Налог на роскошь и самые дорогие автомобили в России

«Разборка недели» составила рейтинг самых дорогих легковых машин, официально представленных на российском рынке.

Лидером рейтинга самых дорогих легковых машин, официально представленных на российском рынке, стал бронированный лимузин Aurus Senat. Его цена составляет 92 миллиона рублей. Второе место делят «обычный» седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant по цене от 41 миллиона.

Далее следует гибридный внедорожник MHERO за 14,5 миллиона рублей. Потом еще один гибрид – внедорожник TANK 700 Edition One с ценой более 13 миллионов. Замыкает список самых дорогих автомобилей гибридный кроссовер Lixiang L9 за 11 400 000 рублей.

Вдогонку к нашему рейтингу пришла новость от Минпромторга, который расширил перечень автомобилей, к которым применяются повышенные коэффициенты для уплаты транспортного налога до 573 моделей.

Напомним, что в 2022 году Минпромторг сформировал список авто стоимостью от трех миллионов рублей. Теперь повышающие коэффициенты применяются только к машинам дороже 10 миллионов. Важно, что деньги взыщут не только с тех, кто обзаведется движимой роскошью сейчас, но и с тех, кто купил автомобили после 1 января 2022 года.

В свет вышел очередной, тысяча сто тридцать восьмой, выпуск журнала «За рулем»

В этом апреле мы отмечаем свой 98-й день рождения.

