Новый бренд BYD представил внедорожник — журнал За рулем

Новый бренд BYD представил внедорожник

Звучит название нового бренда немного «по-корейски» — YangWang (очень похоже на почивший SsangYong).

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BYD — китайская компания, которая менее чем за 20 лет стала крупнейшим в мире производителем электромобилей, запустила новый автомобильный бренд под названием YangWang, который будет конкурировать с Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Чтобы показать, на что он способен, YangWang сразу же представил пару роскошных электромобилей — внедорожник под названием U8 и суперкар U9.

YangWang U8 4x4 имеет раму и оснащен четырьмя электродвигателями — по одному на каждое колесо. Общая мощность электромоторов составляет более 1100 лошадиных сил.

Новый бренд BYD представил внедорожник

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Китайская компания ничего не рассказала об аккумуляторе или запасе хода, но сообщила, что U8 имеет «улучшенную векторизацию крутящего момента», благодаря чему способен разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды.

Кроме того, благодаря четырем независимым двигателям и поворачивающимся задним колесам внедорожник может разворачиваться на месте и ездить по диагонали. А еще он легко преодолевает водные преграды и даже плавает, благодаря герметичному кузову.

Еще одним интересным умением внедорожника стала способность продолжать движение со скоростью до 120 км/ч, даже если спустило колесо. Как это реализовано — непонятно. Скорее всего, автомобиль получит шины с технологией Run-Flat либо мощную систему подкачки колес.

Новый бренд BYD представил внедорожник

Длина внедорожника составляет 5300 миллиметров, а его колесная база растянулась на 3050 мм, что делает его примерно на полметра (508 мм) длиннее, чем MercedesBenz G-класса.

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Стоить же автомобиль будет около 10 млн рублей (примерно 1 млн юаней).

Суперкар YangWang U9 имеет те же двигатели, что и внедорожник U8, но мощность каждого двигателя увеличена до 322 л.с., что дает общую мощность 1288 л.с. Как заявили в компании, суперкар разгоняется до 100 км/ч всего за 2 секунды.

Цена на YangWang U9 еще не объявлена, но во время презентации было вскользь упомянуто про миллион юаней. То есть обе модели будут стоить одинаково.

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Фото: BYD
Видео: YouTube

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