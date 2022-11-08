Названы марки с самыми провальными продажами

А один известный бренд продал в октябре один-единственный автомобиль на всю страну.

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Октябрь 2022 года оказался не самым лучшим месяцем для многих брендов в России. Им сложно (а порой невозможно) ввозить новые машины в страну, складские запасы тают, и их надо растянуть, из-за чего дилеры рисуют космические ценники. В результате продажи падают.

В итоге в октябре было продано всего 45 228 автомобилей — это меньше, чем в октябре 2021 года, на 62,8%, подсчитали в АЕБ.

Самое значительное падение продаж — у коммерческих автомобилей Volkswagen. Один из дилеров все-таки продал автомобиль, хотя годом раньше было куплено 230 машин. Это падение АЕБ оценила в 100%.

На втором месте две марки: Lexus и Volvo. Дилеры Lexus продали за месяц 9 автомобилей вместо прошлогодних 1358. И это падение продаж на 99%. Volvo же реализовала всего 7 машин, хотя годом раньше их было 991. И это тоже падение продаж на 99%.

Третье место делят три бренда, чьи продажи упали на 98%. Это Land Rover, Mitsubishi и Toyota, у которых в октябре 2022 года купили 9, 70 и 128 автомобилей соответственно.

Топ-10 брендов с наибольшим падением продаж в октябре 2022 года

Бренд Продажи октября 2022 Продажи октября 2021 Падение продаж VW ком.авт. 1 230 —100% Lexus 9 1358 —99% Volvo 7 991 —99% Land Rover 9 500 —98% Mitsubishi 70 3016 —98% Toyota 128 8516 —98% Porsche 15 371 —96% Honda 6 108 —94% Audi 75 1078 —93% Suzuki 48 656 —93%

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Надо отметить, что данные АЕБ не включают сведения о продажах BMW и Mercedes-Benz, так как эти компании перешли с ежемесячных отчетов на ежеквартальные.

Обновленный Chery Tiggo 7 PLUS — названы цены (кое-где кроссовер стоит менее 1 млн рублей).

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