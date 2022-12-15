Такой эксперимент решил провести губернатор Калининградской области. Если получится, то к нему присоединятся и другие регионы.

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Эксперимент по ремоторизации коснется только старых автомобилей, подчеркнул глава региона Антон Алиханов. То есть тех машин, выхлоп которых в большей степени вредит экологии региона и мешает жителям.

Но автомобили, участвующие в эксперименте, останутся на ходу. Более того, они станут экономить деньги своих владельцев.

Таким образом, будет производиться замена двигателя внутреннего сгорания на электрическую установку. Это обсуждалось на первом заседании рабочей группы регионального правительства по вопросам развития электротранспорта.

«Я думаю, что мы в Калининграде точно попробуем поэкспериментировать с этим. У нас в силу географии, истории достаточно много старого европейского автопарка. Если бы, например, людям доплачивали за то, что они отказываются от старых автомобилей в пользу экологически чистых машин, я думаю, это было бы интересно», — сказал губернатор.

Обращать больше внимания на вопросы экологии регион подталкивает тесное соседство Калининградской области с другими европейскими странами. Напомним, что в них с 2035 года продажа машин с двигателями внутреннего сгорания будет полностью запрещена.

«Для нас зеленая повестка никуда не ушла. Мы считаем, что Калининградская область очень привлекательна, в том числе и благодаря экологичности проживания. У нас нет больших загрязняющих производств. У нас море, сосны, пляжи, озера, реки. Поэтому нам бы хотелось не просто этот имидж поддерживать, но и делать практические шаги в сторону еще большего снижения загрязнения окружающей среды», — цитирует РИА «Новости» слова Алиханова.

Фото: Joshua Woroniecki / Unsplash