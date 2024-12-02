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Отлично себя показал: новый «китаец» прошел испытание русским морозом

Кроссовер Chery Tiggo 9 прошел ресурсные испытания в условиях Крайнего Севера

Новый флагман Chery Tiggo 9 поучаствовал в автопробеге протяженностью более 4500 км, посвященном ресурсным испытаниям авто в разных дорожных и климатических условиях.

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Кроссовер проследовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Териберка и обратно с 21 по 28 ноября 2024 года. Проверялась динамика машины на трассах, управляемость на городских улицах, тестировались экономичность и работа мотора, полного привода и подвески, проходимость кроссовера.

Период круглосуточного тестирования в минусовых температурах и при высокой влажности начался с Мурманска. По словам экспертов, в машине было тепло. Полноприводный кроссовер, оснащенный двухлитровым мотором мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатым автоматом, работал плавно, участки с глубоким снегом были преодолены.

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Уточняется, что автомобиль, участвовавший в пробеге, является полностью серийным, на нем нет дополнительного оборудования.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1794
02.12.2024 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Chery Tiggo 9

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