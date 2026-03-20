Лимит выплат по жизни и здоровью в ОСАГО могут повысить до 2 млн рублей
20 марта
Лимит выплат по жизни и здоровью в ОСАГО могут повысить до 2 млн рублей
Глава ВСС сообщил о договоренности по росту в 4...
Интерьер Evolute i-Joy
20 марта
Цены популярного кроссовера российской сборки с оцинкованным кузовом изменились
Кроссовер Evolute i-Joy подорожал в России на...
Амберавто А5
20 марта
Эти машины скоро станут основой парка такси в России
«Автотор»: электрокары локального производства...

АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM

Выпуском фургонов SKM займется ВИС-АВТО, дочернее предприятие АВТОВАЗа

АВТОВАЗ объявил старт сборки коммерческих и грузопассажирских автомобилей под маркой SKM.

Рекомендуем
Новинки АВТОВАЗа — 2026: ждем Азимут с атмосферником и автоматом

Эти машины будут собирать в Тольятти на дочернем предприятии АО «ВИС-АВТО» вместе с другими автомобилями новообразованной линейки « Лада Бизнес» (Lada Business), коммерческими модификациями Lada Granta и Niva.

Первой моделью под брендом SKM станет М7, которая будет предложена в двух версиях: цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн.

АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM

Габариты SKM М7 – 4890 х 1700 х 1995 мм при колесной базе 3185 мм. Машины оснащаются атмосферным бензиновым двигателем 2.0, в российской версии развивающим 137 л.с. и 194 Нм и работающим в паре с 5-ступенчатой МКП. Модель имеет заднеприводную компоновку с мостом и рессорной подвеской, рассчитанной на высокие коммерческие нагрузки, отмечают на заводе. В базовой комплектации – кондиционер, подушки безопасности, электронные ассистенты, дистанционный запуск.

АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM

Пресс-служба АВТОВАЗа отмечает, что в базовый проект было внесено более 50 конструктивных и технологических изменений. В частности, у 7-местного минивэна усовершенствованы сиденья второго и третьего рядов и обеспечено их дополнительное отопление, а также появилась система крепления детских сидений Isofix. Кроме того, интегрирована ЭРА-ГЛОНАСС и телематическая система с голосовыми подсказками.

АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM

Из важных конструктивных нововведений – навесные панели кузова и боковины получили слой оцинковки, а моторный отсек скомпонован по-новому: желоб водостока выполнен съемным для удобства обслуживания двигателя.

«Автомобили SKM производятся методом крупноузловой сборки, на базе окрашенного и остекленного кузова. Детали двигателя и шасси поступают отдельно. Часть комплектующих и материалов уже локализована и приходит от российских предприятий. В частности, это все технические жидкости автомобиля, аккумуляторы, компоненты ЭРА-ГЛОНАСС и телематической системы», – сообщила пресс-служба АВТОВАЗа.

В ходе сборки машины проходят несколько технологических постов, а затем испытываются: на «ВИС-АВТО» есть роликовые стенды, комплекс искусственных неровностей и дождевальная камера. Таким образом воспроизведена система качества, аналогичная главному конвейеру АВТОВАЗа. Информация по ценам, оснащению и старту продаж пока не раскрывается.

Иннокентий Кишкурно
20.03.2026 
