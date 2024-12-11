Названы модели четырех иномарок, цены на которые упали на рынке РФ сильнее всего

Авто.ру: Mitsubishi Outlander подешевел в России на 10% до 3,75 млн рублей

Средняя стоимость кроссовера Mitsubishi Outlander в ноябре снизилась на 10% и составила 3,75 млн. рублей на рынке России. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

Согласно данным, сильнее всего в ноябре выросли в цене автомобили Zeekr 001 и Aito Seres M5 – рост составил 7,4% до 8,21 млн рублей и 6,2 млн рублей (+4,6%) соответственно. У остальных моделей рост цен оказался менее 4%.

Сильнее всего подешевел кроссовер Mitsubishi Outlander – цена снизилась на 10%, до 3,75 млн рублей. Китайские кроссоверы Hongqi HS5 (4,23 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro в двух версиях стали доступнее на 5-8% (2,19 млн и 2,22 млн рублей) и Hongqi HS3 (4,32 млн рублей).

Напомним, заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев ранее поделился прогнозом, что в 2025 году потребительский спрос сместится в сторону более бюджетных моделей на фоне роста цен на новые автомобили.

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Источник: пресс-служба «Авто.ру»