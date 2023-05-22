АВТОВАЗ освоит еще одну площадку для выпуска автомобилей

Новое производство приспособят под сборку специальных транспортных средств.

АВТОВАЗ вновь запустит опытно-промышленное производство (ОПП). Оно простаивало с 2015 года после того как было признано убыточным. Туда перенесут сборку транспортных спецсредств дочернего предприятия «ВИС-Авто», которое выпускает пикапы и фургоны на базе Lada Granta, а также модификацию Lada Niva Bronto.

Опытно-промышленное производство было создано в 1986 году, на его базе осуществлялась отработка технологии выпуска новых моделей. Действовал полноценный сборочный конвейер, рассчитанный на выпуск 15 тыс. автомобилей в год. В ОПП, в частности, ставилась на поток Самара-2, отрабатывалась Lada Kalina, а также сборка первой Lada Vesta.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ВК «Нетипичный АВТОВАЗ»

Фото: depositphotos.com, АВТОВАЗ