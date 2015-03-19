SsangYong Actyon — бензин или дизель? Найти пять отличий

Споры о том, какая тяга лучше — бензиновая или дизельная, не умолкают до сих пор. Мы решили включиться в полемику и взяли на тест два кроссовера SsangYong Actyon с моторами одного объема, но на разном топливе. И сделали определенные выводы.

Каковы плюсы и минусы автомобилей с двигателями на разном топливе? Какой машиной удобнее управлять? Насколько велика экономия в литрах и рублях? Наконец, во что обойдется владение бензиновой машиной и дизельной? Чтобы ответить на эти вопросы, мы взяли практически идеальных конкурентов – два кроссовера SsangYong Actyon в одинаковых комплектациях и с одинаковыми трансмиссиями. Двигатели двухлитровые, мощностью 149 л.с. Только на рыжей машине – дизельный, а на черной – бензиновый. Это лишь первое отличие. Мы, не считая колера кузова, обнаружили еще четыре.

БЕНЗИН – ДИЗЕЛЬ

Двухлитровый бензиновый двигатель черного SsangYong Actyon выдает 149 л.с. при 3500–4000 об/мин и 197 Н·м при 3500–4000 об/мин. Турбодизель оранжевого собрата при том же рабочем объеме и той же мощности отличается куда более солидным моментом – 360 Н·м, причем уже на 2000–2500 об/мин. Трансмиссии одинаковые – полноприводные, с шестиступенчатым «автоматом», – но, разумеется, с измененными сообразно моторам передаточными числами.

Сколько стоят лишние ньютонметры и более высокие динамические параметры (максималка и разгон)? В начале февраля цена дизельного «Актиона» была на 60 тыс. руб. выше, чем у бензинового в схожей комплектации. Невозможно предсказать, как будут меняться в будущем цены на машины, но будем исходить из того, что разница между бензиновыми и дизельными версиями останется примерно той же.

Тестовый пробег показал: дизельный автомобиль расходует на 100 км пробега в среднем на 1,5–2,0 л топлива меньше. Это совпадает и с паспортными данными.

МЕДЛЕННЕЕ – БЫСТРЕЕ

Динамику мерили на укатанном снегу при температуре +2 ºС. Разумеется, наши результаты сильно отличаются от паспортных. Однако в данном случае нас интересовали не абсолютные показатели, а сравнительные – полученные на разных моторах. Для полноты картины мы испытывали автомобили дважды: в стандартном для наших тестов режиме (снаряженная масса плюс два ездока) и с полной паспортной массой.

То, что дизельный SsangYong быстрее, понятно сразу, безо всяких замеров – едва надавишь на педаль газа как следует. Секунды, показанные беспристрастным прибором, лишь подтверждают это. И при разгоне до 100 км/ч, и при ускорениях с 60 до 100 км/ч и с 80 до 120 км/ч рыжий Actyon без труда обыгрывает бензинового собрата.

Разница особенно впечатляет, когда машины загружены под завязку. Мотор бензинового Actyon натужно ревет, разгоняя тушку массой 2,2 т. Дизельный SsangYong все делает легко и дает возможность это прочувствовать: при интенсивном ускорении спина заметно вжимается в спинку кресла.

Понятно, что возможности 150‑сильного турбодизеля небезграничны: с ростом скорости напор заметно слабеет. Но на разгоне до 100 км/ч дизельный Actyon без труда «привозит» бензиновому конкуренту 2,5–3,5 с, а это немало.

Это бензиновая машина или дизельная? Поймешь, когда при включении зажигания турбодизель выдает себя пиктограммой прогрева свечей накаливания.

Тестовый пробег закрепил первые впечатления. Угнаться на черном бензиновом «Актионе» за дизельным «рыжиком» при обгонах и на затяжных подъемах, удерживая крейсерские 100–110 км/ч, можно лишь в том случае, если постоянно вдавливать педаль газа в пол. А это заметно сказывается на акустическом комфорте. Оба автомобиля далеко не тихие. Но при спокойной езде шум идет преимущественно снизу, от дороги, а при интенсивных ускорениях слово берут двигатели. Причем дизельный SsangYong оказывается тише бензинового, поскольку «автомат» последнего чаще подтыкает более низкие передачи, вынуждая мотор раскручиваться до звона.

В общем, ездить на дизельном автомобиле легче и приятнее. Давить педаль до упора нет необходимости – напротив, есть ощущение запаса мощности, а это не только приятно, но и удобно, а значит, безопасно.

ВЫШЕ РАСХОД — НИЖЕ РАСХОД

Мы замеряли расход топлива в двух тестовых пробегах – сначала с частичной нагрузкой (водитель и один пассажир), а затем с полной. Ездили по одному и тому же маршруту, включающему городские улицы, загруженные пригородные дороги и скоростные автострады.

Дизельный Actyon на 100 км пути расходовал в среднем на 1,5–2,0 л топлива меньше, чем бензиновый. Мы ожидали большей экономии, однако и это не мало. Особенно в переводе на годовой пробег.

Почему расход меньше? Во‑первых, дизель априори экономичнее. Кроме того, бензиновый Actyon чаще движется на пониженных передачах. А вот изменение нагрузки на расход топлива повлияло мало. Чуть слабее ее чувствует дизель, что вполне ожидаемо, – но на расходе топлива это почти не сказалось. Вполне возможно, что на других машинах, особенно с моторами меньших объемов, разница будет заметнее.

ТЕПЛЕЕ – ХОЛОДНЕЕ

Морозы во время теста, как назло, сменились оттепелью. Но и +1 ºС – это тоже не Африка, поэтому тест на прогрев салона мы решили не отменять. Тем более что уже в предварительном пробеге заметили, что для комфортной езды в дизельном автомобиле нужно задавать климатической установке более высокую температуру.

Салоны прогревали в течение получаса, запустив после ночной стоянки холодные моторы – предварительно выставив +22 ºС и включив режим Auto.

Температуру замеряли в передней и задней частях машин, на уровне головы ездоков. Полученные результаты осреднили.

Никаких откровений: салон бензинового автомобиля прогревается быстрее. Поначалу разница невелика: через 15 минут в бензиновой машине термометры показали +5 ºС, в дизельной – лишь на полградуса меньше. Но еще через 15 минут бензиновый Actyon одержал уверенную победу: +10 против +6,4 ºС в дизельном.

Конечно, на ходу разница была бы меньше, поскольку дизель под нагрузкой прогревается быстрее. Но городские автомобили, которые утром, едва покинув стоянку, встают в пробке, поведут себя примерно так, как в нашем тесте.

ДЕШЕВЛЕ – ДОРОЖЕ

Осталось прикинуть, во что обойдутся достоинства и недостатки обоих автомобилей.

Бензин мы покупали по 35,5 рубля за литр, а дизтопливо – по 34,5 руб.

Они очень похожи, но все-таки разные: дизельный Actyon не только экономичнее, но и заметно резвее бензинового

Расходные материалы для бензинового и дизельного «Актионов» стоят примерно одинаково. Но плановое обслуживание дизельной машине предписано уже через 5000 км после покупки, а затем нужно навещать сервисную станцию каждые 10 тыс. км. Бензиновый Actyon нуждается в обслуживании раз в 15 тыс. км.

Немудреные вычисления показывают: на пробеге 105 тыс. км (кратен частоте обслуживания бензиновой версии) владелец бензинового «Актиона» сэкономит на сервисном обслуживании 45,3 тыс. руб. (в ценах начала февраля). Отлично!

Теперь подсчитаем затраты на топливо. Если взять в качестве ориентира наши тестовые расходы, то за бензин придется отдать аж на 72,5 руб. больше, чем за солярку.

Итак, разница в эксплуатационных расходах – 27,2 руб. в пользу дизеля.

А теперь вспомним о ценах на машины: дизельный Actyon на 60 000 рублей дороже! Выходит, покупателю новой дизельной машины при пробеге 105 000 км придется выложить из кармана 32,8 тыс. «лишних» рублей. Это плата за более экономичный и резвый автомобиль, очень удобный в загородных поездках – особенно если часто ездить с большой нагрузкой и прицепом.

Понятно, что в случае с другими машинами разница может оказаться иной, но тенденция прослеживается: ездить на дизельном автомобиле выгоднее, особенно если у вас большие пробеги, но изначально более высокая цена сводит этот выигрыш на нет. А если цапануть низкокачественную солярку и «попасть» на чистку топливной системы, то покупка дизельной машины и вовсе потеряет экономический смысл.

И все же такие машины становятся все популярнее – особенно в классе больших вседорожников, где разница в расходе топлива существенно выше. За последние десятилетия моторы на тяжелом топливе эволюционировали особенно заметно: мощность самых продвинутых легковых турбодизелей выросла в три с лишним раза, – но при этом они стали гораздо более экономичными, снизилась шумность и вибронагруженность. Конечно, списывать со счетов бензиновые моторы пока рано, но конкуренты у них появились серьезные. Потребителям это только на руку.