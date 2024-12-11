Машины в России подорожают в два раза: эксперт назвал причины
К 2030 году машины могут подорожать в РФ вдвое, считает глава Союза автомобильных дилеров РФ Вячеслав Жигалов. Об этом частично свидетельствует график повышения утильсбора, уже повлиявший на цены авто, пояснил он.
Также машины подорожали на фоне ослабления рубля и инфляции, полагает Жигалов.
«В будущем нас ждет, может быть, и меньший рост, но тоже существенный. Не исключено, что к 2030 году цены еще в два раза вырастут», – предположил он.
В стране складывается экономическая модель с непродуктивными издержками, ведущая к неконтролируемой инфляции. ЦБ не может справиться с инфляцией, поскольку работает «не в ту сторону», так как ее причины лежат не в росте спроса и падении предложения, а в постоянном увеличении издержек.
При этом в декабре ожидается новое повышение ключевой ставки, а в новом году произойдет очередная индексация утильсбора.
В связи с этим Жигалов призвал поразмыслить, стоит ли сейчас вообще покупать машину. Выгоднее будет положить накопления на вклад под высокие проценты, рассуждает эксперт.
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Источник: НСН