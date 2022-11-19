Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон — журнал За рулем

Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон

Вы только посмотрите на этот огромный «проектор» перед лобовым стеклом!

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Недавно в сети появились шпионские фотографии салона Chery T26. Это среднеразмерный кроссовер с нехарактерным для Chery дизайном. Ожидается, что его стоимость составит около 200 000 юаней, или 1,7 млн рублей в переводе на наши деньги.

Интерьер нового автомобиля очень похож на салон Yaoguang. Дизайн с двумя слитыми воедино экранами современен и практичен, а форма рулевого колеса напоминает руль Tiggo 8 PRO, но обычные кнопки заменены на сенсорные, что не особо удобно, хоть и смотрится технологично.

Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон

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Кнопки перед центральным подлокотником тоже сенсорные.

Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон

Также видны подрулевые лепестки и проекционный дисплей HUD — он огромен и, кажется, может залить изображением все лобовое стекло.

Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон

У пассажиров, сидящих сзади, будет собственный кондиционер, подогревы сидений и солнцезащитные шторки.

Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон

Ширина кузова T26 составляет около 2 метров, а длина, предположительно, будет превышать 4,8 метра.

Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон

И это будет не электромобиль! T26 оснастят двигателем Chery 2.0T Kunpeng. Этот же мотор сегодня устанавливают на Tiggo 8. 

Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон

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Мощность агрегата составляет 254 л.с., а крутящий момент составляет 390 Нм. Будет и более мощная гибридная версия кроссовера.

Фото: Autohome.com.cn

Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон

Вы только посмотрите на этот огромный «проектор» перед лобовым стеклом!

Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон — фото 1371660Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон — фото 1371661Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон — фото 1371662Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон — фото 1371663Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон — фото 1371658Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон — фото 1371659Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон
Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон

Вы только посмотрите на этот огромный «проектор» перед лобовым стеклом!

Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон — фото 1371658Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон — фото 1371659Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон — фото 1371660Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон — фото 1371661Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон — фото 1371662Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон — фото 1371663Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон
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