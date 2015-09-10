Кроссоверы до 1 200 000 рублей: делаем оптимальный выбор

Верхняя ценовая граница в миллион двести тысяч для нашего обзора выбрана не случайно: именно эту цену многие автомобилисты считают отметкой, на которой заканчиваются бюджетные кроссоверы.

Конечно, бюджетными в полном смысле этого слова кроссоверы вообще считать невозможно, поэтому назовем их просто недорогими. В одну группу попали автомобили и китайских марок, и европейских, и японских, и корейский Kia Soul, но более дробное деление совершенно перестанет быть наглядным, так что давайте смиримся с такой условностью. А вот чего в обзоре нет, так это универсальных и профессиональных вседорожников, ибо относятся они все-таки к другому автомобильному классу.

Как обычно, критериями выбора оптимальной версии мы считаем опыт журналистов издательства «За рулем» и итоги продаж. Цены в заголовках указаны без учета действующих акций и приведены по состоянию на 9 сентября 2015 года.

Диаграмма_1

В графике приведены кроссоверы в ценовом диапазоне до 1 200 000 рублей (по данным АЕБ).

1. Lifan X50 Comfort — 499 900 руб.

x50

Двигатель: 1498 см 3 ; 103 л. с.; 133 Нм

1498 см ; 103 л. с.; 133 Нм Темперамент: 170 км/ч; 11,0 с

170 км/ч; 11,0 с Расход: 6,5 л/100 км (средний)

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, обогрев передних сидений, кожаный салон, дневные ходовые огни, задний парктроник, MP3-аудиосистема с USB, диски из легкого сплава.

Машина покупается для работы, поэтому переплачивать 50 тысяч за камеру заднего вида, боковые подушки безопасности, люк и регулировку водительского сиденья по высоте в комплектации Luxury владельцы считают легкомысленной тратой денег.

2. Brilliance V5 Comfort — 669 990 руб.

v5

Двигатель: 1590 см 3 ; 110 л. с.; 151 Нм

1590 см ; 110 л. с.; 151 Нм Темперамент: 170 км/ч; 11,9 c

170 км/ч; 11,9 c Расход: 6,9 л/100 км (средний)

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, светодиодные ходовые огни, задний парктроник, MP3-аудиосистема с USB, диски из легкого сплава.

Помимо перечисленных опций для автомобиля доступны также противотуманные фары, люк, система запуска двигателя кнопкой и отделка руля кожей — все в одном флаконе комплектации Deluxe, которая пользуется у покупателей гораздо меньшей популярностью, хотя всего на 40 тысяч дороже. До конца октября на автомобили 2014 года выпуска распространяются специальные цены

3. Lifan X60 new Comfort — 679 900 руб.

x60

Двигатель: 1798 см 3 ; 150 л. с.; 177 Нм

1798 см ; 150 л. с.; 177 Нм Темперамент: 189 км/ч; 12,7 с

189 км/ч; 12,7 с Расход: 6,2 — 9,4 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, кожаный салон, дневные ходовые огни, противотуманные фары, задний парктроник, датчик освещенности, MP3-аудиосистема с USB, диски из легкого сплава, сигнализация.

По сути, набор опций в оптимальной комплектации тот же, что и у X50, хотя в данном случае выбирается не базовая комплектация, а вторая по уровню оснащенности, поскольку она включает в себя диски из легкого сплава, регулировку водительского сиденья по высоте, кожаный салон, обогрев зеркал и задний парктроник. До конца сентября на автомобили действует скидка 40 тысяч рублей.

4. Geely Emgrand X7 2.0 Luxury — 689 000 руб.

emgrand-x7

Двигатель: 1997 см 3 ; 139 л. с.; 178 Нм

1997 см ; 139 л. с.; 178 Нм Темперамент: 170 км/ч; н. д.

170 км/ч; н. д. Расход: 8,6 л/100 км (средний)

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, электропривод регулировок водительского сиденья, регулировка водительского сиденья по высоте, кожаный салон, обогрев передних сидений, дневные ходовые огни, противотуманные фары, парктроник, MP3-аудиосистема с USB, диски из легкого сплава, сигнализация.

В отличие от базовой версии Comfort, оптимальная комплектация предполагает наличие парктроника, климат-контроля, кожаного салона и электропривода регулировок водительского сиденья. За все это придется доплатить 40 тысяч рублей.

5. Great Wall M4 Luxe — 709 000 руб.

m4

Двигатель: 1497 см 3 ; 94 л. с.; н. д.

1497 см ; 94 л. с.; н. д. Темперамент: 170 км/ч; 12,9 с

170 км/ч; 12,9 с Расход: 6,5–8,2 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод зеркал, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, задний парктроник, MP3-аудиосистема с USB, диски из легкого сплава, противоугонная система.

Автомобиль не поражает обилием опций, характерным для китайских марок, хотя оснащение назвать бедным язык не повернется. Впрочем, в соотношении цена-качество явный перевес в сторону цены. Ни климат-контроля, ни регулировки руля во второй плоскости, ни кожаного салона — и это в топовой комплектации. Вторая — Standart — лишена парктроника, обогрева сидений, мультифункционального руля, отделанного кожей.

6. Chery Tiggo FL 1.6 CVT — 719 900 руб.

tiggo_fl

Двигатель: 1598 см 3 ; 126 л. с.; 160 Нм

1598 см ; 126 л. с.; 160 Нм Темперамент: 175 км/ч; 15,0 c

175 км/ч; 15,0 c Расход: 6,3–9,9 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, задний парктроник, MP3-аудиосистема с USB, диски из легкого сплава.

Комплектации модели крайне запутанны, названия неинформативны, поэтому в конце концов выясняется, что именно эта версия — самая богатая. А та, что подороже, не располагает таким же набором опций, и ее цена определяется исключительно полным приводом.

7. Renault Duster 2.0MT 4WD Privilege — 855 990 руб.

duster

Двигатель: 1998 см 3 ; 143 л. с.; 195 Нм

1998 см ; 143 л. с.; 195 Нм Темперамент: 180 км/ч; 10,3 с

180 км/ч; 10,3 с Расход: 5,5–10,1 л/100 км

Оснащение: подушка безопасности водителя, ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, дневные ходовые огни, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Хотя одной подушки безопасности, которой располагает комплектация Privilege, по нынешним временам маловато, за большее их количество придется доплачивать солидную сумму. В остальном же версия вполне удовлетворительно оснащена. Единственное, чего можно было бы пожелать, так это система динамической стабилизации, но ее можно докупить в качестве опции.

8. Chery Tiggo 5 CVT Comfort — 895 900 руб.

tiggo5

Двигатель: 1971 см 3 ; 136 л. с.; 180 Нм

1971 см ; 136 л. с.; 180 Нм Темперамент: 165 км/ч; 13,4 с

165 км/ч; 13,4 с Расход: 6,6–10,8 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, доступ в салон без ключа, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, кожаный салон, противотуманные фары, парктроник, камера заднего вида, MP3-аудиосистема с USB, SD и Bluetooth, диски из легкого сплава, сигнализация.

Круче этой комплектации, признанной нами оптимальной, только топовая Luxury за 975 900 рублей, в которую входит целый набор электронных помощников: системы динамической стабилизации, предупреждения об экстренном торможении, помощи при трогании на подъеме, система динамического контроля тяги. Кроме того, она включает в себя климат-контроль и электрорегулировки сиденья водителя.

9. Kia Soul 1.6 AТ Comfort — 929 900 руб.

Soul

Двигатель: 1591 см 3 ; 124 л. с.; 152 Нм

1591 см ; 124 л. с.; 152 Нм Темперамент: 177 км/ч; 12,5 с

177 км/ч; 12,5 с Расход: 6,3–10,5 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев сидений, обогрев и отделка руля кожей, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Главным аргументом в пользу выбора этой версии является не обогрев задних сидений и руля, и даже не диски из легкого сплава, и уж тем более не противотуманные фары, а кожаная отделка руля, дополнительные 4 подушки безопасности и дистанционное управление центральным замком. Кстати, можно приобрести автомобиль прошлого модельного года, который обойдется чуть дороже — 934 900 рублей.

10. Suzuki SX4 Classic AT 4WD — 935 000 руб.

Suzuki SX4 Classic

Двигатель: 1586 см 3 ; 111 л. с.; 150 Нм

1586 см ; 111 л. с.; 150 Нм Темперамент: 175 км/ч; 12,3 c

175 км/ч; 12,3 c Расход: 6,2–9,9 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, MP3-аудиосистема с USB.

Автомобиль продается в единственной комплектации GL, поэтому никакого выбора у покупателя нет. Что касается агрегатов, то наибольшей популярностью пользуются полноприводные версии с автоматической коробкой передач.

11. Peugeot 2008 1.6 AT Active — 959 000 руб.

2008

Двигатель: 1598 см 3 ; 120 л. с.; 160 Нм

1598 см ; 120 л. с.; 160 Нм Темперамент: 189 км/ч; 11,2 c

189 км/ч; 11,2 c Расход: 6,5–8,8 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, светодиодные ходовые огни и фонари, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth.

Дополнительно к базовому оснащению комплектация Active может похвастаться немногим — боковыми подушками безопасности, противотуманными фарами, обогревом передних сидений и USB-разъемом. Версия Allure побогаче, но увы, покупают ее реже, чем Active.

12. Suzuki SX4 CVT GL — 985 000 руб.

sx4new

Двигатель: 1586 см 3 ; 117 л. с.; 156 Нм

1586 см ; 117 л. с.; 156 Нм Темперамент: 180 км/ч; 12,0 c

180 км/ч; 12,0 c Расход: 5,5–7,6 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (7), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB.

Базовую комплектацию GL в комбинации с передним приводом выбирает каждый третий покупатель этой модели, хотя ее оснащение далеко от идеала. В частности, отсутствуют кожаная отделка руля, климат-контроль, Bluetooth — некритично, конечно, но цена автомобиля-то под миллион рублей. Впрочем, до конца сентября вы сможете воспользоваться скидкой в 56 000 рублей.

13. Nissan Terrano 2.0 AT Elegance Plus — 994 000 руб.

terrano

Двигатель: 1998 см 3 ; 135 л. с.; 191 Нм

1998 см ; 135 л. с.; 191 Нм Темперамент: 168 км/ч; 11,2 с

168 км/ч; 11,2 с Расход: 6,7–11,0 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Отличий у Elegance и признанной нами оптимальной Elegance Plus не так уж много, однако они имеют не последнее значение: задние электростеклоподъемники, отделка руля кожей и диски из легкого сплава. Кроме того, автоматическая коробка передач доступна именно в «Плюсе». Покупатели делят свои симпатии между этими комплектациями примерно поровну.

14. Nissan Juke 1.6 CVT 2WD SE — 1 069 000 руб.

juke

Двигатель: 1598 см 3 ; 117 л. с.; 158 Нм

1598 см ; 117 л. с.; 158 Нм Темперамент: 170 км/ч; 11,5 с

170 км/ч; 11,5 с Расход: 5,2–8,3 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

В комплектации SE появляется климат-контроль, отделка руля и рычага коробки передач кожей, круиз-контроль, Bluetooth и противотуманные фары. Следующая версия SE+ отличается тем, что там имеются камера заднего вида и навигационная система. При этом стоит она на 38 тысяч больше.

15. Great Wall H6 4WD Elite — 1 079 000 руб.

GW HOVER H6 2014

Двигатель: 1497 см 3 ; 143 л. с.; 202 Нм

1497 см ; 143 л. с.; 202 Нм Темперамент: н. д.

н. д. Расход: 7,2–8,1 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, обогрев передних сидений, кожаный салон, камера заднего вида, задний парктроник, датчик дождя и освещенности, датчик давления в шинах, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава, люк с электроприводом, сигнализация.

Для такой цены китайский автомобиль кажется недооборудованным. В самом деле — даже регулировки рулевой колонки по вылету у него нет. Зато в наличии имеется люк с электроприводом, камера заднего вида, датчики дождя и освещенности — без них-то как раз вполне можно было бы обойтись.

16. SsangYong Actyon 2.0 Comfort — 1 079 990 руб.

actyon

Двигатель: 1998 см 3 ; 149 л. с.; 197 Нм

1998 см ; 149 л. с.; 197 Нм Темперамент: 163 км/ч; н. д.

163 км/ч; н. д. Расход: 6,2–9,7 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, ESP, система предотвращения опрокидывания, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, задний парктроник, MP3-аудиосистема с USB, диски из легкого сплава, сигнализация.

Версия Comfort получает системы динамической стабилизации, предотвращения опрокидывания и помощи при трогании на подъеме, климат-контроль, парктроник и рейлинги на крыше. В более дорогих комплектациях появляются противотуманки, отделка руля кожей и электропривод складывания зеркал, но и цена вырастает почти на 100 тысяч.

17. Ford EcoSport 1.6 AT Trend Plus — 1 111 000 руб. EcoSport

Двигатель: 1596 см 3 ; 122 л. с.; 148 Нм

1596 см ; 122 л. с.; 148 Нм Темперамент: нет данных.; 12,5 с

нет данных.; 12,5 с Расход: 5,6–9,2 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, светодиодные фары, дневные ходовые огни, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB, диски из легкого сплава, сигнализация.

В дополнение в базовой комплектации оптимальная предполагает наличие электрообогрева лобового стекла, обогрева передних сидений, климат-контроля — то есть всего того, что можно назвать зимним пакетом. Кроме того, в нее включены отделка руля кожей, сигнализация, диски из легкого сплава, противотуманные фары и дневные ходовые огни. С 1 сентября на этот автомобиль действует скидка в размере 50 тысяч рублей.

18. Suzuki Vitara 4WD GL+ — 1 185 000 руб.

vitara

Двигатель: 1586 см 3 ; 117 л. с.; 156 Нм

1586 см ; 117 л. с.; 156 Нм Темперамент: 180 км/ч; 12,0 c

180 км/ч; 12,0 c Расход: 5,5–7,6 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (7), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, кожаная отделка руля, обогрев передних сидений, дневные ходовые огни, противотуманные фары, камера заднего вида, MP3-аудиосистема с USB, SD и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Помимо базового оборудования комплектация GL+ включает систему помощи при спуске с горы, климат-контроль, задние электростеклоподъемники, мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном, слот для SD-карт, кожаную отделку руля и камеру заднего вида. Кроме этих полезных и функциональных девайсов она также предлагает круиз-контроль и массу хромированных элементов в салоне.