Наглядно: как поддельные расходники убивают вашу машину

Сэкономили на фильтре? Посмотрите, как копеечная выгода может привести к переборке или замене мотора.

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Масляный фильтр, пожалуй, один из самых простых расходников. Никто особо не задумывается, чем качественный фильтр отличается от подделки, которая выглядит точно так же. Да и служит фильтр максимум год, и, вероятно, даже подделка справится с несложной задачей очищать масло от продуктов износа. Вы правы — звучит как шутка. Неудачная.

TCCN Automotive Inc. наглядно показала все подлости подделок. Причем на конкретном примере — Toyota Highlander 2008 года выпуска, которая считается очень надежной машиной. Но вдруг у нее появился хорошо слышимый тикающий звук в верхней части двигателя.

Да, вы правы — это особенность 3,5-литрового двигателя V6 Toyota, проблемы с шестернями синхронизации клапанов, которые время от времени проявляются… Но это происходит только из-за низкого давления масла. У осмотренного Highlander, как оказалось, VVT-i на трех цилиндрах не работал вовсе. В результате двигатель пришлось разбирать и делать капитальный ремонт.

Перед разборкой мастера решили проверить масло и фильтр. Посмотрите, насколько они оказались потрясены, обнаружив распавшийся на куски масляный фильтр (для просмотра видео на русском, активируйте титры и переведите их в настройках). Вот так и выглядит контрафакт. Для сравнения, мастер показал, как должен выглядеть использованный оригинальный фильтр.

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В результате того, что «фильтр» помер досрочно, в двигателе не было нужного стабильного давления масла. В результате система VVT-i не смогла функционировать должным образом. К несчастью для владельца автомобиля, при этом система вышла из строя.

Владелец Toyota Highlander клялся, что купил масляный фильтр в проверенном магазине. Не факт, что виноват магазин, вдруг начавший торговать контрафактом. Его закупщика тоже могли обмануть.

Названы марки с самыми провальными продажами (а один известный бренд продал в октябре один-единственный автомобиль на всю страну).

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Фото, видео: YouTube