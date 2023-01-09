Новый бренд BYD представил внедорожник

Звучит название нового бренда немного «по-корейски» — YangWang (очень похоже на почивший SsangYong).

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BYD — китайская компания, которая менее чем за 20 лет стала крупнейшим в мире производителем электромобилей, запустила новый автомобильный бренд под названием YangWang, который будет конкурировать с Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Чтобы показать, на что он способен, YangWang сразу же представил пару роскошных электромобилей — внедорожник под названием U8 и суперкар U9.

YangWang U8 4x4 имеет раму и оснащен четырьмя электродвигателями — по одному на каждое колесо. Общая мощность электромоторов составляет более 1100 лошадиных сил.

Китайская компания ничего не рассказала об аккумуляторе или запасе хода, но сообщила, что U8 имеет «улучшенную векторизацию крутящего момента», благодаря чему способен разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды.

Кроме того, благодаря четырем независимым двигателям и поворачивающимся задним колесам внедорожник может разворачиваться на месте и ездить по диагонали. А еще он легко преодолевает водные преграды и даже плавает, благодаря герметичному кузову.

Еще одним интересным умением внедорожника стала способность продолжать движение со скоростью до 120 км/ч, даже если спустило колесо. Как это реализовано — непонятно. Скорее всего, автомобиль получит шины с технологией Run-Flat либо мощную систему подкачки колес.

Длина внедорожника составляет 5300 миллиметров, а его колесная база растянулась на 3050 мм, что делает его примерно на полметра (508 мм) длиннее, чем Mercedes—Benz G-класса.

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Стоить же автомобиль будет около 10 млн рублей (примерно 1 млн юаней).

Суперкар YangWang U9 имеет те же двигатели, что и внедорожник U8, но мощность каждого двигателя увеличена до 322 л.с., что дает общую мощность 1288 л.с. Как заявили в компании, суперкар разгоняется до 100 км/ч всего за 2 секунды.

Цена на YangWang U9 еще не объявлена, но во время презентации было вскользь упомянуто про миллион юаней. То есть обе модели будут стоить одинаково.

Toyota показала новинку для настоящих мужчин — машина имеет раму и построена на базе Toyota Hilux. То есть это не электромобиль.

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Фото: BYD

Видео: YouTube