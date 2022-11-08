Названы марки с самыми провальными продажами

Октябрь 2022 года оказался не самым лучшим месяцем для многих брендов в России. Им сложно (а порой невозможно) ввозить новые машины в страну, складские запасы тают, и их надо растянуть, из-за чего дилеры рисуют космические ценники. В результате продажи падают.
В итоге в октябре было продано всего 45 228 автомобилей — это меньше, чем в октябре 2021 года, на 62,8%, подсчитали в АЕБ.
Самое значительное падение продаж — у коммерческих автомобилей Volkswagen. Один из дилеров все-таки продал автомобиль, хотя годом раньше было куплено 230 машин. Это падение АЕБ оценила в 100%.
На втором месте две марки: Lexus и Volvo. Дилеры Lexus продали за месяц 9 автомобилей вместо прошлогодних 1358. И это падение продаж на 99%. Volvo же реализовала всего 7 машин, хотя годом раньше их было 991. И это тоже падение продаж на 99%.
Третье место делят три бренда, чьи продажи упали на 98%. Это Land Rover, Mitsubishi и Toyota, у которых в октябре 2022 года купили 9, 70 и 128 автомобилей соответственно.
Топ-10 брендов с наибольшим падением продаж в октябре 2022 года
|
Бренд
|
Продажи октября 2022
|
Продажи октября 2021
|
Падение продаж
|
VW ком.авт.
|
1
|
230
|
—100%
|
Lexus
|
9
|
1358
|
—99%
|
Volvo
|
7
|
991
|
—99%
|
Land Rover
|
9
|
500
|
—98%
|
Mitsubishi
|
70
|
3016
|
—98%
|
Toyota
|
128
|
8516
|
—98%
|
Porsche
|
15
|
371
|
—96%
|
Honda
|
6
|
108
|
—94%
|
Audi
|
75
|
1078
|
—93%
|
Suzuki
|
48
|
656
|
—93%
Надо отметить, что данные АЕБ не включают сведения о продажах BMW и Mercedes-Benz, так как эти компании перешли с ежемесячных отчетов на ежеквартальные.
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Фото: Depositphotos