#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Штрафы за движение по выделенной полосе вырастут — Госдума внесет поправки в КоАП
10 декабря
Штрафы за движение по выделенной полосе вырастут — Госдума внесет поправки в КоАП
В РФ до ₽2250 может вырасти штраф за...
MG RX8
10 декабря
Технологичные и функциональные: бренд расширил линейку четырьмя новыми моделями
MG Motor привез в Россию 4 новых модели:...
В Тюмени произошло две аварии с автобусами: пострадали люди
10 декабря
В Тюмени произошло две аварии с автобусами: пострадали люди
В Тюмени пять человек пострадали в двух ДТП с...

Ух ты, вот это действительно «полный фарш»! Кроссовер, упакованный по максимуму

Chery раскрыла подробности двух комплектаций флагманского кроссовера Tiggo 9

Старт официальных продаж флагманского кроссовера Chery Tiggo 9 состоится в России 17 декабря, а пресс-служба бренда уже сейчас раскрыла подробности об оснащении новинки.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«Забронировать автомобиль по цене от 4,19 млн рублей можно уже сейчас на официальном сайте марки», – уточнили в пресс-службе.
Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

У Tiggo 9 будет две комплектации: базовая Prime и топовая Ultra. В базовой версии заявлено: шесть подушек безопасности, различные системы в помощь водителю, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, кожаная обивка сидений, потолок выполнен в черном цвете, дистанционное открывание двери багажника, панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора, парковочные датчики и спереди, и сзади, полный пакет «теплых» опций, подогрев, вентиляция, электропривод и память положений передних кресел, акустическая система с восемью динамиками и многое другое.

Рекомендуем
Лада Веста 1.8 против недорогих китайских седанов — большой тест

В топовой исполнении Ultra будет еще больше систем помощи водителю, 10 подушек безопасности, 20-дюймовые колесные диски, боковые парковочные датчики, система автоматического переключения с ближнего света на дальний, выдвижная подставка для ног, интегрированный видеорегистратор, улучшенная климатическая система. Сиденья обтянуты натуральной кожей.

В салоне – цифровая панель приборов с экраном диагональю 10,3 дюйма и медиасистема с сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма. Известно, что обновление кроссовера будет происходить «по воздуху».

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Семиместный Chery Tiggo 9 построен на платформе T2X, его габариты 4810/1925/1741 мм, размер колесной базы – 2800 мм. Силовой агрегат представлен бензиновым мотором объемом 2,0 л мощностью 249 л.с., в паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – полный на базе многодисковой муфты.

Цветовая гамма Tiggo 9 состоит из 6 цветов: глубокий черный, небесный синий, искрящийся белый, матовый серый, технологичный серый и изумрудный зеленый.

Источник: пресс-служба «ЧЕРИ Автомобили Рус»

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:«ЧЕРИ Автомобили Рус»
Количество просмотров 14
10.12.2024 
Фото:«ЧЕРИ Автомобили Рус»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chery Tiggo 9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв