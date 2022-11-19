Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон

Недавно в сети появились шпионские фотографии салона Chery T26. Это среднеразмерный кроссовер с нехарактерным для Chery дизайном. Ожидается, что его стоимость составит около 200 000 юаней, или 1,7 млн рублей в переводе на наши деньги.
Интерьер нового автомобиля очень похож на салон Yaoguang. Дизайн с двумя слитыми воедино экранами современен и практичен, а форма рулевого колеса напоминает руль Tiggo 8 PRO, но обычные кнопки заменены на сенсорные, что не особо удобно, хоть и смотрится технологично.
Кнопки перед центральным подлокотником тоже сенсорные.
Также видны подрулевые лепестки и проекционный дисплей HUD — он огромен и, кажется, может залить изображением все лобовое стекло.
У пассажиров, сидящих сзади, будет собственный кондиционер, подогревы сидений и солнцезащитные шторки.
Ширина кузова T26 составляет около 2 метров, а длина, предположительно, будет превышать 4,8 метра.
И это будет не электромобиль! T26 оснастят двигателем Chery 2.0T Kunpeng. Этот же мотор сегодня устанавливают на Tiggo 8.
Мощность агрегата составляет 254 л.с., а крутящий момент составляет 390 Нм. Будет и более мощная гибридная версия кроссовера.
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Фото: Autohome.com.cn