13 вопросов к Lada XRAY

Кто вы, мистер XRAY? Кроссовер или хэтчбек? Французский или наш? Чтобы узнать, каков Lada XRAY на дороге, выводим из заводских ворот серийный автомобиль. Ответы на другие животрепещущие вопросы о новинке АВТОВАЗа узнаем от заводчан.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

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000-XRAY-zr01-16Lada XRAY
Lada XRAY

Lada XRAY

  • Длина/ширина/высота/база 4165/1764/1570/2592 мм
  • Объем багажника (VDA) 361–1514 л
  • Снаряженная/полная масса 1124/1650 кг
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 84 кВт/114 л.с. при 6000 об/мин; 155 Н·м при 4000 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 10,3 с
  • Максимальная скорость 171 км/ч
  • Топливо/запас топлива АИ-92-95/50 л
  • Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл н.д.
  • Трансмиссия передний привод; М5
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YAKU0408 Lada XRAY: первый тест

Дежавю! Всего лишь три месяца назад я буквально купался в любопытных взглядах прохожих и проезжих — потому что дефилировал по Тольятти на первой серийной Весте. И вот я снова в Автограде, и вновь в центре внимания: новейший XRAY из предсерийной партии мы выбили на целых три недели. Впереди дорога в Москву и сравнительный тест с одноклассниками, а пока — первые впечатления.

— Да, посидеть можно. Нет, снимать нельзя!

Мы с Костей Якубовым одергиваем любопытных. И виновато улыбаемся. Словно человек пришел с явным намерением купить новую Ладу, а наша резкость заставит его навсегда отвернуться от отечественного автопрома и направиться в ближайший салон Bentley. Мы не со зла!

Внешность Иксрея давно уже не секрет, но на изображения даже предсерийного салона наложено эмбарго, и мы честно обещали вазовцам — ни-ни! Более того, сегодня первый день зимы и пока неясно, сколько у этого кроссовера (хотя правильнее было бы называть его приподнятым хэтчбеком) будет уровней оснащения, какие назначат цены и когда можно стать его счастливым обладателем. Ориентир — февраль.

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004-XRAY-zr01-16Lada XRAY
Lada XRAY

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Однако технический ликбез среди интересующихся мы все же провели — и даже услышали неожиданные комментарии.

Французский или наш?

XRAY, в отличие от Весты, родился не на пустом месте — он создан в тесном сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan. Построен на платформе B0, которую делит с другими машинами, собираемыми на АВТОВАЗе, — Логаном, Ларгусом и Алмерой. Половина комплектующих — зарубежного происхождения. Например, на нашей машине стоит ниссановский двигатель HR16, который при рабочем объеме 1,6 л развивает 114 сил и 155 Н·м. Собирают его в Тольятти, равно как и пятиступенчатую механическую коробку Renault JH3.

Тормозные механизмы — дисковые вентилируемые спереди и барабанные сзади — знакомы, в частности, по Логану, да и подвеска почти как на бюджетниках Renault. Почему почти? Потому, что прикрутить заднюю балку от Sandero не получится: задняя колея Иксрея шире на 34 мм, изменены точки крепления. А характеристики пружин и амортизаторов подобраны специально для «икса», у которого на полцентнера больше снаряженная масса и на 70 кг выше грузоподъемность.

Кузов — как у Sandero, только дизайн другой?

И да и нет. Силовая структура практически идентична сандеровской, но все наружные кузовные панели оригинальные. Самые важное конструктивное отличие: позади дверей появились маленькие боковые окошки, которых у Sandero нет. XRAY почти на 50 мм шире, на 50 мм выше и на 80 мм длиннее (больше задний свес).

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006-XRAY-zr01-16Lada XRAY. Передняя панель массивна, органы управления второстепенными функциями расположены удачно.
Lada XRAY. Передняя панель массивна, органы управления второстепенными функциями расположены удачно.
Передняя панель массивна, органы управления второстепенными функциями расположены удачно.

Заявленный объем багажника «под шторкой» составляет 376 литров — на 60 литров больше, чем у Sandero. А вот пассажирское пространство одинаковое: это обусловлено единой компоновкой и идентичной колесной базой (2592 мм). Дорожный просвет — как у кроссовера Sandero Stepway: 195 мм.

Что в салоне?

Интерьер полон знакомых по французским моделям мелочей, однако самобытен и по ряду решений чуть удобнее, чем у Sandero. Например, центральные дефлекторы вентиляции разместили по краям мультимедийного центра, а не над ним, — это позволило поднять экран повыше, теперь он перед глазами. Комбинация приборов идентична французской, но шрифт стилистически копирует таковой на Весте, а оцифровка шкал, как привычнее большинству автомобилистов, «четная».

Внутри больше сходства с Вестой или с Sandero?

На вкус и цвет… Мне показалось, что Веста, в которую вложили душу российские инженеры и дизайнеры, оформлена интереснее. Но XRAY наверняка найдет сторонников: многим понравится чувство защищенности, которое дарит развитая передняя панель, удачная имитация металла в ободках дефлекторов и дверных ручек, выдвижной ящик под пассажирским сиденьем.

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YAKU0219Lada XRAY. Г‑образные задние подголовники легко утапливаются, спинка не менее легко раскладывается. Мéста для головы и для ступней хватает с запасом, а для коленей — впритык.
Lada XRAY. Г‑образные задние подголовники легко утапливаются, спинка не менее легко раскладывается. Мéста для головы и для ступней хватает с запасом, а для коленей — впритык.
Г‑образные задние подголовники легко утапливаются, спинка не менее легко раскладывается. Мéста для головы и для ступней хватает с запасом, а для коленей — впритык.

Задние пассажиры порадуются емким кармашкам в дверях — Веста ими обделена (как и подбутыльником на центральном туннеле, который есть в Иксрее).

Недостатки? Куда же без них! Инфодисплей на панели приборов смотрится синим фингалом, узнать температуру двигателя нельзя (есть только контрольная лампа), макияжные зеркальца в солнцезащитных козырьках не прикрыты шторками, а в бардачок бумаги формата А4 войдут только в полусогнутом состоянии — во всем этом кроссовер проигрывает Весте. Есть и общие элементы — например, блок климат-контроля.

Хватает ли места?

Водитель чувствует себя комфортно — диапазоны регулировки по длине, высоте и углу наклона спинки достаточные. Не вызвало разочарования даже отсутствие регулировки руля по вылету. Центральная консоль не давит на голень — а вот пассажир упирается в нее левой ногой. При росте 180 сантиметров мне хватило места, чтобы сесть «самому за собой», не коснувшись мягкой спинки переднего кресла, — но, чтобы забраться на задний ряд, пришлось протискивать стопу через узкий проем между его подушкой и центральной дверной стойкой. Так что XRAY в этом ничем не отличается от Sandero — и Веста вновь кажется мне предпочтительнее.

019-XRAY-zr01-16

019-XRAY-zr01-16Lada XRAY. Багажник радует правильной формой и приличным объемом. Дверь отпирается не кнопкой, как на «французах», а клавишей между лампами подсветки номера.
Lada XRAY. Багажник радует правильной формой и приличным объемом. Дверь отпирается не кнопкой, как на «французах», а клавишей между лампами подсветки номера.
Багажник радует правильной формой и приличным объемом. Дверь отпирается не кнопкой, как на «французах», а клавишей между лампами подсветки номера.

Зачем в багажнике двойное дно?

Черт его знает! Вероятно, чтобы любители ровного пола восхищенно поцокали языком, откинув разрезную спинку заднего дивана. В перегородке есть закладные элементы под крепежную сетку, однако особого доверия они не внушают. Под фальшполом остается небольшое пространство. Что бы в него упрятать? Ноутбук? Щетку для снега? Двухлитровый огнетушитель? Но ничто не мешает опустить фальшпол на дно — и увеличить полезное пространство.

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Запаска хранится этажом ниже в своей нише — посадочный диаметр ее штампованного диска на дюйм меньше, чем у 16‑дюймовых литых колес, но более высокий профиль это компенсирует. Домкрат, баллонный ключ и вворачиваемая буксировочная проушина спрятаны за декоративной заглушкой в крыле.

Хватает ли динамики?

Разгон оправдывает ожидания, соответствующие модели этого класса. Завод обещает 10,3 секунды для набора 100 км/ч, но проверить это пока проблематично — шипованные шины при резком старте норовят провернуться, а двигатель душит неотключаемая система стабилизации. Заводным характер мотора не назвать, зато он подкупает эластичностью. Пусть на панели приборов загорается пиктограмма, напоминающая о необходимости перейти на передачу ниже, — XRAY уверенно катится на пятой передаче даже на 40 км/ч. Но, конечно, для бодрых обгонов придется браться за рычаг коробки — благо его ход и четкость, так же как на Весте и других моделях с этим агрегатом, нареканий не вызывают.

005-XRAY-zr01-16

005-XRAY-zr01-16Lada XRAY. Заявленный клиренс — 195 мм. По этому параметру XRAY вполне тянет на кроссовер!
Lada XRAY. Заявленный клиренс — 195 мм. По этому параметру XRAY вполне тянет на кроссовер!
Заявленный клиренс — 195 мм. По этому параметру XRAY вполне тянет на кроссовер!

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Каков XRAY на дороге?

Как Sandero. Точнее, как Sandero Stepway. До поры кажется, что шасси близко к эталону комфорта и энергоемкости, но стоит спрыгнуть с ребристого «лежачего полицейского» — и стойки подвески на ходе отбоя недовольно заявляют о себе. Пробуешь активно разогнаться на неровной дороге — и на руль приходят неприятные рывки. Очень смахивает на соплатформенные Renault! Но руль здесь информативнее, управляется XRAY точнее, а на извилистой лесной дорожке даже подстегивает помести хвостом. Увы, система стабилизации срабатывает шумно, с запозданием и оттого резковато.

Это кроссовер или хэтчбек?

Я считаю, что хэтчбек. Вернее, абсолютно правильный хэтчбек для наших дорог. Дорожный просвет больше, чем у близкого по размерам полноприводника Suzuki Vitara, но при этом подчеркнуто кроссоверных черт, как у паркетника, XRAY лишен. Впрочем, если нравится вам слово «кроссовер», называйте XRAY именно так — и даже в печь сажайте: мы прорвались на нем через лес по колее, оставленной явно более серьезными «проходимцами», и лишь пару раз чиркнули брюхом.

Если найти возможность отключить ESP, оснастить XRAY самоблокирующимся дифференциалом и не переживать за низко посаженные противотуманки, он наверняка посоперничает с кроссоверами Nissan Juke или Mitsubishi ASX с их нежными полноприводными трансмиссиями.

Будут ли другие моторы и автомат?

Автомата нет, но будет вазовская коробка АМТ — робот с одним сцеплением, подобный тем, что ставят на Гранты, Приоры и Весты. Для городской эксплуатации — достойный вариант. Sandero Stepway в этом плане интереснее: он предлагает выбор между «подешевле, но с роботом» и «подороже, зато с автоматом».

У соплатформенного «француза» скучнее линейка силовых агрегатов, а для Иксрея доступны 1,6‑литровый мотор ВАЗ‑21129, развивающий 106 л.с., ниссановский двигатель того же объема (114 л.с.) и перспективный двигатель объемом 1,8 литра, с которого сняли 122 л.с. А на Sandero ставят моторы мощностью от 75 до 102 «лошадок».

Ждать ли полный привод?

Завод прорабатывает такие варианты. Будущие Веста Кросс и XRAY Кросс должны примерить трансмиссию с электрогидравлической муфтой в приводе задних колес. Кроме того, модификации с приставкой «Кросс» будут отличаться обвесом из некрашеного пластика, что позволит смелее использовать их на бездорожье.

Если хотите, называйте XRAY кроссовером: мы прорвались на нем через лес по колее, оставленной более серьезными «проходимцами»
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Менять ли своего «коня» на XRAY?

Если у вас есть возможность купить и содержать Porsche Macan — пожалуй, нет. Хотя дауншифтинг тоже не исключен: один из прохожих, задававших нам вопросы об Иксрее, признался: на RAV4 он пересел с Mitsubishi Pajero IV (большой автомобиль попросту оказался не нужен), а за развитием проекта XRAY следит, потому что готов сесть за руль отечественного автомобиля — вопрос в цене и наличии полного привода. Напросившись посидеть за рулем, удовлетворенно отметил, что выглядит салон добротно («Жесткий пластик? Так он и в RAV4 жесткий!»), а посадка в новой Ладе ему понравилась даже больше.

Когда и почем?

Первые машины поступят к дилерам в феврале. Ближе к началу продаж станут известны комплектации и цены. Попробуем угадать? В качестве отправной точки я назвал бы 600 тысяч рублей — за эти деньги можно купить 102‑сильный Renault Sandero в комплектации Confort либо 82‑сильный Sandero Stepway Confort в таком же исполнении.

***

XRAY, как и Веста, выходит на рынок в непростое время. Интерес к модели бесспорный — до этого ничего похожего АВТОВАЗ не выпускал. Однако при высоком уровне потребительских свойств XRAY попросту не может быть дешевым, а в этой нише у него хватает конкурентов, да и психологически непросто видеть на Ладе ценник, крепко переваливающий за полмиллиона. Поэтому сейчас производителю необходимо следить за качеством, не давая ни малейшего повода для нареканий.

А клиентам предстоит убедиться, что XRAY не только не уступает соперникам, но и превосходит многих по отдельным параметрам. Например, по дорожному просвету, грузоподъемности, уровню оснащения, моторной гамме.

Надеюсь, наши сравнительные тесты помогут вам сделать выбор.

ПЛЮС: От донора отличается как минимум яркой внешностью и мощным мотором

МИНУС: Разовый отказ поворотников вылечился перезапуском мотора, а заглушка из багажника отвалилась и потерялась

13 вопросов к Lada XRAY

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13 вопросов к Lada XRAY
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Отзывы о LADA XRAY (15)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Новая.

Недостатки:

Тонкий металл.

Комментарий:

Машина сделана из пивных банок, стойка крыши у лобового стекла продавливается пальцем. Передние крылья играют на сантиметр наружу и вовнутрь. Кузов весь слабый. Пластик дешёвый. Заднее стекло, где вклейка стоит вода, стока нет обязательно обработать... Красная цена 400тр. 2018 год. машине 2 нед...

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