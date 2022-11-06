Хаммонд впервые показал свой секретный гараж

Телезвезда провел экскурсию по автомобильному сараю, забитому уникальными машинами.

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Секретный автомобильный сарай Ричарда Хаммонда находится в постоянном «движении» — он то пополняет коллекцию, то продает тот или иной автомобиль, чтобы были деньги на реставрацию более ценных машин. В опубликованном видео он не только показал, что спрятано в его сарае, но и рассказал о некоторых реставрационных проектах.

Сарай довольно большой, и в нем в специальных капсулах хранятся не только автомобили, наподобие Ford Mustang 1968 года, но и винтажные мотоциклы, такие как Suzuki GSXR 1100, например.

Также в сарае есть Jaguar XK150 — Хаммонд отреставрировал этот автомобиль, выкрасив его в цвет Dove Grey и оснастив красным салоном. Под капотом находится рядный шестицилиндровый двигатель, соединенный с современной коробкой передач. Также у машины доработана тормозная система и есть самоблокирующийся дифференциал.

Рядом с XK150 стоит пока еще недоделанный Jaguar XK120. Тут же находится старенький пикап Peugeot — он стоит без крыши возле задней стены сарая. Хаммонд уже придумал, что с ним сделать, но пока не хочет об этом распространяться. У него также есть машина, на которой он ездил в передаче Top Gear — MGB GT. Возле этого автомобиля стоят Buick Riviera и мотоцикл Harley-Davidson.

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Место Porsche 911 1969 года выпуска, который Хаммонд не так давно продал, остается незанятым. Телезвезда также продал свой Lotus Esprit 350 Sport и Bentley 1959 года выпуска. Вырученные деньги пошли на покупку печи, подготовительного и покрасочного цехов для его многообещающего реставрационного бизнеса.

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Фото, видео: Youtube