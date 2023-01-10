Новый Chery Tiggo 7 Pro Max - сколько он стоит в России

Продажи этого кроссовера уже начались, автомобиль предлагается в двух комплектациях.

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В самом начале года выбор китайских кроссоверов в России стал шире на одну очень интересную модель — Chery Tiggo 7 Pro Max.

Автомобиль есть уже у всех дилеров и предлагается в двух комплектациях: Prestige и Ultimate. Обе они достаточно богаты и оснащены всеми современными системами.

Что касается цен, то они по современным меркам вполне доступны. Так, в комплектации Prestige кроссовер обойдется в 2 369 900 рублей. Но это с учетом скидок по программам.

За эти деньги покупатель получает два больших 12,3-дюймовых экрана (цифровая панель приборов и монитор мультимедиа), беспроводную зарядку для смартфона, кожаный салон, 18-дюймовые колеса с литыми дисками, светодиодную оптику, панорамную крышу и камеру заднего вида, а также множество систем безопасности, включая 6 подушек, систему стабилизации и так далее. Естественно, есть и прочие приятности — климат-контроль, круиз-контроль, подогревы, датчики света и дождя.

В комплектации Ultimate, которая с учетом скидок по программам стоит 2 519 900 рублей, добавляются: приятная функция автоматического предотвращения запотевания лобового стекла, система фильтрации и контроля качества воздуха AQS, навигация и несколько электронных помощников водителя.

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Новый Chery Tiggo 7 Pro Max можно узнать по новой решетке радиатора с хромом по периметру. Ее центральная часть сделана с помощью технологии 3D-матрицы и выглядит как россыпь драгоценных камней.

Следующей новинкой Chery в этом году станет седан D-класса, который будет конкурировать с Hyundai Sonata и Toyota Camry. Также ожидается появление в продаже гибридного кроссовера с тремя двигателями — двумя электрическими и одним бензиновым.

Новый бренд BYD представил внедорожник. Название нового бренда звучит немного «по-корейски» — YangWang (очень похоже на почивший SsangYong).

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Фото: Chery