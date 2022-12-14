Этот бензиновый мотор четвертого поколения легче, мощнее и экономичнее предшественника. И без турбины.

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Скоро автомобили Chery начнут оснащать новым двигателем четвертого поколения — G4G15 от компании Wuhu Ecotech Powertrain Co., Ltd. (дочерней компании Chery Group).

Пробный экземпляр мотора успешно сошел с производственной линии, а значит скоро начнется его серийное производство.

Двигатель G4G15, сошедший с конвейера, не имеет турбины, а дополнительную мощность ему дает гибридная технология — электромотор, питающийся от аккумуляторной батареи.

Также агрегат имеет ряд современных технологий для увеличения отдачи. В частности, сообщается о системе рециркуляции, которая улучшает сгорание топлива. Эта технология давно известна, но, вероятно, инженеры доработали ее, улучшив показатели — иначе о ней бы не сообщалось отдельно.

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Пока неизвестны ни объем двигателя, ни его мощность, ни расход. На фотографии видно, что это 4-цилиндровый мотор. Из сообщения компании следует, что по сравнению с двигателем предыдущего поколения вес снизился на 30%, а расход топлива — более чем на 12%. При этом крутящий момент на низких оборотах увеличен более чем на 10%.

Серийное производство и установка двигателя G4G15 на автомобили намечены на апрель 2023 года.

Фото: Chery