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Машины в России подорожают в два раза: эксперт назвал причины

Эксперт Жигалов: Стоимость автомобилей к 2030 году увеличится вдвое

К 2030 году машины могут подорожать в РФ вдвое, считает глава Союза автомобильных дилеров РФ Вячеслав Жигалов. Об этом частично свидетельствует график повышения утильсбора, уже повлиявший на цены авто, пояснил он.

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Также машины подорожали на фоне ослабления рубля и инфляции, полагает Жигалов.

«В будущем нас ждет, может быть, и меньший рост, но тоже существенный. Не исключено, что к 2030 году цены еще в два раза вырастут», – предположил он.

В стране складывается экономическая модель с непродуктивными издержками, ведущая к неконтролируемой инфляции. ЦБ не может справиться с инфляцией, поскольку работает «не в ту сторону», так как ее причины лежат не в росте спроса и падении предложения, а в постоянном увеличении издержек.

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При этом в декабре ожидается новое повышение ключевой ставки, а в новом году произойдет очередная индексация утильсбора.

В связи с этим Жигалов призвал поразмыслить, стоит ли сейчас вообще покупать машину. Выгоднее будет положить накопления на вклад под высокие проценты, рассуждает эксперт.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

Источник: НСН

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 195
11.12.2024 
Фото:Depositphotos
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