Выбираем кроссовер Suzuki: SX4 или Vitara?

Задумали купить Suzuki SX4? А ведь в модельном ряду японской марки появился не менее интересный автомобиль. Если нужен кроссовер яркого дизайна, а вариатору вы предпочитаете гидромеханический «автомат», то Vitara — ваш выбор.

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Suzuki SX4

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Новый Suzuki SX4 продается в России далеко не так бойко, как хотелось бы его создателям. Хозяев находят в среднем по 150 машин в месяц. И причин тому несколько. Помимо довольно тривиальной внешности и единственного скромного мотора «один и шесть» популярности мешает еще и немалый ценник. Оптимальная версия GLE 1.6 CVT 2WD стоит 1 039 000 руб. За схожие деньги (1 065 000 руб.) можно купить субкомпактный кроссовер Vitara. Такая новинка, к сожалению, окажется заметно скромнее оснащенной. Зато это будет автомобиль нынешнего года выпуска, а не 2014-го, как все продаваемые сейчас в России SX4.

Что за автомобиль Vitara? Имя японцы позаимствовали у хорошо знакомого многим поклонникам Suzuki универсального вседорожника, что ковал славу марки еще с 80-х годов прошлого века. Интересно, что на внутреннем рынке новинка отзывается на Escudo. В основе модели лежит платформа кроссовера SX4, разве что купированная на 100 мм (до 2500 мм). Тем удивительнее, что по простору заднего дивана Vitara выступает почти на равных с донором. И по сути претендует на звание кроссовера с самым вместительным в B-классе салоном. Спасибо нужно сказать инженерам-компоновщикам, что предложили чуть более вертикальное, чем в SX4, расположение кресел.

Дизайн интерьера обоих кроссоверов практически одинаковый. Лишь отделка пластиковых вставок на передней панели ярких цветов ориентирует «Витару» на более молодую аудиторию. Впрочем, высокий уровень эргономики от этого ничуть не страдает. Японский автомобиль со столь же по-европейски грамотно обустроенным салоном по сей день встретишь нечасто. Жаль, багажник младшей модели оказался на 9 см короче и на 6 см уже. Это неизбежно вызвало потерю полезного литража (375 против 430 л).

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Suzuki Vitara

Зато короткая база и более компактные свесы положительно сказались на геометрической проходимости. На тех неровностях, где SX4 рискует поцарапать бамперы и помять пороги, водитель «Витары» сможет ехать увереннее. И пожалуй, самое главное — на всех двухпедальных версиях новинки установлен 6-ступенчатый «автомат», тогда как на SX4 трудится вариатор. Управлять тягой в любых режимах на «Витаре» удобнее.

На асфальте обе машины далеко не гонщицы — каждой не помешал бы руль поострее. Хотя в целом по управляемости Vitara, пожалуй, точнее. Однако на место одинакового для обоих автомобилей 117-сильного двигателя просится мотор пошустрее. На «Витаре», кстати, в 2016 году должна появиться турбоверсия поживее. А пока SX4 разгоняется чуть увереннее на городских скоростях, а Vitara оказывается предпочтительней, когда стрелка спидометра перевалит за сотню. Спасибо более «сильной» высшей передаче в АКП.