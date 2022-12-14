Chery начала выпуск нового двигателя — что о нем известно — журнал За рулем

Chery начала выпуск нового двигателя — что о нем известно

Этот бензиновый мотор четвертого поколения легче, мощнее и экономичнее предшественника. И без турбины.

Материалы по теме
Новый кроссовер уже в продаже — за 1,8 млн

Скоро автомобили Chery начнут оснащать новым двигателем четвертого поколения — G4G15 от компании Wuhu Ecotech Powertrain Co., Ltd. (дочерней компании Chery Group).

Пробный экземпляр мотора успешно сошел с производственной линии, а значит скоро начнется его серийное производство.

Двигатель G4G15, сошедший с конвейера, не имеет турбины, а дополнительную мощность ему дает гибридная технология — электромотор, питающийся от аккумуляторной батареи.

Chery начала выпуск нового двигателя — что о нем известно

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейВозврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Также агрегат имеет ряд современных технологий для увеличения отдачи. В частности, сообщается о системе рециркуляции, которая улучшает сгорание топлива. Эта технология давно известна, но, вероятно, инженеры доработали ее, улучшив показатели — иначе о ней бы не сообщалось отдельно.

Материалы по теме
Названы машины с минимумом заводских дефектов

Пока неизвестны ни объем двигателя, ни его мощность, ни расход. На фотографии видно, что это 4-цилиндровый мотор. Из сообщения компании следует, что по сравнению с двигателем предыдущего поколения вес снизился на 30%, а расход топлива — более чем на 12%. При этом крутящий момент на низких оборотах увеличен более чем на 10%.

Серийное производство и установка двигателя G4G15 на автомобили намечены на апрель 2023 года.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: Chery

Наше новое видео
Тест Haval Dargo и Mitsubishi Outlander (видео)
На ней остановилась история: тест последней Волги
5 метров, 9 мест, форсированный мотор... — это Лады? Да!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров732
Оцените материал
1:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: