Ниву начали красить в крутые цвета — это пойдет в серию?

ВИС-Авто начало окрашивать внедорожники Lada Niva Bronto в яркие цвета

На площадке ВИС-Авто сфотографировали внедорожники Lada Niva Bronto, окрашенные в новые яркие цвета.

На опубликованных снимках – трехдверки в броских оттенках: можно различить условно песочный, фиолетовый, лайм (или мохито), хаки (болотный) и оранжевый. Некоторые кузова имеют не привычный глянцевый, а матовый окрас. Ничего подобного ранее АВТОВАЗ (ВИС-Авто является его дочерней структурой, а Niva Bronto входит в официальный модельный ряд Lada) не практиковал. Официальных комментариев производителя по перспективам таких цветовых решений пока нет.

«Покрасили на пробу, но не исключено, что в будущем какие-то цвета приживутся – и, вполне возможно, не только на Бронто, но и на обновленной трехдверке с новым мотором», – рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

На снимках есть еще пара интересных деталей. Во-первых, расширители колесных арок двух типов: применяющийся сейчас «монолитный» расширитель, а также альтернативный, с видимыми отверстиями под крепление к кузову. Во-вторых, все машины укомплектованы люстрами дополнительного света на крыше – такая опция на Ниву Бронто стоит 35 тысяч рублей. Вероятно, автомобили готовят к публичной презентации.

Напомним, ВИС-Авто ныне располагается на площадях бывшего Опытно-промышленного производства АВТОВАЗа и занимается полноценным производство внедорожников Niva Bronto и пикапов/фургонов на базе Гранты и Нивы, а также окрашивает кузова для Нивы Спорт, а с недавних пор – еще и ведет сборку фургонов и минивэнов бренда SKM.