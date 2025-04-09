Расконсервировали: АВТОВАЗ перезапустил закрытое при Бу Андерссоне производство

АВТОВАЗ перенес мощности ВИС-Авто в корпуса Опытно-промышленного производства

Пресс-служба АВТОВАЗа сообщила о полном завершении переноса мощностей дочернего предприятия ВИС-Авто в корпуса бывшего Опытно-промышленного производства (ОПП). Ранее ВИС-авто находилось в другом районе города Тольятти, на значительном удалении от главных производств завода. Теперь же предприятие работает в непосредственной близости от основных мощностей.

К настоящему моменту на производственную площадку ОПП перенесено производство пикапов и фургонов на базе Гранты и Нивы, внедорожников Niva Bronto, а также налажена покраска кузовов для модификации Niva Sport – эти машины собирают в расположенном по соседству подразделении ООО «Лада Спорт».

Окрасочный комплекс в ОПП запустили в начале 2025 года, а сварку и сборочные линии – еще в 2024-м. Теперь на территории ОПП – полноценное производство полного цикла.

Изначально ОПП являлось своеобразной площадкой для отработки методик выпуска новых моделей, а также для производства мелкосерийных автомобилей. Здесь начиналось производство внедорожника ВАЗ-2123 (впоследствии – Chevrolet Niva), отрабатывалась сборка Lada Kalina, собирались «заряженная» ВАЗ-21106, минивэн ВАЗ-2120 Надежда, «длинная Нива» ВАЗ-2131 и пикапы на ее базе.

Около 10 лет назад по указанию Бу Андерссона производство было закрыто – часть оборудования была демонтирована, а часть законсервирована. Сегодня восстановленные мощности вновь задействованы. После перезапуска у нынешнего руководства АВТОВАЗа есть планы «наладить сборку автомобилей в рамках новых проектов», отмечает пресс-служба.