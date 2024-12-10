Ух ты, вот это действительно «полный фарш»! Кроссовер, упакованный по максимуму

Chery раскрыла подробности двух комплектаций флагманского кроссовера Tiggo 9

Старт официальных продаж флагманского кроссовера Chery Tiggo 9 состоится в России 17 декабря, а пресс-служба бренда уже сейчас раскрыла подробности об оснащении новинки.

«Забронировать автомобиль по цене от 4,19 млн рублей можно уже сейчас на официальном сайте марки», – уточнили в пресс-службе.

Chery Tiggo 9

У Tiggo 9 будет две комплектации: базовая Prime и топовая Ultra. В базовой версии заявлено: шесть подушек безопасности, различные системы в помощь водителю, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, кожаная обивка сидений, потолок выполнен в черном цвете, дистанционное открывание двери багажника, панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора, парковочные датчики и спереди, и сзади, полный пакет «теплых» опций, подогрев, вентиляция, электропривод и память положений передних кресел, акустическая система с восемью динамиками и многое другое.

В топовой исполнении Ultra будет еще больше систем помощи водителю, 10 подушек безопасности, 20-дюймовые колесные диски, боковые парковочные датчики, система автоматического переключения с ближнего света на дальний, выдвижная подставка для ног, интегрированный видеорегистратор, улучшенная климатическая система. Сиденья обтянуты натуральной кожей.

В салоне – цифровая панель приборов с экраном диагональю 10,3 дюйма и медиасистема с сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма. Известно, что обновление кроссовера будет происходить «по воздуху».

Chery Tiggo 9

Семиместный Chery Tiggo 9 построен на платформе T2X, его габариты 4810/1925/1741 мм, размер колесной базы – 2800 мм. Силовой агрегат представлен бензиновым мотором объемом 2,0 л мощностью 249 л.с., в паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – полный на базе многодисковой муфты.

Цветовая гамма Tiggo 9 состоит из 6 цветов: глубокий черный, небесный синий, искрящийся белый, матовый серый, технологичный серый и изумрудный зеленый.

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Источник: пресс-служба «ЧЕРИ Автомобили Рус»