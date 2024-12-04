Новый флагман на полном приводе! В РФ его еще нет, но мы уже поездили

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«За рулем» испытал новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 на Крайнем Севере

Как уже упоминал «За рулем», на днях кроссовер Tiggo 9, который должен стать первенцем и флагманом обновленной российской линейки Chery, завершил ресурсные испытания на Крайнем Севере. Теперь мы можем показать фотографии с места событий и раскрыть некоторые подробности.

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Итак, это был автопробег протяженностью более 4500 км, охвативший разные дорожные и климатические условия: Москва – Санкт–Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Териберка и обратно. Путь занял время с 21 по 28 ноября. Вместе с новым Tiggo 9 в пробеге участвовал полноприводный Tiggo 8.

«В течение путешествия участники испытали динамику автомобиля на трассах, проверили его управляемость на городских улицах, работу силового агрегата, экономичность двигателя, работу полного привода и подвески, проходимость автомобиля», – говорится в официальном сообщении Chery.

На первом этапе по трассе М-11 «Нева» эксперты (среди которых, как вы понимаете, были и сотрудники «За рулем») оценили ходовые качества на шоссе. Затем посетили окрестности Санкт-Петербурга, после чего отправились в Мурманск. Смотрели, как ведут себя движок, автомат, подвеска на городских улицах и на проселке, а также испытали управляемость в глубоком снегу.

Начиная с Мурманска пошли круглосуточные минусовые температуры, и тут кстати пришлись функции телематики – удаленный запуск двигателя и подогрев сидений и стекол. Часть маршрута пролегала по пересеченной местности, и нередко встречался глубокий снег. Финал автопробега состоялся за Северным полярным кругом, на берегу моря недалеко от Териберки. Скоро расскажем подробно, как оно было.

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Пресс-служба бренда подчеркивает, что машины в пробеге были точно такие же, как и те, что будут поступать в российские дилерские центры. Никакой специальной подготовки к пробегу машины не проходили, дополнительное оборудование не устанавливалось. Напомним, что прием заказов на Chery Tiggo 9 стартовал 14 ноября. «Девятка» знаменует собой серьезное обновление модельного ряда Chery, запланированное на 2025 год.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 27294
04.12.2024 
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