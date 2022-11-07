Обновленный Chery Tiggo 7 PLUS - названы цены

Кроссовер получил новую внешность и четыре уровня комплектации.

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В Китае объявили цены на обновленный кроссовер Chery Tiggo 7 PLUS. Всего будет предлагаться четыре, а не три, как раньше, уровня комплектации.

У машины новая решетка радиатора в виде водопада и вертикальные противотуманки. Фары остались узкими, но не такими угловатыми, как прежде. Также появилась красная декоративная полоса под решеткой радиатора.

Сзади боковые стекла багажника сливаются воедино с задним стеклом, что создает эффект парящей крыши. Ниже расположена полоска со светодиодными фонарями, а в задний бампер интегрированы два сдвоенных выхлопных патрубков.

Длина обновленного кроссовера составляет 4500 мм, ширина — 1862 мм, а высота — 1695 мм. Колесная же база растянулась на 2670 мм.

Среди оснащения — аудиосистема Sony с 8 динамиками, интеллектуальная система помощи при вождении L2+ (в нее входят, в частности, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выходе из полосы движения, система автоматического экстренного торможения и многое другое), проекционный дисплей W-HUD, система кругового обзора, система ароматизации воздуха в салоне и еще множество систем.

Обновленный Chery Tiggo 7 PLUS оснащается двигателем Kunpeng Power 1.6TGDI мощностью 197 л.с. и 290 Нм, а также 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

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Самая доступная версия Chery Tiggo 7 PLUS будет предлагаться в Китае по цене 99 990 юаней. В российской валюте это примерно 843 тысячи рублей. В топовой комплектации за кроссовер придется отдать 121 900 юаней или 1,03 млн рублей. Для справки, в нашей стране дорестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro (используется другое обозначение вместо PLUS) продается по цене от 2 139 900 рублей.

Стало известно, что будут продавать российские дилеры ушедших марок.

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Фото: autohome.com.cn