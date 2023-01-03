Toyota показала новинку для настоящих мужчин

Машина имеет раму и построена на базе Toyota Hilux. То есть это не электромобиль.

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Toyota IMV 0 был представлен во время празднования 60-летия компании в Таиланде. Два главных принципа новинки — доступность и модульность. Продаваться же машина будет по всему миру.

«Я искренне верю, что этот автомобиль может улучшить качество жизни многих людей и открыть новые экономические возможности», сказал Акио Тойода на презентации.

Он назвал пикап IMV 0 как «инновационный» автомобиль, «предназначеный для поддержки экономического роста и мобильности».

У машины много неокрашенных деталей, широкие крылья, ручки на капоте, многочисленные крепления на кузове, модульные рейлинги на крыше и черный контур дверей.

Кузов — очень длинный, и в нем можно устанавливать различное оборудование. Для удобства возле кабины предусмотрена лесенка.

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Черные стекла концепта говорят о том, что салон для него еще не спроектирован.

Судя по наличию воздухозаборника спереди и по комментариям Акио Тойоды (что электрификация — не единственный путь к углеродной нейтральности), это не электромобиль. Вероятно, машина будет оснащаться дизельным двигателем. Но говорить об этом пока рано.

Фото: Toyota