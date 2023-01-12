Этот новый кроссовер официально представят в мае 2023 года, и он приедет в Россию.

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Как видно на шпионских снимках, в новом автомобиле используется популярный сегодня стиль центральной консоли — дизайн с двумя совмещенными экранами создает определенную технологическую атмосферу.

В то же время, похоже, здесь используются некоторые уникальные материалы, имеющие матовую текстуру.

Кроме того, новый автомобиль оснащен даже относительно большими подрулевыми лепестками. Воздуховоды под центральной консолью имеют необычный дизайн.

На заднем ряду есть воздуховоды и панель управления климатом, а также подогревами сидений. Места здесь, кажется, не так много, как ожидалось. Но если судить по местоположению центральной консоли с воздуховодами, передние кресла просто сдвинуты назад.

Внешность нового Chery Tiggo 9 уже давно не секрет — компания опубликовала его снимки примерно месяц назад. Дизайн кроссовера сдержанный и уверенный. Фамильные черты легко угадываются. Решетка радиатора выполнена в стиле водопада — вертикальные полосы имеют трехмерную структуру.

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Также автомобиль имеет скрытые ручки дверей, большой спойлер над дверью багажника и два патрубка выхлопной системы.

Длина кроссовера составляет 4820 мм, его ширина достигает 1930 мм, а высота — 1699 мм. Колесная база растянулась на 2820 мм. Оснащаться автомобиль будет 2-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 254 лошадиных силы.

Новый Chery Tiggo 7 Pro Max начали продавать в России — вот сколько он стоит.

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Фото: Autohome.com, Chery