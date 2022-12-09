Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж — журнал За рулем

Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж

Этот кроссовер станет флагманом бренда и скоро поступит в продажу по заманчивой цене.

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Этот кроссовер уже несколько раз попадал в объективы, но был в камуфляже. Да, это тот самый Chery T26. Новый автомобиль может получить название Tiggo 9 и стать флагманом Chery.

В продажу кроссовер поступит в первой половине 2023 года. Ожидается, что он будет оснащен двигателем 2,0Т, а салон получит 5-ти и 7-местную версии.

Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж

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Есть даже ожидание по цене — около 200 тысяч юаней или порядка 1,8 млн рублей.

Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж

Решетку радиатора украшают вертикальные хромированные линии и светящийся логотип.

В профиль новый Chery похож на Range Rover Velar. Его стойки окрашены в черный цвет, что создает иллюзию парящей крыши.

Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж

Кроме того, новый автомобиль оснащен скрытыми дверными ручками и 20-дюймовыми колесами.

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Что касается упомянутого двигателя Kunpeng Power 2.0TGDI, то это не новинка. Он же устанавливается на Tiggo 8. Его мощность достигает 254 л.с. и 390 Нм.

Это пока все, что известно о кроссовере. Также не так давно мы публиковали фотографии салона этого будущего Tiggo 9, который выглядит очень интересно.

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Фото: Autohome.com.cn

Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж

Этот кроссовер станет флагманом бренда и скоро поступит в продажу по заманчивой цене.

Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж — фото 1376501Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж — фото 1376502Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж — фото 1376499Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж
Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж

Этот кроссовер станет флагманом бренда и скоро поступит в продажу по заманчивой цене.

Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж — фото 1376501Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж — фото 1376502Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж — фото 1376499Chery Tiggo 9 — первые фотографии, цена и дата продаж
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