Этот кроссовер уже несколько раз попадал в объективы, но был в камуфляже. Да, это тот самый Chery T26. Новый автомобиль может получить название Tiggo 9 и стать флагманом Chery.
В продажу кроссовер поступит в первой половине 2023 года. Ожидается, что он будет оснащен двигателем 2,0Т, а салон получит 5-ти и 7-местную версии.
Есть даже ожидание по цене — около 200 тысяч юаней или порядка 1,8 млн рублей.
Решетку радиатора украшают вертикальные хромированные линии и светящийся логотип.
В профиль новый Chery похож на Range Rover Velar. Его стойки окрашены в черный цвет, что создает иллюзию парящей крыши.
Кроме того, новый автомобиль оснащен скрытыми дверными ручками и 20-дюймовыми колесами.
Что касается упомянутого двигателя Kunpeng Power 2.0TGDI, то это не новинка. Он же устанавливается на Tiggo 8. Его мощность достигает 254 л.с. и 390 Нм.
Это пока все, что известно о кроссовере. Также не так давно мы публиковали фотографии салона этого будущего Tiggo 9, который выглядит очень интересно.
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Фото: Autohome.com.cn