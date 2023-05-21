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Toyota показала пикап Tacoma нового поколения

Он построен на универсальной платформе.

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Японская Toyota показала четвертое поколение пикапа Tacoma. Он построен на платформе TNGA-F с использованием алюминия в конструкции (например, из него изготовлен задний борт).

Есть двойная кабина (Double Cab) и версия XtraCab с площадкой для багажа вместо заднего сиденья. В салоне виртуальная комбинация приборов и дисплей мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма.

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Базовая версия оснащается турбомотором 2,4 л (278 л.с.), топовая – гибридом на основе того же двигателя. Суммарная мощность установки 326 л.с. Привод задний или полный.

За Рулем

Старт продаж на американском рынке ожидается уже нынешней осенью.

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Источник: Toyota

Фото: Toyota

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