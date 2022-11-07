Стало известно, что будут продавать дилеры ушедших марок

Спрос на машины рухнул из-за ограниченного предложения, и дилеров теперь в России слишком много.

На середину октября в России работало 3100 дилеров различных марок, в том числе ушедших с российского рынка. При этом поставки новых автомобилей в Россию затруднены и складские запасы дилерских сетей тают на глазах, хоть продавцы и стараются растянуть их на максимально возможный срок.

В конце концов автомобилей не останется. То есть дилерам придется закрываться, после того как они продадут последние машины? Вовсе нет, выяснил «Автостат». У них есть перспективы остаться на рынке и получать прибыль.

Часть автомобилей будет поставляться в салоны по схеме параллельного импорта, говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. Это выгодно при перепродаже машин среднего ценового сегмента и премиального — ввозить так бюджетные автомобили смысла нет.

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Также Алексей Стариков указал на развитие дилерских сетей китайских дистрибьюторов.

«Избыточность дилерских центров китайских марок — это уже данность, с которой надо работать. Чрезмерное желание выполнить план по открытию дилеров у китайцев создал определенный перекос в этом вопросе. Это существенно изменило финансовую модель дилеров и существенно снижает их маржу», — говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Но у китайских брендов огромный потенциал в России, указывает директор по развитию компании «Автополе» Сергей Вайнер. Ими покупатели будут заменять исчезающие из продажи машины европейского, американского, корейского и японского производства. То есть уже скоро продажи китайских автомобилей могут составлять сотни тысяч.

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Кроме того, в ближайшее время в Россию начнут ввозить иранские автомобили, напоминает генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль. Если ценообразование будет правильным, то эти машины смогут конкурировать с Ладами и занять бюджетную нишу. Со временем могут появиться и совместные производства иранских автомобилей.

Кроме того, начались продажи российских автомобилей Evolute, для которых уже разворачивают дилерскую сеть.

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