Ресурсный тест: 20 тысяч километров на KGM Torres

Опубликован отчет с ресурсных испытаний корейского кроссовера KGM Torres

KGM Torres. Название корейского кроссовера сразу заинтересовало. KGM — автомобильная марка. Это понятно, а вот Torres? Создатели автомобиля утверждают, что название навеяно национальным парком в Чили, официально именуемым Торрес‑дель‑Пайне, что означает «голубые башни». Три грандиозные гранитные вершины парка возвышаются над окружающим пространством. Но топоним Торрес‑дель‑Пайне показался корейцам слишком длинным, поэтому оставили в названии кроссовера только башни.

Чем яснее проглядывали башни в KGM Torres, подчеркивая, по замыслу маркетологов, готовность автомобиля к большим путешествиям, тем более «безбашенной» представлялась наша идея проехать на этом кроссовере за месяц 20 000 километров — столько в среднем за год проезжает российский автомобилист — да еще зимой, да еще и в феврале, именуемым на Руси «кривыми дорогами». К тому же мы взяли для испытания не новую машину, а с пробегом 20 000 км, то есть после финиша одометр должен показывать красивую цифру «40 000». Что ж, так даже интереснее.

Испытания начались

Но, как говорится, взялся за гуж — не говори, что не дюж. Километры шли за километрами. Десятками, сотнями, тысячами летели они из-под колес Торреса вместе со снежными комьями, соленым песком и водяными брызгами, приближая к заветной цели. Четкая работа двигателя, трансмиссии, подвесок и рулевого управления вселяла уверенность и не давала поводов усомниться в том, что техника не подведет. Не заставил нас отказаться от задуманного и небывалый снегопад, обрушившийся на Центральную Россию. Высота сугробов в Москве достигала 80 сантиметров. Такого столица не знала последние 70 лет. В какие-то дни снег просто парализовал движение. Зато он позволил нам убедиться в добросовестной работе подключаемого полного привода. С учетом дорожного просвета 195 мм проблем вообще не возникало.

Технические характеристики

Принудительная блокировка в трансмиссии задается с центрального экрана. Там же, с тачскрина, можно задать и режимы дополнительного визуального контроля за обстановкой вокруг автомобиля, чтобы избежать случайных наездов на препятствия при съезде с шоссе.

KGM Torres комплектуется наддувным 1,5-литровым двигателем мощностью 163 л.с. При езде по трассе автомобиль демонстрирует хорошую динамику. Порой кажется, что силенок в нем больше заявленных. Четко работает классический 6-ступенчатый автомат.

Кроссовер вместителен, имеет большой 700-литровый багажник и, похоже, может быть отличным компаньоном всей семьи в дальних поездках: теплый салон – подогреваются сиденья спереди и сзади, а эффективный обдув лобового стекла обеспечивает стабильную видимость.

Расход топлива

Наш автомобиль преодолел 20 000 км, израсходовав 1870 литров 95-го бензина. Средний расход составил чуть более девяти литров на сотню. Не так уж плохо, если учесть, что по платным магистралям «шпарили» под 130. Незначительная часть испытаний, наверное, процентов десять, прошла в городе. Сами понимаете, в пробках расход был существенно больше, чем на трассе.

После первых 10 000 км пробега провели ТО, во время которого, согласно регламенту, поменяли моторное масло, фильтры и свечи зажигания. Избыточного износа деталей и люфтов в соединениях не обнаружили. Угара масла не зафиксировали. В работе двигателя и трансмиссии отклонений не установлено.

Вторая половина теста также порадовала стабильностью работы кроссовера. Создалось впечатление, что KGM Torres только сейчас прошел обкатку и начинает активную жизнь. О пробеге напоминают только мелкие сколы на лобовом стекле.

Заморозка

Испытуемый весьма уверенно шел по непростым, со снежными перемётами трассам, боролся с колейностью подмосковных магистралей. Прекрасно работал круиз-контроль. Не возникало проблем с холодным пуском. Температура во время теста доходила до -24º С. И все же мы решили пойти на обострение — на климатической установке заморозили машину до символических -30º С. Разыграли запуск после ночной зимней стоянки.

Машина завелась так, как будто за бортом не лютый мороз, а жаркий летний день. Никаких отличий от запуска ДВС в комфортной температуре мы не обнаружили. Мотор и другие системы работали в абсолютно штатном режиме: сел и поехал. А еще оценили важность подогрева сидений, ведь даже минута нахождения в ледяном водительском кресле была нестерпимой, да и опасной для здоровья.

Выводы

Что ж, корейцы привезли в Россию достойный автомобиль! В его «башнях» мы не нашли ни золота, ни драгоценностей, ни заточённых красавиц. Но, возможно, разглядели большее — готовность работать в российских условиях, на российских дорогах и в отсутствии таковых, готовность работать с полной отдачей, не подводя ни в чем и ни при каких условиях.

На KGM Torres мы прошли 20 000 км километров – половину экватора Земли. Уверены, что «башни» готовы и к полноценной кругосветке! Мы тоже…

Справочная информация:

KGM Torres — среднеразмерный кроссовер, дебютировал в 2022 году.

Габариты (мм): д/ш/в 4705/1890/1710, колесная база 2680.

Двигатель: бензиновый 1,5 л с турбонаддувом, мощность 163 л.с.

Трансмиссия: 6АКП, привод полный.

Подвеска: спереди — Макферсон, сзади — многорычажная независимая.