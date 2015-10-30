Suzuki Vitara: потеря гранда

Новую Vitara мы свели на полигоне и на асфальте с ее ближайшими соперниками — Ford EcoSport и Skoga Yeti. Отчет о «большой битве паркетников» уже можно прочитать в ноябрьском номере журнала «За рулем». Рассказ о других участниках поединка, а также видеообзор вы найдете у нас на сайте в ближайшее время.
BAT_4140_новый размерSuzuki Vitara, 1,6 л, бензин, 117 л.с., 6-ступенчатый автомат, GLX с опциями, 1 504 620 руб.
Продавец мандаринов чуть меньше продавца апельсинов. Помните такую шутку? Так и с новой Витарой: сходство со старшей сестрой Grand Vitara, не считая масштаба, едва ли не стопроцентное. Увы, продавец апельсинов уходит с рынка: «большую Витару» мы больше не увидим. А вместе с приставкой «Гранд» потерялось многое: честный полный привод, расположенный продольно двигатель. Новая Vitara — плоть от плоти компактных кроссоверов.
Трудов оказалось, пожалуй, немного: водрузили на укороченную платформу SX4 стильный кузов а-ля Grand Vitara — и вот перед нами новый кроссовер. Так спустя 16 лет после снятия с производства Витары первого поколения в гамме Suzuki вновь появился вседорожник с тем же именем, но совсем иных потребительских свойств.
Интерьер сразу дает понять, с кем машина делит шасси: многие элементы взяты без изменений от SX4 — будь то блок климат-контроля или руль. Царство жесткого черного пластика слегка разбавляют вставки под цвет кузова и стрелочные часы с цифрами-иероглифами кандзи. Зато у руля появилась регулировка по вылету; диапазон мал, но это лучше, чем ничего. Обод руля тонковат, однако не криминал. Высоко стоящее сиденье спрофилировано неплохо, а цепкая обивка не даст соскользнуть в повороте.
BAT_1412_новый размерSuzuki Vitara. А каков обзор! Большие зеркала, широкое заднее стекло — потребности в камере заднего вида я не испытывал. Хотя она есть. С обзором вперед еще лучше: посадка высокая, передние стойки не страдают ожирением, капот виден.
Сзади даже баскетболисты не упрутся коленями в передние сиденья, не говоря уже про автомобилистов среднего роста. Правда, потолок мог бы быть и повыше. А сильно выступающая центральная консоль с обратным наклоном осложняет посадку третьему пассажиру.
По дороге в Россию Vitara ослабела на три «лошадки», так что мощность единственного доступного мотора М16А объемом 1,6 л опустилась до 117 л.с. Не могу сказать, что Vitara ускоряется лишь с попутным ветром, но иной оценки, кроме как «удовлетворительно», наши эксперты за динамику не поставили. Зато тормозит отменно: для полной остановки со 100 км/ч ей нужно всего 36,5 метра.
BAT_1584_новый размерSuzuki Vitara. Сзади даже баскетболисты не упрутся коленями в передние сиденья, не говоря уже про автомобилистов среднего роста.
Каждую попытку резко ускориться машина встречает натужным ревом. Добиться пробуксовки невозможно даже на гравии. А вот шестиступенчатый «автомат» Aisin настроен неплохо и оперативно сменяет передачи.
Как оказалось, Vitara вообще не любительница быстрой езды, поскольку страдает выраженной недостаточной поворачиваемостью. Многодисковая муфта подключает задние колеса с ощутимой задержкой, когда передок уже скользит наружу поворота. В околонулевой зоне усилие на руле нарастает ступенчато, будто его кто-то прикусывает. Вкупе с любовью к кренам такой характер начисто отбивает желание ехать быстро. Система стабилизации полностью не отключается, да это и не нужно.
BAT_1632_новый размерSuzuki Vitara. Багажник хорош: правильная форма, двойное дно с емким подпольем.
Зато на булыжной дороге автомобильного полигона Vitara едет уверенно, демонстративно игнорируя все неровности от мала до велика. Еще бы шумоизоляцию доработать, а то ведь на скорости к реву мотора добавляются дорожные шумы. И пластик салона не молчит, хотя на одометре всего-то 4000 км.
Съехав на грунтовую дорогу, я, помня об «оперативности» автоматического режима системы AllGrip, принудительно включил полный привод. И Vitara преобразилась! Вне асфальта она как рыба в воде. Среди всех субкомпактных кроссоверов этот, пожалуй, один из лучших.
ИтогVitara, увы, не производит впечатление будущего бестселлера. Она хотя и не беспомощна вне асфальта и отлично проявляет себя при спокойной езде, но слабый мотор (а другого и нет) вкупе с посредственной управляемостью не радуют. А главным тормозом продаж наверняка станет слишком высокая цена полноприводных модификаций. Относительно недорогим версиям 2WD найти своего покупателя будет проще.
ПЛЮСЫ: большой выбор режимов трансмиссии; неплохая проходимость, отличная плавность хода МИНУСЫ: слабый двигатель; позднее подключение задней оси в автоматическом режиме; невыдающаяся управляемость
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