Suzuki Vitara: потеря гранда

С выводом Vitara на российский рынок Suzuki явно не торопилась: дебютировав еще год назад, машина, унаследовавшая у старшей сестры часть имени, доехала до нас лишь сейчас. Базовая цена не отпугивает — 899 тысяч рублей. Однако версия с полным приводом, автоматической коробкой и кое-какими опциями обойдется едва не в полтора миллиона целковых. Стóит ли субкомпактный кроссовер таких денег? И главное, что он готов противопоставить конкурентам?

Новую Vitara мы свели на полигоне и на асфальте с ее ближайшими соперниками — Ford EcoSport и Skoga Yeti. Отчет о «большой битве паркетников» уже можно прочитать в ноябрьском номере журнала «За рулем». Рассказ о других участниках поединка, а также видеообзор вы найдете у нас на сайте в ближайшее время.

BAT_4140_новый размер Suzuki Vitara, 1,6 л, бензин, 117 л.с., 6-ступенчатый автомат, GLX с опциями, 1 504 620 руб.

Suzuki Vitara, 1,6 л, бензин, 117 л.с., 6-ступенчатый «автомат», GLX с опциями, 1 504 620 руб.

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Продавец мандаринов чуть меньше продавца апельсинов. Помните такую шутку? Так и с новой Витарой: сходство со старшей сестрой Grand Vitara, не считая масштаба, едва ли не стопроцентное. Увы, продавец апельсинов уходит с рынка: «большую Витару» мы больше не увидим. А вместе с приставкой «Гранд» потерялось многое: честный полный привод, расположенный продольно двигатель. Новая Vitara — плоть от плоти компактных кроссоверов.

Трудов оказалось, пожалуй, немного: водрузили на укороченную платформу SX4 стильный кузов а-ля Grand Vitara — и вот перед нами новый кроссовер. Так спустя 16 лет после снятия с производства Витары первого поколения в гамме Suzuki вновь появился вседорожник с тем же именем, но совсем иных потребительских свойств.

Интерьер сразу дает понять, с кем машина делит шасси: многие элементы взяты без изменений от SX4 — будь то блок климат-контроля или руль. Царство жесткого черного пластика слегка разбавляют вставки под цвет кузова и стрелочные часы с цифрами-иероглифами кандзи. Зато у руля появилась регулировка по вылету; диапазон мал, но это лучше, чем ничего. Обод руля тонковат, однако не криминал. Высоко стоящее сиденье спрофилировано неплохо, а цепкая обивка не даст соскользнуть в повороте.

BAT_1412_новый размер Suzuki Vitara. А каков обзор! Большие зеркала, широкое заднее стекло — потребности в камере заднего вида я не испытывал. Хотя она есть. С обзором вперед еще лучше: посадка высокая, передние стойки не страдают ожирением, капот виден.

А каков обзор! Большие зеркала, широкое заднее стекло — потребности в камере заднего вида я не испытывал. Хотя она есть. С обзором вперед еще лучше: посадка высокая, передние стойки не страдают ожирением, капот виден.

Сзади даже баскетболисты не упрутся коленями в передние сиденья, не говоря уже про автомобилистов среднего роста. Правда, потолок мог бы быть и повыше. А сильно выступающая центральная консоль с обратным наклоном осложняет посадку третьему пассажиру.

По дороге в Россию Vitara ослабела на три «лошадки», так что мощность единственного доступного мотора М16А объемом 1,6 л опустилась до 117 л.с. Не могу сказать, что Vitara ускоряется лишь с попутным ветром, но иной оценки, кроме как «удовлетворительно», наши эксперты за динамику не поставили. Зато тормозит отменно: для полной остановки со 100 км/ч ей нужно всего 36,5 метра.

BAT_1584_новый размер Suzuki Vitara. Сзади даже баскетболисты не упрутся коленями в передние сиденья, не говоря уже про автомобилистов среднего роста.

Сзади даже баскетболисты не упрутся коленями в передние сиденья, не говоря уже про автомобилистов среднего роста.

Каждую попытку резко ускориться машина встречает натужным ревом. Добиться пробуксовки невозможно даже на гравии. А вот шестиступенчатый «автомат» Aisin настроен неплохо и оперативно сменяет передачи.

Как оказалось, Vitara вообще не любительница быстрой езды, поскольку страдает выраженной недостаточной поворачиваемостью. Многодисковая муфта подключает задние колеса с ощутимой задержкой, когда передок уже скользит наружу поворота. В околонулевой зоне усилие на руле нарастает ступенчато, будто его кто-то прикусывает. Вкупе с любовью к кренам такой характер начисто отбивает желание ехать быстро. Система стабилизации полностью не отключается, да это и не нужно.

BAT_1632_новый размер Suzuki Vitara. Багажник хорош: правильная форма, двойное дно с емким подпольем.

Багажник хорош: правильная форма, двойное дно с емким подпольем.

Зато на булыжной дороге автомобильного полигона Vitara едет уверенно, демонстративно игнорируя все неровности от мала до велика. Еще бы шумоизоляцию доработать, а то ведь на скорости к реву мотора добавляются дорожные шумы. И пластик салона не молчит, хотя на одометре всего-то 4000 км.

Съехав на грунтовую дорогу, я, помня об «оперативности» автоматического режима системы AllGrip, принудительно включил полный привод. И Vitara преобразилась! Вне асфальта она как рыба в воде. Среди всех субкомпактных кроссоверов этот, пожалуй, один из лучших.

Итог Vitara, увы, не производит впечатление будущего бестселлера. Она хотя и не беспомощна вне асфальта и отлично проявляет себя при спокойной езде, но слабый мотор (а другого и нет) вкупе с посредственной управляемостью не радуют. А главным тормозом продаж наверняка станет слишком высокая цена полноприводных модификаций. Относительно недорогим версиям 2WD найти своего покупателя будет проще.





