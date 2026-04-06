АВТОВАЗ испытал новые версии Нивы на бездорожье

Обновленные внедорожники Niva Bronto продемонстрировали на внедорожной трассе

Волжский автозавод показал на официальных снимках внедорожники Нива Бронто с обновленной внешностью.

5 апреля автогигант провел в Тольятти внедорожный автопробег по одному из фирменных туристических маршрутов «По следам легенд». Пробег был приурочен к 49-летию Нивы: 5 апреля 1977 года с конвейера сошел первый серийный автомобиль ВАЗ-2121. Пресс-служба предприятия сообщила, что в мероприятии участвовало несколько десятков автомобилей семейства Niva в различных модификациях.

В том числе – современные версии, появившиеся в модельном ряду в последнее время: Niva Travel 1.8, Niva Sport и Niva Bronto. Последние обращают на себя особое внимание – это именно те машины, что пару недель назад засветились на фотографиях с производства ВИС-Авто, дочерней вазовской структуры.

Эти машины окрашены в новые цвета: условно песочный, фиолетовый, лайм (или мохито), хаки (болотный) и оранжевый, причем некоторые из вариантов – не привычные глянцевые, а матовые. Вторая особенность, которая стала заметна лишь на новых снимках с автопробега – это решетка радиатора: на ней отсутствует привычная вазовская эмблема, зато есть крупная рельефная надпись «Bronto».

Напомним, Niva Bronto отличается от стандартной Нивы Legend улучшенными внедорожными характеристиками. Что из показанных внешних нововведений отразится в серийной продукции (у решетки – вполне есть шансы), и будет ли это подкреплено каким-то обновлением матчасти – пока вопрос. Напомним, базовая Niva Legend в ближайшее время ожидает мотор 1.8 по примеру «сестры» Niva Travel.

Автопробег в Тольятти стартовал от здания заводоуправления в Тольятти, пролегал через внедорожные участки с бродами и весенней грязью и финишировал на берегу Волги. В пробеге приняли участие руководители высшего и среднего звена. В том числе – президент АВТОВАЗа Максим Соколов и вице-президент по производству Михаил Рябов.