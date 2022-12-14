Скоро автомобили Chery начнут оснащать новым двигателем четвертого поколения — G4G15 от компании Wuhu Ecotech Powertrain Co., Ltd. (дочерней компании Chery Group).
Пробный экземпляр мотора успешно сошел с производственной линии, а значит скоро начнется его серийное производство.
Двигатель G4G15, сошедший с конвейера, не имеет турбины, а дополнительную мощность ему дает гибридная технология — электромотор, питающийся от аккумуляторной батареи.
Также агрегат имеет ряд современных технологий для увеличения отдачи. В частности, сообщается о системе рециркуляции, которая улучшает сгорание топлива. Эта технология давно известна, но, вероятно, инженеры доработали ее, улучшив показатели — иначе о ней бы не сообщалось отдельно.
Пока неизвестны ни объем двигателя, ни его мощность, ни расход. На фотографии видно, что это 4-цилиндровый мотор. Из сообщения компании следует, что по сравнению с двигателем предыдущего поколения вес снизился на 30%, а расход топлива — более чем на 12%. При этом крутящий момент на низких оборотах увеличен более чем на 10%.
Серийное производство и установка двигателя G4G15 на автомобили намечены на апрель 2023 года.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Абсолютно новый Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Chery