Новая модель производства АВТОВАЗа — уже на дорогах!

В Тольятти сфотографировали предсерийной фургон новой марки SKM

В Сети появились фотографии фургона SKM – это новая автомобильная марка, зарегистрированная АВТОВАЗом.

Источник, опираясь на данные Platesmania и Nomerogram, пишет, что фургон сфотографирован в Тольятти, а принадлежит он к предсерийной партии автомобилей. Отметим, что цвет машины – тот же, что был у презентационного экземпляра весной 2025-го, когда бренд официально представляли общественности. Как известно, производство таких фургонов планируется начать на мощностях восстановленного Опытно-промышленного производства АВТОВАЗа в Тольятти в 2026 году.

Под маркой SKM планируется выпускать фургон и микроавтобус, которые фактически являются SRM Jinhaishi от китайского концерна Shineray – при «русификации» в логотипе поменяли всего одну букву.

Габариты – 4890 / 1700 / 1995 мм при колесной базе 3185 мм. По предварительным сведениям, в РФ будут делать версию с бензиновым мотором 2.0 на 150 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП. В конкурентах – все, что прямо «над Ларгусом»: бензиновый ГАЗ Соболь первого поколения и Sollers SF1 (копия китайского JAC Refine M3 2015 года) с ценой от 2 млн рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автопоток