отличается от Sandero — и Веста вновь кажется мне предпочтительнее.

019-XRAY-zr01-16 Lada XRAY. Багажник радует правильной формой и приличным объемом. Дверь отпирается не кнопкой, как на «французах», а клавишей между лампами подсветки номера.

Багажник радует правильной формой и приличным объемом. Дверь отпирается не кнопкой, как на «французах», а клавишей между лампами подсветки номера.

Зачем в багажнике двойное дно?

Черт его знает! Вероятно, чтобы любители ровного пола восхищенно поцокали языком, откинув разрезную спинку заднего дивана. В перегородке есть закладные элементы под крепежную сетку, однако особого доверия они не внушают. Под фальшполом остается небольшое пространство. Что бы в него упрятать? Ноутбук? Щетку для снега? Двухлитровый огнетушитель? Но ничто не мешает опустить фальшпол на дно — и увеличить полезное пространство.

Материалы по теме Разбираем новый 1,8-литровый двигатель ВАЗ-21179

Запаска хранится этажом ниже в своей нише — посадочный диаметр ее штампованного диска на дюйм меньше, чем у 16‑дюймовых литых колес, но более высокий профиль это компенсирует. Домкрат, баллонный ключ и вворачиваемая буксировочная проушина спрятаны за декоративной заглушкой в крыле.

Хватает ли динамики?

Разгон оправдывает ожидания, соответствующие модели этого класса. Завод обещает 10,3 секунды для набора 100 км/ч, но проверить это пока проблематично — шипованные шины при резком старте норовят провернуться, а двигатель душит неотключаемая система стабилизации. Заводным характер мотора не назвать, зато он подкупает эластичностью. Пусть на панели приборов загорается пиктограмма, напоминающая о необходимости перейти на передачу ниже, — XRAY уверенно катится на пятой передаче даже на 40 км/ч. Но, конечно, для бодрых обгонов придется браться за рычаг коробки — благо его ход и четкость, так же как на Весте и других моделях с этим агрегатом, нареканий не вызывают.

005-XRAY-zr01-16 Lada XRAY. Заявленный клиренс — 195 мм. По этому параметру XRAY вполне тянет на кроссовер!

Заявленный клиренс — 195 мм. По этому параметру XRAY вполне тянет на кроссовер!

Материалы по теме Тест бюджетных хэтчбеков: почем фунт лиха?

Каков XRAY на дороге?

Как Sandero. Точнее, как Sandero Stepway. До поры кажется, что шасси близко к эталону комфорта и энергоемкости, но стоит спрыгнуть с ребристого «лежачего полицейского» — и стойки подвески на ходе отбоя недовольно заявляют о себе. Пробуешь активно разогнаться на неровной дороге — и на руль приходят неприятные рывки. Очень смахивает на соплатформенные Renault! Но руль здесь информативнее, управляется XRAY точнее, а на извилистой лесной дорожке даже подстегивает помести хвостом. Увы, система стабилизации срабатывает шумно, с запозданием и оттого резковато.

Это кроссовер или хэтчбек?

Я считаю, что хэтчбек. Вернее, абсолютно правильный хэтчбек для наших дорог. Дорожный просвет больше, чем у близкого по размерам полноприводника Suzuki Vitara, но при этом подчеркнуто кроссоверных черт, как у паркетника, XRAY лишен. Впрочем, если нравится вам слово «кроссовер», называйте XRAY именно так — и даже в печь сажайте: мы прорвались на нем через лес по колее, оставленной явно более серьезными «проходимцами», и лишь пару раз чиркнули брюхом.

Если найти возможность отключить ESP, оснастить XRAY самоблокирующимся дифференциалом и не переживать за низко посаженные противотуманки, он наверняка посоперничает с кроссоверами Nissan Juke или Mitsubishi ASX с их нежными полноприводными трансмиссиями.

Будут ли другие моторы и автомат?

Автомата нет, но будет вазовская коробка АМТ — робот с одним сцеплением, подобный тем, что ставят на Гранты, Приоры и Весты. Для городской эксплуатации — достойный вариант. Sandero Stepway в этом плане интереснее: он предлагает выбор между «подешевле, но с роботом» и «подороже, зато с автоматом».

У соплатформенного «француза» скучнее линейка силовых агрегатов, а для Иксрея доступны 1,6‑литровый мотор ВАЗ‑21129, развивающий 106 л.с., ниссановский двигатель того же объема (114 л.с.) и перспективный двигатель объемом 1,8 литра, с которого сняли 122 л.с. А на Sandero ставят моторы мощностью от 75 до 102 «лошадок».

Ждать ли полный привод?

Завод прорабатывает такие варианты. Будущие Веста Кросс и XRAY Кросс должны примерить трансмиссию с электрогидравлической муфтой в приводе задних колес. Кроме того, модификации с приставкой «Кросс» будут отличаться обвесом из некрашеного пластика, что позволит смелее использовать их на бездорожье.

Если хотите, называйте XRAY кроссовером: мы прорвались на нем через лес по колее, оставленной более серьезными «проходимцами»

Материалы по теме Больше двух в одни руки не отпускать: кому собирается насолить Lada Vesta

Менять ли своего «коня» на XRAY?

Если у вас есть возможность купить и содержать Porsche Macan — пожалуй, нет. Хотя дауншифтинг тоже не исключен: один из прохожих, задававших нам вопросы об Иксрее, признался: на RAV4 он пересел с Mitsubishi Pajero IV (большой автомобиль попросту оказался не нужен), а за развитием проекта XRAY следит, потому что готов сесть за руль отечественного автомобиля — вопрос в цене и наличии полного привода. Напросившись посидеть за рулем, удовлетворенно отметил, что выглядит салон добротно («Жесткий пластик? Так он и в RAV4 жесткий!»), а посадка в новой Ладе ему понравилась даже больше.

Когда и почем?

Первые машины поступят к дилерам в феврале. Ближе к началу продаж станут известны комплектации и цены. Попробуем угадать? В качестве отправной точки я назвал бы 600 тысяч рублей — за эти деньги можно купить 102‑сильный Renault Sandero в комплектации Confort либо 82‑сильный Sandero Stepway Confort в таком же исполнении.

***

XRAY, как и Веста, выходит на рынок в непростое время. Интерес к модели бесспорный — до этого ничего похожего АВТОВАЗ не выпускал. Однако при высоком уровне потребительских свойств XRAY попросту не может быть дешевым, а в этой нише у него хватает конкурентов, да и психологически непросто видеть на Ладе ценник, крепко переваливающий за полмиллиона. Поэтому сейчас производителю необходимо следить за качеством, не давая ни малейшего повода для нареканий.

А клиентам предстоит убедиться, что XRAY не только не уступает соперникам, но и превосходит многих по отдельным параметрам. Например, по дорожному просвету, грузоподъемности, уровню оснащения, моторной гамме.

Надеюсь, наши сравнительные тесты помогут вам сделать выбор.

ПЛЮС: От донора отличается как минимум яркой внешностью и мощным мотором МИНУС: Разовый отказ поворотников вылечился перезапуском мотора, а заглушка из багажника отвалилась и потерялась

ь