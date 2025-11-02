#
На АВТОВАЗе рассказали о сроках запуска нового бренда

Максим Соколов: АВТОВАЗ запустит фургоны SKM, когда это будет наиболее выгодно

Фургоны и минивэны бренда SKM проходят сертификацию, а старт их производства состоится в «подходящий момент», сообщил глава АВТОВАЗа Максим Соколов в ходе форума «Российский промышленник».

«Сейчас идет сертификация продукции. Мы подтверждаем свою готовность вместе с нашими партнерами, но выпускать этот продукт будем, естественно, по мере готовности сертификации, чтобы все органы, контролирующие, надзорные, и, главное, мы как ответственные производители были уверены в его соответствии всем требованиям. Но и будем искать то окно, когда размещают бонды или IPO, ищут специальные моменты, когда это сделать наиболее выгодно. Так и мы будем искать этот момент. Теоретически, даже возможно в этом году», – рассказал Соколов.
Он отметил, что нынешнее положение авторынка «не благоволит» запуску новых проектов, но проект SKM уверенно двигается вперед. Напомним, марка SKM была представлена в марте 2025 года, под ней предполагается выпускать в Тольятти переименованные фургон и минивэн SRM Jinhaishi от китайского концерна Shineray, которые расположатся в нише между Lada Largus и машинами ГАЗа. В апреле Максим Соколов сообщал, что выпуск моделей SKM является задачей 2026 года.

Источник:  ТАСС
Иннокентий Кишкурно
02.11.2025 
